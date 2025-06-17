لو بورجيه، باريس: أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تواصل جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الطيران الخاص كأحد المكونات الحيوية ضمن منظومة النقل الجوي في المملكة، بما يواكب تطورات السوق الإقليمية والدولية. ولفت معاليه إلى أن دعم الطيران الخاص يأتي ضمن توجه استراتيجي لخلق بيئة تشغيلية متطورة تعزز من جاذبية المملكة أمام المستثمرين والمشغلين الدوليين، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه إلى أن توفير بنية تحتية مخصصة ومرافق متقدمة لخدمات الطيران الخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي كمركز مرن وفعّال لهذا النوع من الخدمات، مؤكداً أن هذه الشراكة الجديدة تعكس الثقة المتزايدة من قبل الشركات المتخصصة في البيئة التشغيلية البحرينية، وتعزز من التكامل القائم بين جهود وزارة المواصلات والاتصالات ومجموعة طيران الخليج لتطوير قطاع الطيران بمختلف مجالاته.

جاء ذلك بمناسبة توقيع شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وشركة "فالو أفييشن"، المشغلة للطائرات الخاصة في المملكة، مذكرة تفاهم لتطوير مرافق مخصصة للصيانة والإصلاح والخدمات الأرضية لطائرات الطيران الخاص في المطار، خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2025، والمنعقد خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2025.

وقد تم التوقيّع على مذكرة التفاهم بحضور معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، حيث وقعها السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، والسيدة هانا هاكامو، المديرة التنفيذية في شركة "فالو أفييشن".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين شركة "فالو أفييشن" من تطوير حظيرة صيانة وتصليح مخصصة لطائرات كبار الشخصيات والطيران الخاص، على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 6,000 متر مربع، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة الفنية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من شركة "فالو أفييشن" في إطار استراتيجيتها لتوسيع أعمالها في مجال الطيران الخاص، وتعزيز استدامة خدماتها التشغيلية في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، أن هذه الشراكة تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة الرامية إلى تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للخدمات الجوية المتخصصة عالية المستوى. وأشار إلى أن دعم تطوير بنية تحتية متقدمة للطيران بشكل عام يُعد عنصرًا أساسيًا في خطة المجموعة طويلة الأجل لتنويع الخدمات الجوية وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، مرحبًا بالتزام شركة "فالو أفييشن" تجاه مملكة البحرين، وما يعكسه ذلك من ثقة متزايدة من قبل المشغلين المحليين والدوليين في البيئة التنظيمية والتشغيلية للمملكة، معتبراً أن هذه الشراكة تساهم في تعزيز جهود تطوير منظومة طيران مستدامة قادرة على استيعاب الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والجاذبية التجارية.

من جانبه، أوضح السيد جيفري جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، أن هذه الاتفاقية تمثّل محطة مهمة في مسار تطوير خدمات الطيران الخاص في مطار البحرين الدولي. وأشار إلى أن تخصيص قطعة أرض في مطار البحرين يعكس التزام الشركة بدعم الشركاء عبر بنية تحتية مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم التشغيلية. كما أكّد أن هذه المبادرة تتماشى مع خطط تطوير المطار، وتهدف إلى ضمان استمرار جاذبية مطار البحرين الدولي أمام مقدّمي خدمات الطيران الخاص، مضيفاً أن تمكين مثل هذه المرافق يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم مشغلي الطيران الخاص، وتعزّز من مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضّلة للاستثمار في قطاع الطيران.

من جانبها، أشادت السيدة هانا هاكامو، المديرة التنفيذية في شركة "فالو أفييشن"، بالموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين وخططها الرامية إلى تطوير قطاع الطيران، مضيفة إن هذا المشروع لا يُعد إنجازًا تشغيليًا لشركة "فالو أفييشن" فحسب، بل يُعد استثماراً طويل الأمد في بنية تحتية تدعم النمو الأوسع لقطاع الطيران في المملكة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

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