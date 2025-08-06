أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن نتائجها غير المالية للربع الثاني من عام 2025، فقد بلغ مؤشر برنامج " شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة (SSI)” 8.06 من 10 خلال هذا الربع، في إنجاز يُعد من بين الأعلى ضمن فترة البرنامج الممتدة من 2021 حتى 2025. وتأتي هذه النتائج القياسية بالتزامن مع تبقّي ستة أشهر فقط على انتهاء البرنامج، وهو ما يعكس التزام شنايدر إلكتريك المتواصل لإحراز تقدم ملموس، وشامل، وتحويلي في أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة . (ESG)

تميّز الربع الثاني بالتكريم العالمي والأثر الفعلي على أرض الواقع:

خلال الربع الثاني من عام 2025، حصدت شنايدر إلكتريك لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم" من قبل مجلّة TIME ومنصة ستاتيستا للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا التقدير بعد حصولها مؤخرًا على لقب "أكثر الشركات استدامة في أوروبا" من قبل مؤسسة Corporate Knights ، مما يعزّز مكانة الشركة الريادية عالمياً في مجال الاستدامة.

إلى جانب هذه التقديرات المرموقة، واصلت الشركة تحقيق نتائج إنجازات ملموسة، حيث تجاوزت هدفها المتمثل في تدريب مليون شخص في مجال إدارة الطاقة، وهو أحد الأهداف الرئيسية في إطار التزامها نحو انتقال عادل وشامل للطاقة وتمكين الشباب.

يتزامن هذا الإنجاز مع اليوم العالمي لمهارات الشباب لعام 2025، ويرجع الفضل فيه بشكل كبير إلى نجاح برنامج التعليم وريادة الأعمال للشباب، النشط حالياً في أكثر من 60 دولة، حيث يوفر البرنامج المهارات التقنية والريادية للمجتمعات الأقل حظاً، والتي تمكنهم من المشاركة الفعالة في مستقبل الطاقة.

نماذج تُبرز التأثير العالمي للبرنامج:

يتم استخدام تقنيات التوأم الرقمي لتدريب المجتمعات النازحة على صيانة أنظمة الطاقة الشمسية وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في كوكس بازار ببنجلاديش.

يشارك الطلاب في الهند وكينيا وفيتنام وتايلاند في برنامج حافظ على كوكبي ( Converse My Planet ) من خلال مشاريع تطبيقية في مجال الاستدامة .

) من خلال مشاريع تطبيقية في مجال الاستدامة في البرازيل، تم توفير منصات تدريب متنقلة للتعليم في مجال الطاقة المتجددة في مراكز الأحداث للشباب المحتجزين، بهدف دعم إعادة إدماجهم في المجتمع والحد من معدلات العودة إلى الجريمة .

تتشارك هذه المبادرات في قاسم مشترك، فعندما يلتقي التعليم مع التكنولوجيا والرؤية الهادفة، يصبح التغيير الجذري ممكنًا.

أعلنت شنايدر إلكتريك أيضًا عن تحقيق تقدمًا مستمرًا في عدد من المؤشرات الأساسية للاستدامة:

. تم توفير وتجنب 734 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعملاء الشركة منذ عام 2018، متخطية بذلك حاجز الـ700 مليون طن.

تم توفير وتجنب 734 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعملاء الشركة منذ عام 2018، متخطية بذلك حاجز الـ700 مليون طن. تتسارع جهود إزالة الكربون من سلسلة التوريد، حيث انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التشغيلية من أكبر 1000 مورد في سلسلة التوريد التابعة للشركة بنسبة 48% ، ليقترب البرنامج من هدفه البالغ 50%، بفارق نقطتين عن الهدف النهائي للعام الجاري ، بدعم من مبادرة Zero Carbon التي تجمع بين الحلول المحلية، والدعم المباشر، والرؤى حول الطاقة المتجددة، والتدريب المتخصص .

، ليقترب البرنامج من هدفه البالغ 50%، بفارق نقطتين عن الهدف النهائي للعام الجاري ، بدعم من مبادرة التي تجمع بين الحلول المحلية، والدعم المباشر، والرؤى حول الطاقة المتجددة، والتدريب المتخصص بلغ نطاق برنامج العمل اللائق (Decent Work) 79% خلال الربع الثاني من 2025، بزيادة 39 نقطة عن العام السابق، ما يعكس تحسناً في ظروف العمل والامتثال، خاصة في الشرق الأوسط وشرق آسيا واليابان .

من جانبها، قالت إستير فينيدوري، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شنايدر إلكتريك: "بصفتنا شركة تأثير، ومع تصنيفنا كأكثر شركة استدامة في العالم، نؤمن بأن التعليم يُعد من أقوى محرّكات التغيير طويل الأمد. ويُعد تجاوزنا لحاجز المليون متدّرب في مجال إدارة الطاقة يُعد لحظة فخر حقيقية، وتجسيداً لما يمكن تحقيقه عندما يلتقي الهدف بالفعل." وأضافت: "ومع اقتراب نهاية برنامج شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة (SSI) للفترة 2021–2025، نضع ضمن أولويتنا المضي قدمًا بعزيمة وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أثر مستدام."

للاطلاع على جميع المؤشرات والتقدم المحرز بالتفصيل، يُرجى الرجوع إلى التقرير الكامل لأثر الاستدامة من شنايدر إلكتريك للربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك لوحة مؤشرات التقدم المحدثة:

أبرز الجوائز والتكريمات خلال الفترة الماضية:

تصدّرت شنايدر إلكتريك المرتبة الأولى في قائمة "أفضل 25 سلسلة توريد" لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Gartner ، بعد تواجدها المتواصل على القائمة لمدة عشر سنوات متتالية .

، بعد تواجدها المتواصل على القائمة لمدة عشر سنوات متتالية تم تكريم شنايدر إلكتريك ضمن فئة "التأثير من أجل الاستدامة" في النسخة الأولى من جوائز TIME100 لأكثر الشركات تأثيراً .

لأكثر الشركات تأثيراً حصلت شنايدر إلكتريك على جائزة "أفضل إفصاح في مجال الأهداف البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)" ضمن جوائز الشفافية من مؤسسة Labrador Transparency Awards .

ضمن جوائز الشفافية من مؤسسة . نالت الشركة جائزة "التميّز في المسؤولية المجتمعية للشركات" من معهد Rutgers ، تقديرًا لـ 16 عامًا من الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي .

، تقديرًا لـ 16 عامًا من الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي اختارت صحيفة Financial Times شنايدر إلكتريك كواحدة من "أفضل جهات العمل في أوروبا " .

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريط الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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