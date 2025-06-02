مها القرقاوي: تلتزم الغرفة بتوفير منصات تُمكّن الشركات من التواصل مع صانعي السياسات لدعم نموها وتعزيز تنافسيتها

الغرفة راجعت 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعها الفصلي الثاني لعام 2025 مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها.

وساهم الاجتماع بتوفير منصة استراتيجية لمناقشة فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على التطورات الرئيسية التي تساهم في تشكيل بيئة الأعمال المحلية، حيث اطلع المشاركون على أحدث المبادرات والبرامج والخطط المستقبلية الرامية إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة لتوسع الأعمال بشكل مستدام. كما ركز الحوار على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الناشئة.

وخلال الربع الأول من عام 2025، نظمت غرفة تجارة دبي 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، مسجلةً زيادة بنسبة 166% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنشأت الغرفة مجلسي أعمال جديدين، هما مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري، ما عزز التواصل مع الشركات والمستثمرين من كلا السوقين.

كما راجعت الغرفة خلال الفترة ذاتها 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، ما يؤكد اهتمام الغرفة بدعم مصالح مجتمعات الأعمال عند صياغة وإصدار السياسات المختلفة. كما نسّقت الغرفة أربعة اجتماعات مشتركة بين مجموعات ومجالس الأعمال والجهات الحكومية المعنية الرئيسية خلال الربع الأول لمعالجة التحديات الخاصة بكل قطاع، والتعاون في إيجاد الحلول المناسبة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "تساهم مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي في دعم مصالح ممثلي القطاع الخاص، الأمر الذي يعد عاملاً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال في دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر جميع القطاعات".

وأضافت القرقاوي: "تؤكد هذه الاجتماعات الفصلية التزام الغرفة الدائم بتوفير منصات تُمكّن الشركات من التواصل المباشر مع صانعي السياسات، وتبادل الرؤى معهم، والتعاون لإرساء بيئة تنظيمية تدعم نمو هذه الشركات وتعزز قدرتها التنافسية."

وضم الاجتماع أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون مجموعة واسعة من شركات القطاع الخاص في مجتمع الأعمال بدبي، بما فيها مجموعات الأعمال الممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين.

وتضمن هذه المجموعات والمجالس تمثيل مختلف القطاعات والجنسيات، وتمثل جسراً يربط بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية الرئيسية. كما تهدف أنشطتها المؤثرة إلى تعزيز بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان نجاح وازدهار الشركات العاملة في الإمارة.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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