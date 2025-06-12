دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة "إيتورو المحدودة" eToro Group Ltd. ("إيتورو" أو "الشركة") والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ETOR)، وهي منصة رائدة في مجال التداول والاستثمار، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

وعلّق يوني آسيا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيتورو"، قائلاً: "أشعر بفخر كبير بفريق "إيتورو" على النتائج القوية التي حققناها في الربع الأول من العام الجاري 2025، وعلى نجاح إدراجنا العام الأولي. وباعتبارنا شركة تدعم الوصول إلى أسواق رأس المال، نشعر بدرجة عالية من الحماسة لأن نكون الآن جزءاً من هذه الأسواق. إن مستثمر التجزئة في العام 2025 يتميز بالوعي والاتصال، ويسعدنا أن نرى سلوكهم الاستثماري يوفر الدعم اللازم لهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. ونعتقد يقيناً أن الذكاء الاصطناعي يُسرّع من وتيرة إعادة تشكيل مشهد الاستثمار، ونفخر بوجودنا في طليعة هذا التحول. وبصفتنا مجتمعاً عالمياً يُمكّن مستثمري التجزئة، فإننا نحتلّ موقعاً متميزاً لتحقيق نمو مستدام وربحية طويلة الأمد، ما يُسهم في خلق قيمة إضافية لمساهمينا."

أبرز النتائج المالية للربع الأول 2025

ارتفعت المساهمة الصافية بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 217 مليون دولار، مقارنة بـ201 مليون دولار في الربع الأول 2024، وجاءت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة نشاط التداول.

بلغ صافي الدخل (وفقاً لمبادئ المحاسبة العامة) 60 مليون دولار، مقارنة بـ64 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لزيادة الاستثمارات في التسويق والنمو، استجابة للظروف السوقية المواتية.

بلغ إجمالي الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، (غير وفق مبادئ المحاسبة العامة)، 80 مليون دولار، مقارنة بـ87 مليون دولار في الربع الأول من العام السابق، نتيجة الاستثمارات المشار إليها أعلاه. وبلغ الهامش المعدّل للفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37%، مقارنة بـ43% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفع عدد الحسابات الممولة بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 3.58 مليون حساب، مقارنة بـ3.13 مليون في الربع الأول من العام 2024، وتحقق ذلك بفضل الجهود المستمرة في استقطاب المستخدمين والاحتفاظ بهم، إلى جانب الاستحواذ على تطبيق الاستثمار الأسترالي Spaceship في 2024.

بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة 14.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي مقارنة بـ12.2 مليار دولار.

بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل 736 مليون دولار حتى 31 مارس 2025.

وقال ميرون شاني، المدير المالي لشركة "إيتورو": "تعكس نتائجنا أداءً قوياً خلال الربع الأول، حيث ساهم ارتفاع نشاط التداول في زيادة المساهمة الصافية، إلى جانب تركيزنا المستمر على تحقيق نمو مستدام ومربح. واستجابةً للظروف السوقية، قمنا في هذا الربع بزيادة استثماراتنا في مجالي التسويق والنمو."

أبرز التطورات التشغيلية

واصلت "إيتورو" تركيزها على تحقيق نمو مستدام ومربح خلال الربع الأول، عبر إطلاق منتجات وخدمات تدعم المستخدمين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية.

التداول: عززت "إيتورو" من تنوع الأصول والأدوات المتاحة للمستخدمين للتداول في الأسواق العالمية. ففي الربع الأول، أطلقت الشركة عقود الفروقات المستقبلية (Futures) في أوروبا، وخيار التداول بالخيارات (Options) في المملكة المتحدة. ومع إضافة 40 رمزاً رقمياً جديداً، أصبحت المنصة توفر الآن إمكانية التداول بأكثر من 130 من الأصول الرقمية (العملات المشفرة). كما مددت ساعات التداول لبعض الأسهم والصناديق المتداولة لتصبح متاحة على مدار خمسة أيام في الأسبوع.

الاستثمار: أضافت "إيتورو" أسهماً من بورصتي أبوظبي وهونغ كونغ، وبات بإمكان المستخدمين الآن الاستثمار في شركات مدرجة في أكثر من 20 بورصة عالمية كبرى. كما وسّعت الشركة محفظة "الاستثمار الذكي" عبر إطلاق محفظة سلع بالشراكة مع "ويزدوم تري" WisdomTree، ومحفظة توفر حماية كاملة لرأس المال بنسبة 100%. وفي إطار التزامها بإتاحة أصول تحقق العوائد، أطلقت الشركة خدمة إقراض الأوراق المالية لمستخدميها في أوروبا، ووسّعت نطاق خدمة الرهن للعملات الرقمية لتشمل رمزي DOT وATOM.

