ارتفاع إيرادات النصف الأول من عام 2025 بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في دولة الإمارات وتوقيع عقود جديدة خارج إطار عقد دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 267.9 مليون درهم، مع تحسن في هامش الأرباح إلى 75% بزيادة قدرها 100 نقطة أساس، كما ارتفع صافي الربح بنسبة مماثلة ليبلغ 232.3 مليون درهم بهامش 65% بزيادة 100 نقطة أساس

سيولة نقدية قوية تبلغ 497.1 مليون درهم دون أي مديونية حتى 30 يونيو 2025، بما يدعم خطط التوسع العالمي وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين

توزيعات أرباح مضمونة بقيمة 135 مليون درهم للسنة المالية 2025، تُصرف على دفعتين متساويتين، تشمل دفعة أولى بقيمة 67.5 مليون درهم تمت الموافقة على صرفها في أغسطس 2025 (ما يقارب 5 فلس للسهم الواحد)

"مقياس الضاد" يقترب من الاكتمال بنسبة 87% تمهيداً لإطلاقه في الربع الرابع من 2025، مع نتائج إيجابية لاختبارات المسح الميداني أثارت اهتماماً واسعاً وأثمرت عن توقيع 7 مذكرات تفاهم

عقد تعاون استراتيجي مع "مايكروسوفت" و"كور42" لتعزيز قدرات الشركة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم ألف للتعليم القابضة (بي. إل. سي) ("ألف للتعليم" أو "الشركة" أو "المجموعة"؛ رمز التداول على سوق أبوظبي للأوراق المالية: ALEFEDT)، الشركة الحائزة على جوائز دولية والرائدة في مجال منتجات التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي لطلبة المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 ("النصف الأول من 2025")، مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.

وسجلت "ألف للتعليم" أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم إماراتي، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعّالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.

وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%. وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع 'مقياس الضاد' والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء."

هوامش ربحية استثنائية وتدفقات نقدية قوية تدعم النمو المستقر في النصف الأول من 2025

جاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية؛ فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.

ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت "ألف للتعليم" في توليد تدفقات نقدية حرة قوية. وبفضل الإدارة المثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025، 497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.

سياسة توزيع أرباح موثوقة ومُجزية

بالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة "ألف للتعليم" والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح. وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول (20%) للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.

وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية. وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.

قاعدة محلية راسخة تعززها استراتيجية النمو العالمي

رغم أن عقد الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي يشكّل الركيزة الأساسية لأعمال ألف للتعليم، تمضي الشركة بخطى حثيثة في تنفيذ استراتيجية توسُّع عالمي قائمة على اغتنام الفرص الواعدة ذات الهوامش الربحية العالية والقيمة المضافة المستدامة. وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها على صعيد التوسُّع الجغرافي، وتنويع مصادر الإيرادات، وتوسيع قاعدة العملاء وباقة المنتجات، نجحت "ألف للتعليم" في استقطاب فرص واعدة بقيمة تزيد عن 300 مليون درهم من القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتعزيزاً لاستراتيجيتها الرامية إلى توطيد أواصر التعاون مع القطاع الحكومي، دخلت ألف للتعليم عدداً من الأسواق الجديدة خلال النصف الأول من العام، كما باشرت في مطلع العام توسعها في المملكة المغربية لدعم خطة إصلاح التعليم للفترة 2022-2026، وحققت تقدماً بارزاً في تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع مجموعة "نهضة مصر" للتعاون الاستراتيجي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وشمال أفريقيا. كما وطدت حضورها في إندونيسيا، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي في التعليم، من خلال سلسلة لقاءات وزارية تستهدف إرساء شراكات استراتيجية طويلة الأمد وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

ومؤخراً، وفي إطار المباحثات الجارية مع الحكومة السنغالية، استقبلت ألف للتعليم في مايو 2025 وفداً رسمياً رفيع المستوى من السنغال في مقرها الرئيسي بأبوظبي، بهدف استشراف آفاق التعاون الاستراتيجي في مجال التعليم الرقمي على المدى الطويل.

"مقياس الضاد" جاهز للإطلاق في الربع الرابع من 2025

تم إنجاز 87% من مشروع "مقياس الضاد" – أول مقياس قراءة باللغة العربية على مستوى المنطقة – والذي يهدف إلى الارتقاء بمهارات القراءة لدى الناطقين باللغة العربية للصفوف الدراسية من الأول إلى الثاني عشر، ومن المُقرر إطلاقه في الربع الرابع من 2025. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع عدد من وزارات التعليم في المنطقة، في خطوةٍ تدعم استراتيجية نمو "ألف للتعليم" عبر فتح آفاق جديدة لمصادر إيرادات مستدامة في مجال إجادة اللغة العربية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم إجراء استطلاع ميداني شمل أكثر 110 آلاف طالب وطالبة في 204 مدرسة موزعة على 70 مدينة عبر 9 دول. وكشفت النتائج الأولية عن وجود طلب قوي على "مقياس الضاد"، وعرضت هذه النتائج على 12 جهة حكومية، كما تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركات كبرى متخصصة في مجالي النشر والتقويم. ويحظى "مقياس الضاد" بزخم متزايد باعتباره مبادرةً رائدة في تعزيز مهارات القراءة باللغة العربية، وذلك بدعمٍ من جهود استراتيجية لبناء العلامة التجارية، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات، والحملات التثقيفية، والتواصل الموجّه مع وسائل الإعلام.

تعزيز الحضور الدولي عبر التحالفات الاستراتيجية والتقدير العالمي

عزَّزت "ألف للتعليم" مكانتها كجهة رائدة عالمياً في مجال التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عبر سلسلةٍ من الشراكات رفيعة المستوى.

