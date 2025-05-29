ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة 54%٪ على أساس سنوي في حالة استبعاد تأثير العملات الأجنبية، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 35 % على نفس الاساس

محفظة التمويل تواصل النمو، مسجلة 23.7 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 15%

القاهرة، أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري، بينما سجل صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 381 مليون جنيه مصري. فيما واصلت محفظة التمويل نموها لتصل إلى 23.7 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 15%.

وفي هذا السياق، صرّح محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة، بأن نجاح الشركة في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، يعكس قدرة الشركة على مواكبة الظروف الاقتصادية المتغيرة. كما أضاف أن الشركة تستمر في تنمية محفظتها التمويلية بزيادة سنوية قدرها 15% لتصل إلى 23.7 مليار جنيه، مما يعكس قوة وتنوع نموذج أعمال الشركة ويساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصري.

من جانبه، قال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، ان بفضل قوة أنشطتها الرئيسية، تمكنت الشركة من تحقيق نمواً بنسبة 54% على أساس سنوي في صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية وذلك بعد استبعاد تأثير العملات الأجنبية، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 35% على نفس الأساس، حيث تواصل الشركة خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز أدائها القوي والثابت في ظل الظروف الراهنة. كما أضاف جوهر بأن شركة سي آي كابيتال حققت أداء متميز خلال الربع الأول من عام 2025، حيث كانت منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للشركة المحرك الرئيسي للنمو القوي.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري إجمالي 17 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة 3.9 مليار جنيه مصر وهي زيادة استثنائية بنسبة 275% على أساس سنوي، لتعزز الشركة مكانتها الريادية بالاستحواذ على حصة سوقية بلغت 33%، في حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب 223 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025.

واختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري الربع الأول من عام 2025 بأداء قوي وذلك بتحقيق ارتفاع بنسبة 85% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ 2.5 مليار جنيه مصري، فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة 795 مليون جنيه مصري خلال الربع ذاته، محققة زيادة سنوية ملحوظة قدرها 192%. وسجلت الإيرادات نموًا بنسبة 95% على أساس سنوي لتبلغ 194 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 141% ليصل إلى 29 مليون جنيه مصري.

وواصلت ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة من الشركة 957 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، فيما بلغت المحفظة التمويلية للشركة ما يقارب إجمالي 3.4 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، مع توسيع شبكة فروعها لتصل إلى 189 فرعًا، يخدم 135 ألف عميل في 21 محافظة.

وعلى صعيد بنك الاستثمار واصلت سي آي كابيتال تحقيق أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، بإيرادات بلغت 387 مليون جنيه مصري. فيما بلغت إيرادات نشاط السمسرة 249 مليون جنيه مصري. و عن أداء شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، فقد سجلت الشركة نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 88 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ليبلغ 82.1 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 18%، كما حقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة إنجازًا ملحوظًا من خلال تنفيذ 8 صفقات كبرى بلغ إجمالي قيمتها 22.4 مليار جنيه مصري.

واختتم جوهر: “بفضل محفظة الشركة المتنوعة ومكانتها الريادية في السوق المصري، تواصل "سي آي كابيتال" مواكبة التغيرات التي يشهدها السوق، حيث تلتزم الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة تحقق قيمة مضافة حقيقية لكافة عملائها من المستثمرين، مع تأكيد التزامها بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز تواجدها بالأسواق الإقليمية وترسيخ مكانتها في تلك الأسواق."

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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