إدارة الثروات: ضمن استراتيجيتها طويلة المدى للاستثمار، أطلقت "إيتورو" في الربع الأول خدمة الاستثمار الذاتي ضمن حساب التوفير الفردي (ISA) في المملكة المتحدة، وقدّمت خدمة "الاستثمار الدوري" التي تتيح للمستخدمين تنفيذ استثمارات مجدولة بانتظام في الأسهم، والصناديق، والعملات الرقمية. كما بدأت الشركة بدمج تطبيق Spaceship ضمن منظومتها، وتوسيع عرضها في السوق الأسترالية ليشمل حلول التقاعد (superannuation).

الخدمات المصرفية الحديثة: بدأت "إيتورو" خلال هذا الربع بطرح خدمة تحويل العملات الرقمية إلى العملات النقدية، مما يمكّن المستخدمين من نقل أصولهم الرقمية إلى المنصة، وتنويع محافظهم في فئات أصول أخرى. وكجزء من توسيع عرض "eToro Money"، دخلت الشركة في شراكات مع مؤسسات مالية محلية لإطلاق حسابات مصرفية افتراضية في عدة بلدان، كما واصلت توسيع القدرة على تداول الأسهم المحلية باستخدام العملات المحلية.

التثقيف المالي والذكاء الاصطناعي: تلتزم "إيتورو" بتمكين مستخدميها من تطوير معرفتهم المالية من خلال محتوى يمكن الوصول إليه بسهولة ويتّسم بالجاذبية. وقد بدأت الشركة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج وترجمة المحتوى التعليمي، وأصبحت توفر أكثر من 3,000 مادة تعليمية تشمل مقالات وفيديوهات وبودكاست وندوات إلكترونية يتم توفيرها بـ11 لغة.

التطورات التنظيمية: خلال الربع الأول، حصلت "إيتورو" على تصريح (تنظيم الأسواق في الأصول المشفّرة) MiCA من هيئة الأوراق المالية القبرصية، والذي يسمح لها بتقديم خدمات العملات الرقمية عبر الاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه الموافقة إنجازاً مهماً، إذ ترحّب الشركة بالوضوح التنظيمي والقواعد الموحدة التي يوفرها إطار هذا التصريح، كما ترى أنها ستسهم في تعزيز التوجّه لتبنّي العملات الرقمية في أوروبا. كما حصلت الشركة على شهادة الامتثال (SOC 2 Type II)، الأمر الذي يعتبر دلالة على التزامها القوي بالتميز التشغيلي في عمليات حفظ العملات الرقمية.

مستجدات الربع الثاني 2025

تُظهر نتائج الأداء حتى تاريخ 31 مايو 2025 استمرار الاهتمام بالتداول والاستثمار من قبل مستثمري التجزئة استجابة للأحداث السوقية.

حتى نهاية مايو 2025، بلغ عدد الحسابات الممولة في "إيتورو" نحو 3.61 مليون حساب، وبلغت الأصول تحت الإدارة 16.9 مليار دولار.

نبذة عن إيتورو:

تعتبر إيتورو منصة للتداول والاستثمار، وتعمل على تمكين عملائها من الاستثمار والمشاركة والتعلم. وتم تأسيس المنصة في العام 2007 انطلاقاً من رؤية عالم يكون بمقدور الجميع فيه التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. ويوجد اليوم لدينا أكثر من 38 مليون مستخدم مسجل ينتمون لأكثر من 75 دولة. ونعتقد أن المعرفة المشتركة توفر قوة هائلة تساعدنا على تحقيق مستوى أعلى من النجاح من خلال الاستثمار المشترك. لذلك قمنا بإنشاء مجتمع استثماري قائم على التعاون، وتم تصميمه لتزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتنمية معارفهم وثرواتهم. ويمكن للعملاء الاحتفاظ على إيتورو بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة واختيار كيفية الاستثمار، بما في ذلك التداول مباشرة أو الاستثمار في محفظة، أو نسخ/ محاكاة أداء المستثمرين الآخرين.

التنظيم وأرقام الترخيص

الإمارات العربية المتحدة

شركة eToro (ME) Limited مرخصة ومنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (“FSRA”) في سوق أبوظبي العالمي (“ADGM”)، رقم إذن الخدمات المالية 220073 بموجب لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015 (“FSMR”).

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