حافظت الشركة على هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الرائد مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى، مدفوعاً بضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ارتفعت مبيعات الألمنيوم المصبوب لتصل إلى 1,41 مليون طن، 84% منها من منتجات "الألمنيوم عالي الجودة" ذي القيمة المضافة.

شهدت مبيعات الألمنيوم معاد التدوير والألمنيوم منخفض الكربون ارتفاعاً ملحوظاً، مع تحقيق تقدم كبير في عمليات إنشاء مرافق إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات والولايات المتحدة.

تعزيز النمو الاستراتيجي من خلال خطط لإنشاء مصهر جديد في الولايات المتحدة، وإطلاق الجيل الجديد من تقنية الصهر الذكية EX، وتوسعة مصنعها لإعادة التدوير في أمريكا.

شطب قيمة الشركة التابعة في غينيا بالكامل بعد سحب امتياز التعدين.

النصف الأول 2025 النصف الأول 2024 النصف الثاني 2024 أبرز النتائج المالية الإيرادات 15,08 مليار درهم (4,11 مليار دولار) 13,98 مليار درهم (3,81 مليار دولار) 16,05 مليار درهم (4,37 مليار دولار) الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية* 3,82 مليار درهم (1,04 مليار دولار) 4,20 مليار درهم (1,14 مليار دولار) 5,00 مليار درهم (1,36 مليار دولار) هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 22,8% 27,5% 27% صافي الربح الأساسي* 1,63 مليار درهم (445 مليون دولار) 1,84 مليار درهم (500 مليون دولار) 2,58 مليار درهم (703 مليون دولار) النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2,63 مليار درهم (715 مليون دولار) 3,34 مليار درهم (909 مليون دولار) 5,19 مليار درهم (1,41 مليار دولار). نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.4x 1.6x 1.5x أبرز النتائج التشغيلية إنتاج البوكسيت (طن متري رطب) - 7,19 مليون طن 3,62 مليون طن إنتاج الألومينا 1,14 مليون طن 1,22 مليون طن 1,31 مليون طن إنتاج الألمنيوم الأولي** المصهور 1,34 مليون طن 1,34 مليون طن 1,35 مليون طن إنتاج الألمنيوم المصبوب*** 1,41 مليون طن 1,37 مليون طن 1,42 مليون طن جبل علي والطويلة 1,36 مليون طن 1,37 مليون طن 1,39 مليون طن ليشتميتال 10 آلاف طن 4 آلاف طن 8 آلاف طن سبيكترو ألويز 33 ألف طن - 25 ألف طن إجمالي مبيعات الألمنيوم المصبوب*** 1,37 مليون طن 1,31 مليون طن 1,47 مليون طن مبيعات سيليستيال 33 ألف طن 25 ألف طن 23 ألف طن مبيعات سيليستيال-آر 19 ألف طن 19 ألف طن 19 ألف طن مبيعات ريفايفال**** 41 ألف طن 2 ألف طن 29 ألف طن نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة من إجمالي المبيعات 84% 82% 81%

*قبل التعديل المرتبط بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن. وبعد التعديل الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن والتسويات المحاسبية، سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انخفاضاً في القيمة والمخصصات بقيمة 2,5 مليار درهم (687 مليون دولار) مرتبطة بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، بعد خصم الإعفاءات الضريبية. ويمثل هذا شطباً كاملاً لقيمة غينيا ألومينا كوربوريشن من دفاتر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 890 مليون درهم (242 مليون دولار أمريكي).

**يشير مصطلح "الألمنيوم الأولي المصهور" إلى المعدن المُنتَج في خطوط الإنتاج في منشآت إنتاج الألمنيوم الأولي التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي.

***يشير مصطلح "إنتاج ومبيعات الألمنيوم المصبوب" إلى جميع المعادن المصبوبة المُنتَجة في منشآت إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي، وفي مصهر ليشتميتال ومصنع سبيكترو ألويز. ويُدرج إنتاج مصنع سبيكترو ألويز بنسبة 100%، على الرغم من أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمتلك 80% من شركة سبيكترو ألويز فقط.

