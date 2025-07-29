أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (DRIVE)، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح، بالتوازي مع تقدمها في تنفيذ استراتيجيتها التحولية.

حققت الشركة صافي ربح بلغ 159 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 119 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس نمواً بنسبة 33%. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 101% على أساس سنوي لتصل إلى 353 مليون درهم، مدفوعة بتوسيع عمليات التدريب وزيادة أعداد المتدربين والدمج الكامل لشركة إكسلنس بريمير للاستثمار ذ.م.م.

وفي هذا السياق، صرح خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، عن هذه النتائج فقال: "تعكس نتائج الربع الثاني من عام 2025 قوة رؤيتنا الاستراتيجية ومرونة عملياتنا التشغيلية، حيث نواصل التركيز على الابتكار في مجال تدريب السائقين، وتوسيع نطاق خدماتنا، والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي التي تعزز السلامة المرورية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتؤكد هذه النتائج دورنا المحوري في قطاع التنقل المستدام كشريك موثوق في رسم ملامح مستقبل النقل".

تؤكد هذه النتائج قدرة الشركة على التكيف والنمو المستدام، مدعومة بالتزامها بتميز الخدمة ومواءمة استراتيجيتها مع متطلبات السوق المتغيرة. ويُعزى الأداء المالي القوي إلى استراتيجية استشرافية وتنفيذ منضبط وتركيز طويل الأمد على المرونة التشغيلية والاستدامة المالية.

وقال الدكتور أحمد عوده، المدير المالي التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: "نواصل تسجيل أداء مالي متين مدعوماً بانضباط التكاليف، وتحسين الأصول، واستثمارات مستهدفة تعزز قدراتنا الأساسية".

تعمل الشركة على تعزيز السلامة المرورية عبر تقنيات تدريب ذكية تشمل المحاكاة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات التعلم الرقمية، وساحات الاختبار المؤتمتة بالكامل. وتعكس هذه المبادرات رؤية الشركة في ريادة الابتكار في تدريب السائقين ودعم طموحات التنقل في دولة الإمارات.

حول شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في عام 2000، وهي المزود الرائد لتعليم القيادة في أبوظبي والشريك الحكومي الموثوق في توفير برامج التعليم لما قبل الترخيص. تسعى الشركة لتطبيق منهجيات تدريب متقدمة وابتكارات رقمية لضمان تقديم تجارب تعليمية عالية الجودة تتوافق مع معايير السلامة على الطرق. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.edcad.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات