دبي، الإمارات العربية المتحدة – استعرضت كانون أحدث ابتكاراتها في مجال الطباعة ذات التنسيقات العريضة خلال مشاركتها في معرض الطباعة العالمي فيسبا 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025 في العاصمة الألمانية برلين، وذلك وسط تفاعل كبير من العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

تحت شعار "قوة الحركة"، استعرضت كانون تطبيقات واقعية في قطاعات رئيسية مثل التجزئة، والديكور الداخلي، ونقاط البيع، والتغليف الترويجي. وألهمت هذه العروض مصممي اللافتات ومقدمي خدمات الطباعة من خلال مجموعة متنوعة من المواد المطبوعة باستخدام طابعات Arizona وColorado وطابعات الصور PROGRAF، وجميعها جزء من حلول سير العمل الشاملة التي توفرها منصات كانون مثل برنامج PRISMA XL Suite، إلى جانب منتجات من شركاء آخرين. وتماشياً مع شعار المعرض "حيث يلتقي أصحاب الرؤى"، سلطت كانون الضوء على شراكاتها القوية وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مجال الطباعة ذات التنسيقات العريضة، مما يمكنهم من توسيع آفاقهم التجارية.

حققت كانون الشرق الأوسط نجاحاً استثنائياً في المعرض متجاوزة أهداف المبيعات، مما يؤكد مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الطباعة ذات التنسيقات العريضة. وحظي الحدث باهتمام واسع من المنطقة، حيث أُتيحت الفرصة لـ 26 عميلاً من المدعوين للاطلاع عن كثب على أحدث تقنيات كانون.

وشهد المعرض عقد عدد من الصفقات البارزة، ومن بينها استثمار شركة Kidzink، ومقرها الإمارات، في طابعة Arizona 1360 XTF لاستخدامها في طباعة الألواح الصوتية. كما وقعت شركة "زلاطيمو للصناعات" الأردنية اتفاقية للحصول على طابعة Packaging Factory من سلسلة Colorado لإنتاج عبوات كرتونية قابلة للطي بكميات محدودة. بالإضافة إلى ذلك، اتجهت شركة "فكرة الوطنية" السعودية نحو تطبيقات جديدة في مجال اللافتات والديكور الداخلي بالاعتماد على سلسلة طابعات Arizona. كذلك استثمرت شركة ALFA Graphics العالمية للطباعة والنسخ الحديثة في كل من طابعات Arizona 1360 GTF وColorado M5W للاستفادة من مزايا تقنية PRISMAElevate XL والإصدار الجديد Colorado 4.5.

وبهذه المناسبة، قال أيمن علي مدير التسويق الأول لدى شركة كانون الشرق الأوسط: "أتاح لنا معرض فيسبا 2025 فرصةً ثمينة للتواصل مع عملائنا واستعراض الفوائد الملموسة لأحدث ابتكاراتنا. وقد حظي إصدار سلسلة Colorado M 4.5 باهتمام كبير من عملائنا، خاصة لما يُقدّمه من مزايا محسّنة في تطبيقات اللافتات المرنة، إلى جانب الإمكانات الإبداعية الواسعة التي حققها برنامج PRISMAElevate XL لسلسلة Arizona. ورغم أهميّة طلبات الشراء الكبيرة التي تلقيناها، إلا أن ما أسعدنا أكثر كان روح التعاون والأفكار المبتكرة التي ألهمها الحدث. لقد أكد لنا تفاعل العملاء وتصوراتهم لتطبيقات جديدة، بدءاً من طابعة Packagin Factory من Colorado إلى استخدامات Arizona 2380 GTF المتعددة في الديكور الداخلي، مدى أهمية تقديم حلول تلبّي متطلباتهم الحالية، وتساعدهم كذلك على دخول أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام. ويُجسد نجاحنا في ’فيسبا‘ أهمية الابتكار المستمر والتعاون الوثيق مع شركائنا لتقديم حلول شاملة ومتكاملة تُحدث أثراً حقيقياً في نمو الأعمال".

تميز جناح كانون في المعرض بوجود متجرٍ مفاهيميّ تفاعلي جسّد الإمكانات الإبداعية والتجارية للطباعة ذات التنسيقات العريضة، سواء للعلامات التجارية المفاهيمية أو الواقعية. وشملت التطبيقات المعروضة ديكوراتٍ داخلية مميزة، وإمكانات تغليف مبتكرة، ومواد فعالة لنقاط البيع. وأتيحت للزوار فرصة استكشاف مجموعة واسعة من نماذج العملاء، تضمنت لافتات مرنة جذابة، وتغليفاً متيناً من الكرتون المضلع الفاخر، وشاشات نقاط البيع الملفتة للنظر، ومُلصقات نابضة بالألوان، إلى جانب عناصر أنيقة للديكور الداخلي مثل ورق الجدران، والألواح الصوتية، والمطبوعات على الخشب، والزجاج، والبلاط، والفسيفساء.

وعرضت الشركة في جناحها طابعة Arizona 2380 GTF المسطحة متعددة الاستخدامات، والمزودة بتقنية FLXflow الرائدة، والتي تتيح خيار طباعة اللفائف المرنة، حيث أظهرت الطابعة إمكاناتها الفريدة في التعامل مع مختلف أنواع الوسائط بكفاءة لافتة. كما تم تسليط الضوء على تحسين سير العمل من خلال نماذج PRISMA XL Suite، التي أظهرت قدرة برنامج PRISMAelevate XL على إنشاء طبقات مطبوعة بارزة يصل ارتفاعها إلى 4 مم. وتتيح هذه الإمكانية للمستخدمين إنتاج أعمال فنية مميزة وملموسة لتطبيقات الطباعة النافرة، بما في ذلك لافتات "برايل" الضرورية، مما يعزز القيمة المضافة ويوسّع نطاق المنتجات التي يمكن تقديمها للعملاء.