****ريفايفال هي العلامة التجارية لمنتجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم التي تحتوي على الألمنيوم الثانوي.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن أداء مالي مرن وتحقيق تقدم كبير في خطط النمو الاستراتيجية في ظل ضعف الأسواق خلال النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى شطب قيمة الشركة التابعة في غينيا بشكل كامل.

وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3,82 مليار درهم (1,04 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 4,20 مليار درهم (1,14 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024، وذلك بسبب انقطاع إمدادات المواد الخام من غينيا ومصادرة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، والتي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمضي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بخطى واثقة نحو النمو المستدام، عبر تحقيق نقلة نوعية في طرق إنتاج الألمنيوم وإعادة تدويره. وتشمل مبادراتنا تطوير خطط لإنشاء أول مصنع جديد للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عقود، وابتكار الجيل الجديد من تقنيات صهر الألمنيوم، فضلاً عن توسيع عمليات إعادة التدوير في الإمارات والولايات المتحدة. وتعكس هذه الجهود التزامنا بالابتكار والاستدامة مع ترسيخ مكانتنا الرائدة عالمياً في قطاع الألمنيوم".

وبلغ متوسط ​​سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن 2,538 دولار للطن، مقارنة بمبلغ 2,303 دولار للطن في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من تقلب الأسعار بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين التي سيطرت على التجارة العالمية وضعف الدولار الأمريكي.

وكانت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي متقلبة أيضاً، حيث بلغ مؤشر MJP الياباني ذروته فوق 220 دولاراً للطن قبل التراجع إلى 90 دولاراً بحلول يونيو. وانخفضت علاوة الرسوم الجمركية على MB في أوروبا من 360 دولاراً إلى أقل من 190 دولاراً. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم لتصل إلى 50%، مما دفع علاوة الرسوم الجمركية على MW للارتفاع من أقل من 500 دولار للطن إلى أكثر من 1,500 دولار للطن بحلول يوليو.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الألومينا في بداية العام بسبب توقف الإمدادات في أستراليا والهند وجامايكا والبرازيل، قبل أن تتراجع مع زيادة الإمدادات في الصين والهند وإندونيسيا.

وقال بال كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الألمنيوم في النصف الثاني من عام 2025، بسبب اضطرابات التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يسجل ميزان الطلب العالمي على الألمنيوم عجزاً طفيفاً في عام 2025. أما بالنسبة لأسواق الألومينا، فمن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض مع استمرار زيادة الطاقة الإنتاجية في آسيا".

استقر إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم الأولي المصهور عند 1,34 مليون طن، فيما بلغ إجمالي إنتاج الألمنيوم المصبوب 1,41 مليون طن، حيث ساهم مصهر ليشتميتال المملوك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بـ 10 آلاف طن وساهمت سبيكترو ألويز، التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بنحو 33 ألف طن.

وباعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1,37 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة، مقارنة بـ 1,31 مليون طن في النصف الأول من عام 2024. وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" من إجمالي مبيعات الشركة لتصل إلى 84%، مقارنةً بنسبة 82% في النصف الأول من عام 2024. وعوّض ارتفاع مبيعات أسطوانات وألواح الألمنيوم والمنتجات عالية النقاء من أثر انخفاض الطلب على الألمنيوم المصبوب في ظل أداء أضعف من المتوقع في قطاع السيارات.

كما حققت مبيعات منتجات الألمنيوم منخفض الكربون نمواً كبيراً، حيث باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 52 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية (بما في ذلك 19 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال-آر" الممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره)، مقارنة بـ 44 ألف طن في النصف الأول من عام 2024. وخلال هذه الفترة، وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع شركة هيونداي موبيس لتوريد ما يصل إلى 15 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" سنوياً بحلول عام 2026.

وارتفعت مبيعات ألمنيوم "ريفايفال" المعاد تدويره إلى 41 ألف طن، مقارنة بألفي طن فقط في النصف الأول من عام 2024.

