أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر فبراير 2025، محافظة على أدائها القوي.

ورحبت شركة الطيران بـ1.6 مليون مسافر خلال الشهر، مسجّلة متوسط عامل حمولة بلغ 89%.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "شهدت حركة مسافرين نمواً قوياً بلغ 14% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرارنا في مسيرتنا كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

" ومع استمرار نمو القدرة الاستعابية، يسرّنا أننا حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 89% حتى تاريخه، مع استعدادنا لعام 2025 حافل واطلاق 14 وجهة جديدة.

"ويدعم النمو في أسطولنا التشغيلي هذا التوسع المستمر ، حيث اقتربنا من تشغيل 100 طائرة، مع توقعنا باستلام المزيد من الطائرات خلال عام 2025.

"كما يسعدني أن أبلغكم عن استمرار النمو في نتائج رضا الضيوف، حيث سجل شهر فبراير رقماً قياسياً جديداً عن هذه الفئة."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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