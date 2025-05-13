يُسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على دور الألومنيوم في بناء قطاع صناعي مرن وقائم على التكنولوجيا.

أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك عن انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كشريك قطاعي للبنية التحتية المتقدمة، لفعالية "اصنع في الإمارات 2025" والذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، في مركز أدنيك أبوظبي من 19 إلى 22 مايو 2025.

ويُمثل هذا الحدث منصة عالمية تجمع أكثر من 700 عارض و30 ألف زائر؛ على مساحة عرض واسعة تتجاوز 68 ألف متر مربع، تشمل 12 قطاعًا صناعيًا حيويًا، بهدف تعزيز الاستثمار والتعاون والابتكار في الصناعات المختلفة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن تنظيم مجموعة أدنيك لمنصة "اصنع في الإمارات" يجسد دورها المحوري في دعم الأولويات الوطنية، عبر توفير منصات متكاملة الخدمات. ويسهم مركز أدنيك أبوظبي، بصفته حاضنة للتعاون والنمو، في تلاقي كبار المستثمرين والجهات المعنية من مختلف القطاعات؛ بهدف تعزيز الخطط الصناعية لدولة الإمارات. كما أن مشاركة كبار الشركاء الصناعيين البارزين كـ "الإمارات العالمية للألومنيوم" يضفي رؤى قيّمة وتؤكد على أهمية البنية التحتية الصناعية القوية لاقتصاد مستدام وتنافسي."

من جانبه أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، على الأهمية الجوهرية للشركة في قطاع الألومنيوم الإماراتي، والذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. مشيراً إلى أن ألومنيوم الشركة هو أكبر الصادرات الإماراتية غير النفطية والغازية، ويدخل في صناعة منتجات متنوعة داخل الدولة، من مكونات السيارات إلى مواد البناء، معتبرًا ذلك جزءًا من مساهمتهم الشاملة.

وأضاف بن كلبان: إن الشركة تولي أهمية كبيرة لتوطين سلسلة التوريد، إذ يُنفق نحو 40% من مشترياتهم العالمية سنويًا في دولة الإمارات، وقد تجاوزت هذه النسبة ثماني مليارات درهم في عام 2024 على الخدمات والمنتجات المحلية. موضحاً أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وقطاع الألومنيوم يساهمان بنحو 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويدعمان أكثر من 52 ألف وظيفة على مستوى الدولة، معربًا عن فخرهم بالمساهمة والشراكة مع النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات.

وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بصفتها الشريك القطاعي للبنية التحتية المتقدمة وإحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم عالميًا وأهم كيان صناعي في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عنصرًا فاعلًا في تعزيز قاعدة التصنيع المحلية ودفع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.

وأسهمت الشركة، بخبرتها التي تمتد لنحو خمسة عقود في الدولة، بدور محوري في تبوّء دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الألومنيوم. وتتكامل خبرات الشركة المتعمقة في مجالات تعدين البوكسيت وتكرير الألومينا وصهر الألومنيوم وإعادة تدويره مع أهداف الحدث الرامية إلى تعزيز الاستدامة الصناعية والنهوض بالتقدم التكنولوجي.

وتورد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، منتجاتها لمتعامليها في أكثر من 50 دولة، وتُعد حجر الزاوية في المشهد الصناعي لدولة الإمارات منذ فترة طويلة حيث يدعم قطاع الألومنيوم الأوسع نطاقًا أكثر من 52 ألف وظيفة في الدولة، وتُعد منتجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جزءًا لا يتجزأ من صناعات مثل البناء والسيارات والطيران، والإلكترونيات، والتعبئة، والتغليف. وتُساعد الشركة أيضًا في تنمية قاعدة تصنيعية محلية متكاملة، إذ تبيع نحو 10% من إنتاجها داخل دولة الإمارات لشركات تُنتج مكونات للاستخدام المحلي والتصدير العالمي على حد سواء.

وشهد العام 2024 توقيع شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اتفاقية استراتيجية لتوريد الألومينا إلى شركة الألومينا الصناعية، مما أرسى دعائم نشاط صناعي مبتكر يُعنى بإنتاج مواد متخصصة ذات قيمة مضافة عالية؛ انطلاقًا من الألومينا المُكررة محليًا. إضافة إلى ذلك، تُباشر الشركة حاليًا تطوير أول وأكبر منشأة لإعادة تدوير الألومنيوم في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن سنويًا، مما يُمثل قفزة نوعية نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.

كما دأبت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم على تقديم دعمها الفعال للاستراتيجية الوطنية الطموحة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات و"اصنع في الإمارات" منذ انطلاقهما، ويتجلى ذلك بوضوح في برنامجها المبتكر "Ramp-Up" الذي أسهم بشكل كبير في رعاية وتنمية ريادة الأعمال المحلية، وتوفير ما يزيد عن ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى تحديد قاعدة واسعة من الموردين الجدد المحتملين للشركة، مما يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات.

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