وعلى صعيد الإنتاج، أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1,14 مليون طن من الألومينا في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 1,22 مليون طن في النصف الأول من عام 2024، وذلك بسبب استخدام أنواع بديلة من البوكسيت من موردين خارج غينيا. وللتخفيف من تأثير هذه التغيرات، أجرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعديلات لتعزيز كفاءة المصفاة في معالجة الأنواع الأخرى من البوكسيت. وقامت الشركة باستيراد معظم احتياجاتها من البوكسيت من أستراليا خلال هذه الفترة، فيما وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية في يونيو 2025 مع شركة غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم للبحث عن فرص عقد شراكات طويلة الأجل لاستيراد البوكسيت وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ، بهدف توسيع الإنتاج في جمهورية غانا.

تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لزيادة هوامش الربح وتعويض الأثر السلبي للوضع في غينيا. وقد أدى برنامج "نجاح" للتحول دوراً مهماً في السنوات الأخيرة، حيث تم تعزيزه وتوسيع نطاقه ليركز على المبيعات وتحسين التكاليف والنفقات الرأسمالية ورفع كفاءة رأس المال العامل. ومكّنت هذه الجهود، مع التركيز المستمر على زيادة الإنتاج وتحسين نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة من إجمالي المبيعات، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الحفاظ على هامش تنافسي لأرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22,8% في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 27,5% في النصف الأول من عام 2024، لتواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا القطاع عالمياً.

وأضاف عبد الناصر بن كلبان: "تشكل تقلبات السوق الحالية دافعاً لتحقيق توازن مدروس بين الانضباط التشغيلي والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونعمل في الإمارات العالمية للألمنيوم على تعزيز كفاءة التكلفة ورأس المال وتسريع التحول الرقمي مع مواصلة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية".

ظلت صادرات البوكسيت من شركة البوكسيت الغينية وغينيا ألومينا كوربوريشن معلقة طوال النصف الأول من عام 2025. وبعد هذه الفترة، أعلنت حكومة غينيا بشكل غير مشروع إنهاء الاتفاقية الأساسية وسحب امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن. وتعد هذه الإجراءات (إضافة إلى إجراءات أخرى غير مشروعة اتخذتها حكومة غينيا) مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ونتيجة لهذه الإجراءات، قامت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن بتسريح معظم الموظفين (مع توفير تعويضات تتجاوز المتطلبات القانونية المحلية) وإنهاء جميع تعاقداتها، والسعي إلى تأكيد حقوقها القانونية على المعدات والبنية التحتية التي تمتلكها شركة غينيا ألومينا كوربوريشن ولكنها تخضع حالياً لسيطرة حكومة جمهورية غينيا.

وسجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انخفاضاً في القيمة والمخصصات بقيمة 2,5 مليار درهم (687 مليون دولار)، ما يمثل شطباً كاملاً لقيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، بعد خصم الإعفاءات الضريبية.

بلغ صافي الربح الأساسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم قبل التعديل المرتبط بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن 1,63 مليار درهم (445 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 1,84 مليار درهم (500 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024. وبعد التعديل المرتبط بشطب قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن والتسويات المحاسبية، سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خسارة صافية قدرها 890 مليون درهم (242 مليون دولار).

وتعليقاً على إجراءات حكومة جمهورية غينيا، قال عبد الناصر بن كلبان: " نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة الغينية والجهات الخاضعة لسيطرتها اختارت انتهاك المبادئ القانونية الأساسية على نحو يضر بثقة المستثمرين وشفافية الأعمال والمصالح الوطنية على المدى الطويل. وقد ترتب على مصادرة استثماراتنا في جمهورية غينيا ارتفاع تكاليف شراء البوكسيت وتراجع كفاءة مصفاة الألومينا التابعة لنا نتيجة الحاجة إلى إجراء تعديلات لمعالجة أنواع مختلفة من البوكسيت، وزيادة حاجتنا للحصول على الألومينا من مصادر أخرى. وبخصوص مصفاة الألومينا، فلقد حققنا تقدماً أسرع من المتوقع في تعديل المصفاة خلال النصف الأول من العام، ونواصل العمل على خفض آثار انقطاع الإمدادات. كما أحرزنا تقدماً في إقامة شراكات عالمية جديدة في إمدادات البوكسيت".

