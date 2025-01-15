توفر الصناديق إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Wio Securities LLC، المنصة الرائدة في مجال الاستثمار الرقمي في المنطقة، عن تعاون جديد بين Wio Invest وشركة "لونيت" العالمية الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة وتزويد صناديق المؤشرات المتداولة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بهدف تقديم خيارات استثمارية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتيح هذا التعاون إطلاق ميزة الأوامر التكرارية التلقائية لصناديق شيميرا المتداولة والمدارة من لونيت

عبر منصة Wio Invest، مما يجعلها أول منصة وساطة في الإمارات العربية المتحدةتوفر هذه الخدمة المبتكرة. وتُمكّن هذه الميزة المستخدمين من جدولة عمليات شراء دورية، أسبوعية أو شهرية، تلقائياً لصناديق شيميرا المتداولة والمدارة من لونيت والتي يتم التداول عليها بالدرهم الإماراتي وبمبالغ استثمار محددة مسبقًا. هذا وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز عادات الاستثمار المنتظمة، سواء للمستثمرين الجدد أو ذوي الخبرة، مع دعم بناء محافظ استثمارية طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تتميز صناديق شيميرا المتداولة والمدارة من لونيت بتوفيرها إمكانية الاستثمار في أسواق محلية وإقليمية وعالمية متنوعة.

وفي هذا الإطار، صرّح مروان بن هاشم، المدير العام لشركة Wio Securities LLC، قائلاً: "يمثل تعاوننا لإتاحة صناديق شيميرا المتداولة والمدارة من لونيت المتداولة عبر منصة Wio Invest خطوة نوعية في تمكين سكان دولة الإمارات من الوصول إلى أدوات استثمارية مبتكرة وسهلة الاستخدام. ويبرز إطلاق ميزة الأوامر المتكررة التزامنا الدائم بتطوير منصتنا لتوفير تجربة استثمارية ميسّرة وفعالة، تمنح المستثمرين من مختلف المستويات الأدوات اللازمة لتنمية ثرواتهم بثقة واستدامة."

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: ""يسعدنا أن نقدم لعملاء Wio تجربة رقمية مبسطة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة تمكّنهم من الوصول إلى 17 صندوقاً من صناديق شيميرا المتداولة والمدرجة في الأسواق المالية الإماراتية. توفر هذه الصناديق إمكانية الاستثمار في 10 أسواق للأسهم ومنتجين للدخل الثابت، وجميعها يتم التداول عليها بالدرهم الإماراتي. وسيتمكن المستثمرون من تنويع محافظهم الاستثمارية عالمياً والاستثمار بالدرهم الإماراتي في الوقت نفسه نظراً إلى سهولة الوصول والاستثمار في 7 أسواق أسهم ناشئة و3 أسواق أسهم متقدمة إلى جانب منتجات الدخل الثابت. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز التزامنا بتوفير حلول مرنة ومبتكرة تساعد المستثمرين على الاستثمار في الأسواق العالمية بسهولة".

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بسوق أبوظبي للأوراق المالية: "في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحن ملتزمون بتطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز الابتكار والتعاون الذي يعزز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. هذا وتقدم الشراكة بين Wio Invest و" لونيت" حلاً مبتكرًا يتيح بناء محفظة آلية من خلال أوامر متكررة لصناديق "شيميرا" الاستثمارية المتداولة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما وأن هذه المبادرة تدعم مهمة السوق لتوفير وصول سلس إلى الأسواق المالية المختلفة، وتمكين المستثمرين من بناء محفظة استثمارية متنوعة."

تعمل منصة Wio Invest ضمن إطار تنظيمي محكم تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، مما يضمن أمان جميع العمليات الاستثمارية. ويأتي هذا الالتزام بحماية المستثمرين في صميم رؤية Wio Invest لتكون المنصة الرائدة في دولة الإمارات لحلول الاستثمار المبتكرة وسهلة الوصول.

نبذة عن Wio Securities LLC

تأسست شركة Wio Securities LLC في ديسمبر 2022 وتعمل تحت ملكية ADQ Financial Services LLC. تمتلك الشركة ترخيصًا من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزاولة نشاط الوساطة في التداول بالأسواق العالمية (ترخيص رقم: 20200000072) وإدارة محافظ الأوراق المالية (ترخيص رقم: 20200000165) والذي يسهم في الوصول إلى التداول في الأسواق المحلية .

تلتزم Wio Securities LLC بأعلى معايير النزاهة والمصداقية والابتكار، مستفيدةً من خبرتها العميقة في تقديم فرص استثمارية متميزة للمستثمرين الأفراد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://wio-invest-website.vercel.app.

نبذة عن "لونيت":

"لونيت" شركة عالمية ومستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم نحو 200 موظف. تدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى 105 مليار دولار أمريكي تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة، والائتمان المالي العام والخاص والأصول الحقيقية والأسهم العامة. وتهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة عالمياً في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها التي تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر. وقد أطلقت الشركة أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي تحت اسم "ألتيرّا"، وذلك خلال مؤتمر COP28.

"لونيت كابيتال ذ.م.م" (الخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع) هي شركة تابعة لـ "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد".

"لونيت كابيتال ليمتد" (الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي) هي شركة تابعة لـ "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد".

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