في مايو 2025، أبرمت الشركة تعاونا استراتيجياً مع كل من "مايكروسوفت" و"كور42"، شركة الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة "جي 42". ويُسهم الجمع بين منصة مايكروسوفت السحابية العالمية والقدرات السحابية السيادية لـ"كور42"، في تمكين "ألف للتعليم" من تسريع وتيرة النمو، وتقديم تجارب تعليمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتوسع إقليمياً ودولياً.

ونالت "ألف للتعليم" مؤخراً إشادةً إقليميةً واسعة، عقب فوزها بجائزتين مرموقتين في مجاليّ الابتكار والريادة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز إنجازات الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي أقيم في دبي خلال يونيو الماضي. وحصد "مُعلِّم ألف للذكاء الاصطناعي - AI Tutor" جائزة "أفضل منتج/خدمة مبتكرة" عن فئة التعليم والتعلُّم، في حين حصل الرئيس التنفيذي، جيفري ألفونسو، على جائزة "القيادة المتميزة" ضمن فئة الموارد البشرية والتدريب والتعليم.

أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسليط الضوء على ابتكارات الشركة ضمن حملة "رؤية 2045" التي أطلقتها وكالة "رويترز"، وذلك من خلال فيلمٍ وثائقي يستعرض دور "ألف للتعليم" في إحداث تحوّل جذري في مشهد التعليم العالمي من خلال حلولها ومبادراتها المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

النظرة المستقبلية

تستهل "ألف للتعليم" النصف الثاني من عام 2025 استناداً إلى أساس قوي، مدعومةً بعقود حكومية طويلة الأمد في دولة الإمارات، وتحالفات جديدة مثل تعاونها مع "مايكروسوفت" و"كور42"، إلى جانب الاهتمام المتنامي من أسواق واعدة مثل السنغال وإندونيسيا والمغرب، ما يُعزز الزخم المستمر لنمو الشركة. وما زالت التوقعات المالية للشركة كما أُعلن عنها في الربع الأول من العام الجاري.

ويُتوقّع أن تنمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3% و4% على أساس سنوي خلال عام 2025، كما يُتوقع أن يحقق النصف الثاني من العام النصيب الأكبر من الإيرادات السنوية، نظراً لإتمام دورة الفوترة الموسمية تزامناً مع بداية العام الدراسي في سبتمبر. ويُرتقب أن يرتفع الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 8 إلى 9%، مع تسجيل هامش ربح أعلى يبلغ 70%، مدفوعاً بجهودٍ صارمة لخفض التكاليف، بالتوازي مع نمو الإيرادات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد صافي الربح نمواً بنسبة %6 إلى 7%، ليصل إلى هامش قوي ومستقر يبلغ 60%.

وبفضل قوة تدفقاتها النقدية، وميزانيتها الخالية من الديون، وتوزيعات أرباح مضمونة بقيمة 135 مليون درهم إماراتي للعام الحالي، تحظى "ألف للتعليم" بموقعٍ فريد يؤهلها لتمويل ابتكارات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع حضورها العالمي، إلى جانب مواصلة تقديم عوائد مجزية للمساهمين، وقيادة الجيل القادم من ابتكارات التعلّم الرقمي

مليون درهم إماراتي النصف الأول 2025 النصف الأول 2024 نسبة التغيير الإيرادات 357.3 354.2 1% النفقات 109.4 112.5 3% الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* 267.9 261.1 3% هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 75% 74% + 100 نقطة أساس الأرباح قبل احتساب الضريبة 232.3 226.2 3% هامش الأرباح قبل احتساب الضريبة 65% 64% + 100 نقطة أساس

*الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ونفقات الإيجار (الفوائد والاستهلاك على أصول حق الاستخدام).

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزة على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتضع على عاتقها إرساء مفهومٍ جديد لتجربة التعليم للطلبة من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني عشر. وتمكنت الشركة من ترسيخ حضورها المتميز في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث يشمل نطاق حلولها حوالي 14,000 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. وتقدم "منصة ألف" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجارب تعليمية مخصصة لأكثر من 1.4 مليون من الطلبة المسجلين، متيحةً لهم التعلُّم وفقاً للوتيرة التي تناسبهم، وتحقيق كامل إمكاناتهم في أي وقت ومن أي مكان. وترتكز "ألف للتعليم" على سجلٍ حافل في تطوير مشاركة الطلبة وإنجازاتهم، حيث سجلت معدَّل انتشار بنسبة 100% في الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12)، في حين ازدادت درجات الاختبار في إندونيسيا بنسبة 8.5% في اللغة العربية والرياضيات.

وتوفر "منصة ألف" الحائزة على جوائز حلول التعلُّم والتعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم البيانات في الوقت الفعلي لدعم المنظومة التعليمية. أما "مسارات ألف"، فهو برنامج تكميلي يركز على الطلبة ويتيح التعلم الذاتي، فيما تعد "أبجديات" منصة لتعلُّم اللغة العربية من خلال تقديم محتوى تفاعلي وجذاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع. ويعتبر "أرابيتس" نظاماً متكاملاً لتعلُّم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يساعد الطلبة من كافة الأعمار على تعلم وممارسة وتعزيز مهاراتهم في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب تقديم الدعم للطلبة خلال رحلتهم التعليمية، تدعم "ألف للتعليم" ما يقارب 65,000 معلم بالأدوات التي تثري عملية التعليم، متيحةً تدخلاتٍ عالية التأثير لتطوير نتائج تعلُّم الطلبة. كما تعزز "ألف للتعليم" المشاركة والإنجاز والمساواة في التعلُّم سعياً لإعداد الطلبة للنجاح في عالم يتطور باستمرار.

-انتهى-

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