وعززت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خطتها الاستراتيجية للنمو في النصف الأول من عام 2025، حيث أعلنت عن تقدم قوي في خططها لبناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

ويتوقع أن تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع في أوكلاهوما بين 600 ألف و750 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، ما يضاعف تقريباً الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة من الألمنيوم. ومن المتوقع بدء بناء المصنع بعد الانتهاء من دراسة الجدوى بحلول نهاية عام 2026، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للألمنيوم المصهور قبل نهاية العِقد الحالي. وقد حصل المشروع على حوافز استثمارية وضريبية من حكومة ولاية أوكلاهوما، ويجري حالياً إجراء الدراسات الفنية والبيئية ودراسات التصاريح لدعم دراسة الجدوى.

كما أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بناء مشروع تجريبي للجيل الجديد من تقنية الصهر EX في الطويلة، مع بدء عمليات الإنتاج. وتم تصميم تقنية EX لزيادة إنتاج الألمنيوم مع خفض استهلاك الطاقة وتعتمد قدرات الثورة الصناعية الرابعة والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويتم حالياً إعداد هذه التقنية استعداداً لاعتمادها على نطاق واسع في أوكلاهوما.

وفي مجال إعادة التدوير، أحرزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً ملحوظاً، حيث أكملت مشروع توسعة مصنع سبيكترو ألويز التابع لها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بطاقة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنوياً، وبدأت عمليات الإنتاج في أوائل يوليو. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية الآن للمصنع 165 ألف طن، ومن المتوقع أن يصل إلى كامل طاقته الإنتاجية في الربع الأول من عام 2026.

وفي دولة الإمارات، تواصل الشركة في تحقيق تقدم قوي في بناء مشروع أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة بوتيرة أسرع من المخططات من حيث الجدول الزمني والميزانية. وقد اكتملت 72% من الأعمال الإنشائية، مع توقع بدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 170 ألف طن من اسطوانات الألمنيوم الثانوي.

إضافة إلى ذلك، وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال النصف الأول من عام 2025 مذكرة تفاهم مع شركة "آر تي إكس" الأمريكية ومجلس التوازن لبناء مصنع جديد لإنتاج الغاليوم، ووصلت الجهود المشتركة الآن إلى مرحلة التحضير لإطلاق دراسة الجدوى للمنشأة المحتملة في الطويلة.

وساهم التحول الرقمي بتحقيق آثار مالية تقدر بنحو 48 مليون درهم (13 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2025، مع طرح 22 تطبيقاً جديداً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ومنذ إطلاقه في عام 2021، حقق برنامج الثورة الصناعية الرابعة التابع للشركة آثاراً مالية بلغت 440 مليون درهم (120 مليون دولار) من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً و22 منتجاً رقمياً. كما وقّعت الشركة اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم التحوّل الرقمي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وفي بداية عام 2025، انضمت الإمارات العالية للألمنيوم إلى شبكة المنارات الصناعية الرائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي كأول شركة صناعية في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم.

ودعماً لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار"، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد 153 ألف طن من الألمنيوم المصبوب للعملاء المحليين، مقارنة بـ 149 ألف طن في النصف الأول من عام 2024. كما وقعت الشركة اتفاقية تطوير مشترك مع شركة صنستون الصينية لتطوير منشأة لتصنيع أقطاب الكربون في أبوظبي بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً، واتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع شركة أدنوك لتوطين 30% من احتياجات الشركة من فحم الكوك المكلس على مدى خمس سنوات.

وانخفضت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية لتصل إلى 2,63 مليار درهم (715 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 3,34 مليار درهم (909 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024. وتحسنت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 1,4 ضعف، مقارنة بنسبة 1,6 ضعف في النصف الأول من عام 2024، فيما انخفض إجمالي ديون الشركة إلى 14,7 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مقارنة بمبلغ 16,5 مليار درهم (4,5 مليار دولار). وخلال النصف الأول من عام 2025، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1,4 مليار درهم (373 مليون دولار).

وخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ معدل تكرار الحوادث القابلة للتسجيل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1,71 إصابة لكل مليون ساعة عمل. وشهدنا ثلاث إصابات تطلبت إجازة من العمل في الشركة، وقد تعافى الموظفون منها تماماً.

