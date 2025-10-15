دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، وانسجامًا مع الدورة الثالثة للمشاريع التحولية لحكومة الإمارات، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، إطلاق مشروع التحول الذكي في طلب الصور الفضائية، المطور بالشراكة مع شركة «سبيس42»، الرائدة عالميا في تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة مهمة نحو تطوير الجيل الجديد من مركز تحليل البيانات الفضائية GIQ.AE؛ وذلك على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025».

وفي السياق ذاته، وقعت الوكالة، مذكرة تعاون، مع مركز محمد بن راشد للفضاء، تهدف إلى تمكين الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة للمركز ونشرها عبر منصة مركز تحليل البيانات الفضائية، بما يعزز جهود الحكومة في تطوير قطاع الخدمات الفضائية وتوسيع تطبيقاته، ويسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، ودعم قدرات القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته محليًا وعالميًا.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، «يعكس مشروع التحول الذكي في طلب الصور الفضائية توجهات دولة الإمارات نحو تبني حلول رقمية مبتكرة تعزز التكامل بين التكنولوجيا والبيانات الفضائية، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ويجسد رؤية القيادة في بناء منظومة فضائية وطنية متكاملة تمكّن الجهات الحكومية والخاصة من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتسريع اتخاذ القرارات المستقبلية». وأكد أن المشروع يعد خطوة رائدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» عبر بناء حكومة أكثر ريادة واستشرافاً للمستقبل، وتطوير اقتصاد وطني قائم على البيانات والابتكار.

من جهته، قال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «إن هذا المشروع التحولي يُعد خطوة محورية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع البيانات الفضائية، والتي تشمل تعدد مزوّدي الخدمة وصعوبة التعامل مع كل منهم بشكل منفصل، وتأخير الاستجابات نتيجة الوقت الطويل اللازم لإجراءات الطلب، فضلاً عن صعوبة اختيار القمر الاصطناعي الأنسب بسبب تنوع المواصفات، وارتفاع التكاليف التشغيلية الناتجة عن تعقيد الإجراءات الإدارية والفنية».

وأكد أن المرحلة القادمة من الخدمة تهدف إلى بناء بيئة رقمية ذكية ومتوازنة تدعم الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الخدمات الفضائية، مع تحقيق نمو بنسبة 50٪ في طلبات الصور الفضائية خلال عامين، والوصول إلى معدل رضا يتجاوز 80٪ عن سهولة الاستخدام والدقة».

من جانبه، قال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «تطوير الجيل الجديد من مركز تحليل البيانات الفضائية GIQ، يعكس التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل مستدام، ومتكامل ومعتمد على البيانات». وأضاف: «من خلال فتح المجال للاستفادة من بيانات الأقمار الاصطناعية عالية الدقة التي يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء تطويرها، نقوم بتعزيز القدرات الوطنية في مجال رصد الأرض، وضمان إسهام البيانات الفضائية في الرصد البيئي، وإدارة الموارد، والتنمية المستدامة دعمًا للجهات الحكومية والخاصة. هذا التعاون يدعم كذلك التوجه نحو بناء بيئة رقمية ذكية، تماشيًا مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، والهادفة لتعزيز الابتكار، والكفاءة، والاستدامة بمختلف القطاعات في الدولة».

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة الحلول الذكية التابعة لـ «سبيس 42»: «تستمر شراكتنا مع وكالة الإمارات للفضاء في التطور مع الجيل القادم من مركز تحليل البيانات الفضائية، بما يعزز استراتيجيتنا لنصبح رائدين عالميين في منصات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمعلومات الجغرافية». وأضاف «من خلال دمج قدراتنا مع رؤية وكالة الإمارات للفضاء واستقبال بيانات الأقمار الاصطناعية من مركز محمد بن راشد للفضاء في المنصة، نحن بصدد إنشاء نظام بيئي يتيح للجميع الوصول إلى بيانات الفضاء والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع الابتكار وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للتطبيقات الفضائية المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي والتنافسية».

ويهدف المشروع إلى تصميم وتطوير مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (LLM) والأتمتة، ليقترح تلقائيًا القمر الاصطناعي الأنسب وفقًا لمتطلبات المستخدمين، عبر تقديم استجابات فورية ومخصصة تساعد الجهات المختلفة في الحصول على الصور الفضائية بدقة وسرعة من مختلف الأقمار الاصطناعية المتاحة محليًا وعالميًا، بما يعزز كفاءة الاستخدام ويقلل التحديات التقنية والإدارية.

وفي المرحلة الأولى، وبالشراكة مع شركة «سبيس 42»، ستكون خدمات المركز متاحة مجانًا لشركاء برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، ضمن جهود البرنامج في دعم الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير تطبيقات فضائية مبتكرة ذات جدوى اقتصادية. أما الجهات الأخرى من القطاعين الحكومي والخاص، فسيكون بإمكانها الاستفادة من الخدمة عبر عقود تجارية مع مزوّد الخدمة شركة «سبيس 42».

ويوفر المركز حاليًا مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل إمكانية طلب صور فضائية أرشيفية أو جديدة من خلال وكالات الفضاء العالمية وعدد من الشركات الخاصة الرائدة عالميًا، بالإضافة إلى الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية وتطبيقات التحليلات المتقدمة لتحليل الصور الفضائية، مع توفير بيئة لتسويق الخدمات والتطبيقات الفضائية.

وتتيح خدمات المركز الوصول إلى 10 مزوّدين عالميين للصور الفضائية هم: سبيس 42، وإيرباص، وبلاك سكاي، وناسا (لاندسات)، وماكسار، وبلانيت، وساتيلوجيك، وكالة الفضاء الأوروبية (سينتينيل-1 وسينتينيل-2)، وأمبرا، ومركز محمد بن راشد للفضاء. وتشغّل هذه الجهات أكثر من 300 قمر اصطناعي تغطي مختلف مناطق العالم، وتوفر طيفًا واسعًا من قدرات التصوير المتقدمة، بما في ذلك الصور البصرية عالية الدقة، وبيانات الرادار للرصد في جميع الظروف الجوية، بالإضافة إلى صور متعددة الأطياف وتحليلات زمنية.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من جميع خدمات المركز وميزاته المتقدمة عبر زيارة الموقع الرسمي GIQ.AE، حيث يوفر تجربة متكاملة لطلب الصور الفضائية، وتحليل البيانات، وتسويق التطبيقات والخدمات الفضائية.

ويُعتبر مشروع التحول الذكي في طلب الصور الفضائية أحد أبرز المشاريع التحولية لوكالة الإمارات للفضاء لعام 2025، ويأتي كمبادرة نوعية في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الخدمات الفضائية وتطبيقاتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي ودعم قدرات القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، ويدعم تعزيز مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي وزيادة تنافسيتها، ودفع مسيرتها نحو المستقبل.