وحظيت سلسلة طابعات "Colorado M"، المزودة بتقنية UVgel المتقدمة للطباعة على اللفافات، باهتمام كبير في المعرض؛ حيث تم استعراض قدرتها الإنتاجية العالية، واستخداماتها المتعددة، وإمكانية تعديلها وترقيتها في موقع العمل لتلبي احتياجات مقدمي خدمات الطباعة ومصانع المنتجات المطبوعة. وتم استعراض المجموعة الواسعة لتطبيقات الطابعة من خلال عروضٍ شملت ورق جدرانٍ نابضٍ بالألوان، ورسوماتٍ مميزة على النوافذ، ولافتاتٍ مرنة عالية الجودة. وتأتي هذه النتائج بفضل المزايا الفريدة مثل استخدام الحبر الأبيض لطباعة سلسة وخالية من الأخطاء، وتقنية FLXfinish+ التي تتيح الطباعة بتأثير لامع وغير لامع في آنٍ واحد، وتقنية FLXture التي تضيف تفاصيل ملموسة دقيقة على سطح المطبوعات.

تم عرض العديد من نماذج UVgel Factory المبتكرة التي تعتمد على طابعة Colorado وذلك بالتعاون مع شركاء متخصصين في التجهيز، مما يعكس تنوّع استخدامات هذه الحلول وقدرتها على تلبية احتياجات مقدمي خدمات الطباعة على اختلاف أحجام الإنتاج والميزانيات. ومن أبرز العروض، مصنع ورق الجدران بتقنية UVgel في جناح شركة Fotoba، والذي استعرض عملية إنتاج مؤتمتة بالكامل وعالية الكفاءة، دون تدخل بشري، وعلى مدار الساعة، لإنتاج ورق جدران مخصص بكميات كبيرة. وقد سلّط هذا الحل الشامل الضوء على الإمكانات المتقدمة لسلسلة Colorado M عند دمجها مع وحدة تغذية اللفائف الكبيرة، والقاطعة، ولفافة إعادة اللف من Fotoba، لإنتاج مجموعة مختارة من ورق الجدران المُصمّم حسب الطلب.

وتعد طابعة imagePROGRAF GP-6600S (بمقاس 60 بوصة / 152.4 سم) أحدث ابتكارات سلسلة طابعات Canon imagePROGRAF النافثة للحبر المائي، والتي تُعرف بقدرتها على إنتاج رسومات مذهلة مع دقة فائقة في مطابقة الألوان، سواء للصور أو لألوان الهوية البصرية للشركات. وتتميز هذه الطابعة بنظام ألوان مكوّن من سبعة أحبار، من بينها الحبر البرتقالي، مما يُتيح لها تحقيق طيف لوني واسع بدقة نظام بانتون™ ، وذلك بفضل أحبار LUCIA PRO II المبتكرة، مما يجعلها الخيار الأمثل لتطبيقات الطباعة الرسومية التي تتطلب التزاماً دقيقاً بألوان العلامات التجارية. كما استعرض برنامج PosterArtist، وهو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الملصقات عبر الإنترنت، كيف يمكن للزوار تصميم ملصقات ولافتات ونشرات جذابة بكل بساطة لتلبية مختلف الاحتياجات التجارية.

قدّمت كانون في جناحها عروضاً لمنظومة سير عمل متكاملة تحاكي الواقع، فسلطت الضوء على دور PRISMA XL Suite في تمكين مقدّمي خدمات الطباعة من تحقيق نتائج دقيقة من المحاولة الأولى مع تبسيط تنفيذ المهام المعقدة، مثل الطباعة متعددة الطبقات وإنشاء تطبيقات بملمس أو تأثيرات بارزة. وتمكّن الزوّار من تتبع دورة العمل كاملة، بدءاً من تقديم الطلب الإلكتروني وتجهيز الملفات، وصولاً إلى الطباعة والتغليف والشحن. وقد أظهرت عمليات التكامل مع برمجيات شركاء كانون - مثل ERPA، وSKYCO، وSymphony، وOneVision، وOnyx - كيف يسهم اعتماد نهج شامل لإدارة سير العمل في تمكين مقدمي خدمات الطباعة من مواكبة التحديات المتطورة وتعزيز الربحية. وتضمنت العروض أيضاً مجموعة مختارة من وسائط الطباعة التي تقدمها كانون، بما في ذلك أنواع الورق المستدام، لإبراز جودة الطباعة المثلى التي يمكن تحقيقها عبر حلولها.

"في معرض الطباعة العالمي فيسبا 2025، نُجسّد رؤيتنا للابتكار من خلال إطلاق منتجات متطورة، واستعراض خبراتنا في التطبيقات المتخصصة، وتقديم نماذج أعمال مرنة تُمكّن العملاء من مواكبة التطورات المُستقبلية لأعمالهم. وفي عصرٍ يُشكّل فيه جذب الانتباه والحفاظ عليه تحدياً دائماً لأصحاب العلامات التجارية، تبرز الطباعة المبهرة والغنية بالألوان كـ’قوة مؤثرة‘، إذ تحفز استجابات عاطفية أساسية لتحقيق النجاح التجاري. قد تكون هذه الاستجابة عبارة عن بهجة التفاعل مع عمل فني جميل، أو دافعاً للرد على إعلان خارجي، أو حماساً لتجربة فتح عبوة منتج جديد؛ ففي جميع الأحوال، نحن نحتفي بالقوة الفريدة للطباعة في جذب الانتباه وإحداث التأثير".

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