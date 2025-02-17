القاهرة: تفخر شركة شل مصر بالإعلان عن مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025"، وهو أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في مصر وشمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. سَينعقد المؤتمر خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

يشارك متحدثين من أبرز المناصب الدولية في شركة شل خلال هذه الفعالية، ومن بينهما، السيد/إيفان تان، نائب الرئيس التنفيذي للتنمية، المسؤول عن أنشطة الإنتاج الأولي من الآبار، بالإضافة إلى سوزان كوجان، نائب رئيس شؤون الاستكشاف في شل. وسيقوم المتحدثين خلال الحلقات النقاشية بالتأكيد على التزام شركة شل بتحقيق النمو فيما يتعلق بأنشطة الحفر والاستخراج وبناء القدرات الشابة وتبني معايير التنوع والشمول. وستشارك الشركة في حلقات نقاشية، بالإضافة إلى استضافة برنامج ريادة الأعمال "انطلاقة" في جناحها التفاعلي بالمؤتمر، وهو ما يعكس دورها المحوري في تطوير قطاع الطاقة المصري وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، أكدت داليا الجابري، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر على التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تحقيق طموحات مصر في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أهمية مشاركة شل في معرض ومؤتمر إيجيبس 2025 باعتباره منصة بارزة لمناقشة مستقبل الطاقة، وتعزيز خططها الاستثمارية، ومواصلة دعم الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم. وأضافت الجابري أن مشاركة شركة شل في الحلقات النقاشية الاستراتيجية، بالإضافة إلى تكريم مواهب الشركة من خلال جوائز إيجيبس، واستضافة برامجها للاستثمار المجتمعي "انطلاقة"، و"شل إن إكسبلوررز"، يسلطا الضوء على النهج الشامل الذي تتبناه الشركة لإطلاق سلسلة القيمة الكاملة للصناعة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك مجموعة من المناصب القيادية بشركة شل في المحادثات الرئيسية حول أمن الطاقة والغاز والشمول

سيشارك أعضاء بالقيادة التنفيذية بشركة شل في مجموعة من النقاشات الرئيسية بالمؤتمر، لتسليط الضوء على الدور المحوري والمُتغير الذي تلعبه الطاقة على الساحة الدولية. وسيقوم إيفان تان، نائب الرئيس التنفيذي للتنمية، المسؤول عن أنشطة التنمية والإنتاج الأولي من الآبار، بمناقشة كيفية دعم الغاز للدول والقطاعات التي تفتفر لوجود مصادر طاقة مستدامة، فيما ستناقش سوزان كوجان، نائب رئيس شؤون الاستكشاف، إمكانات الغاز الطبيعي في إفريقيا في تعزيز أمن الطاقة وحجم الصادرات. علاوة على ذلك، ستشارك أمنية عبد اللطيف، المستشار ورئيس الشؤون القانونية في شل مصر، في مناقشة حول عقود الغاز الطبيعي المسال في ظل التطورات التي يشهدها السوق بالمنطقة على مستوى البيع والشراء. كما ستقوم وفاء العشري، مدير الموارد البشرية في شل مصر باستعراض الدور الهام الذي تلعبه استراتيجيات شركات النفط والغاز لاجتذاب الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بها.

تكريم المبتكرين الشباب خلال حفل توزيع جوائز برنامج "شل إن إكسبلوررز"

في إطار فعاليات المؤتمر، ستقوم شركة شل بتكريم المبتكرين الشباب خلال حفل توزيع جوائز برنامج "شل إن إكسبلوررز"، وهي مبادرة تستعرض الحلول التي يقدمها الطلاب لتجاوز تحديات استدامة الطاقة.

التواصل مع رواد الأعمال المبتكرين وتأهيل قادة المستقبل

يستضيف جناح شل بالمؤتمر برنامج "انطلاقة" مصر، وذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة للاستثمار في بناء القدرات وريادة الأعمال. فعلى مدار العقدين الماضيين، انفرد برنامج شل بكونه منصة للنمو والابتكار عبر رعاية الآلاف من الشباب في جميع أنحاء البلاد والمساهمة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمال ما يقرب من 200 شركة ناشئة.

ويقدم الجناح مساحة للطلاب والخبراء في مجال الطاقة لاكتشاف المزيد عن مبادرات شل في تنمية المهارات ودعم الأعمال، وهو ما يعكس التزام الشركة بتعزيز الكوادر الموهوبة وتمكين الجيل القادم لقيادة قطاع الطاقة.

وباعتبارها شريك استراتيجي في مؤتمر إيجيبس 2025، تتطلع شركة شل إلى التواصل مع قادة الحكومات والأطراف المعنية في قطاع الطاقة والكفاءات الشابة من خلال نقاشات هادفة تسهم في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في مصر.

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