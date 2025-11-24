الرياض، المملكة العربية السعودية: وقع بنك الجزيرة مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية مع شركاء رئيسيين خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025، الذي يعد من أبرز المعارض العالمية في مجال التطوير والاستثمار العقاري.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات التي وقعها بنك الجزيرة، اتفاقية لتسهيل التمويل المتوسط الأجل مع NHC، وتهدف إلى تمويل مشاريع سكنية قيد التنفيذ. كما وقع البنك اتفاقية تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة لمنسوبي NHC، بهدف تعزيز العلاقة وتوسيع نطاق التعاون في المستقبل. وجرى التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة، الأستاذ نايف العبد الكريم والرئيس التنفيذي لـ NHC الأستاذ محمد البطي.

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة، الأستاذ نايف العبد الكريم: "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعزيز دور البنك كشريك مالي موثوق في قطاع التطوير العقاري والإسكان كما سنواصل العمل على ابتكار حلول تمويلية تدعم النمو المستدام لنلبي احتياجات السوق العقاري المتنامي في المملكة".

كما أعلن بنك الجزيرة عن توقيع اتفاقية تمويل وصلت قيمتها إلى 732 مليون ريال سعودي مع مجموعة رتال للتطوير العمراني وذلك لتمويل مشروع رمال بيزنس كورت، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.12 مليار ريال سعودي. ويهدف المشروع إلى تطوير مجمع أعمال متكامل بأعلى المعايير العالمية، مما سيعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي داعماً لجهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

وضمن استراتيجية بنك الجزيرة الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وقع البنك عدداً من مذكرات التفاهم مع 14 جهة متخصصة في التطوير العقاري لتعزيز التعاون المشترك وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لمستفيدي برامج التمويل العقاري، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات العقارية المتاحة للعملاء.

تؤكد هذه الاتفاقيات التزام بنك الجزيرة بدعم القطاع العقاري عبر توفير حلول مالية مرنة تسهم في تسريع وتيرة المشاريع السكنية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.

