واصلت الشركة توسيع حضورها بافتتاح متاجر جديدة ودمج عمليات "بيتزا هت" في سلطنة عُمان، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 2,630.

أبو ظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، وشركاتها التابعة ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، والمنتهية بتاريخ 31 مارس 2025.

"أميركانا للمطاعم" تحقق أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025

سجلت الشركة نمو في الإيرادات بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الأداء مدعومًا بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل، واستمرار التوسّع لشبكة المتاجر. وقد تحقق هذا النمو رغم التباطؤ في الطلب الاستهلاكي في بعض الأسواق، وامتداد فترة شهر رمضان المبارك في هذا العام، وانخفاض قيمة العملة في مصر بشكل رئيسي.

وخلال الربع الأول من العام 2025، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 121.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 17.4 % مقارنة بالربع الأول من العام 2024. كما بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 32.6 مليون دولار، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 16.5%. جاء هذا الارتفاع نتيجة نمو الإيرادات وتحسن هامش الربح الإجمالي من خلال مبادرات خفض التكاليف.

وظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)وصافي الدخل متماشية بشكل عام مع نفس الفترة من العام الماضي، رغم تطبيق أنظمة ضريبية جديدة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي في بعض الأسواق الرئيسية في الربع الأول من 2025. إضافةً ذلك، شمل صافي الدخل للربع الأول من 2024 بنوداً إيجابية غير متكررة بمجموع 7.4 مليون دولار، والتي تتعلق بشكل رئيسي بتخفيف تكاليف التسويق والتي تم تسويتها للأرباع اللاحقة.

كما سجلت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا قدره 33.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول، مع الحفاظ على ميزانية قوية واحتياطي نقدي متين دون أي رافعة مالية.

التوسّع المستمر في محفظة المطاعم

وافتتحت الشركة خلال الربع 14 متجراً جديداً، إلى جانب دمج 46 متجراً إضافياً من سلسلة بيتزا هت في سلطنة عُمان، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 2,630 في 12 دولة، ما يعكس النمو المتواصل في شبكة الشركة والاستثمار في الأسواق الرئيسية.

نظرة مستقبلية: تقدم متواصل خلال عام 2025

بدأت الشركة عام 2025 بخطة واضحة ترتكز على تعزيز التعافي في عدد المعاملات، ورفع متوسط قيمة الفاتورة، ومواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية وتؤكد "أمريكانا للمطاعم" التزامها بتطوير قنوات البيع المتعددة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز كفاءة التكاليف لدعم الأداء خلال الفترة المتبقية من العام.

ورغم احتمال تأثير ارتفاع الضرائب في بعض الأسواق على صافي الدخل في الفترات المقبلة، إلا أن الشركة تتعامل مع هذه التحديات من خلال التخطيط المالي المحكم والمرونة التشغيلية. وتواصل "أمريكانا للمطاعم" إحراز تقدم ثابت في مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، بما يعزز حضورها في الأسواق الرئيسية، تماشياً مع التوجهات التي أعلنتها مع بداية عام 2025.

خدمة المجتمعات .. وتكريم عالمي

خلال الربع الأول من عام 2025، أطلقت "أمريكانا للمطاعم" سلسلة من المبادرات المجتمعية المرتبطة بشهر رمضان المبارك في 12 دولة، شملت دعم المجتمعات الأقل حظًا من خلال توزيع الوجبات وتوفير الإمدادات الأساسية.

وخلال الفترة ذاتها، حازت الشركة على عدة جوائز من شركة ( Yum!"يم!") العالمية خلال مؤتمر الامتيازات التجارية لعام 2025، من بينها جوائز: "محفظة المطاعم العصرية"، و"الريادة الرقمية"، و"شريك النمو لــ "يم"".

اجتماع إعلان النتائج المالية

من المقرر عقد اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف لمناقشة الأرباح، يليه جلسة أسئلة وأجوبة، وذلك يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 14:00 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) / 9:00 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيتم استضافة المكالمة من قبل السيد/ أمربال سينج ساندو (الرئيس التنفيذي)، والسيد/ هارش بانسال (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو) وبوجيت بارخ (مدير قسم علاقات المستثمرين).

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد شركة أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. وكان الإدراج التاريخي المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في العام 2022 أول إدراج من نوعه في المنطقة.

وتُعد أمريكانا للمطاعم اليوم صاحبة الامتياز الإقليمي الحصري وشركة رائدة في مجال الأطعمة والمشروبات مع تراث عريق وانتشار واسع وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز، وتمتلك محفظة متنوعة من العلامات التجارية التي تغطي نطاق تناول الطعام خارج المنزل بالكامل بدءًا من مطاعم الخدمات السريعة الرئيسية ومطاعم الوجبات السريعة العادية ومحلات وجبات المتعة الخفيفة والمقاهي . وتتضمن محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية، تشمل كي إف سي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم وبيتس كوفي وومبي وتي جي آي فرايديز وكوستا كوفي وباسكن روبنز. وتوفر أمريكانا للمطاعم منصة رقمية تركز على العملاء تتضمن 20 تطبيقاً فائقاً، حيث تتيح للعملاء تجربة العلامات التجارية والوجبات العالمية المفضلة في أي وقت وفي أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.americanarestaurants.com :

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