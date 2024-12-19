كشفت شركة "سافوا" (Savoye)، الشركة العالمية الرائدة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد في الشرق الأوسط، عن خططها واستراتيجياتها الطموحة لعام 2025، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الافتتاحية من معرض «لوجيموشن»، الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا في مركز دبي التجاري العالمي. وتتضمن الخطط التركيز على تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدماتها، ودعم الحلول المتكاملة للأعمال، وتقديم تقنيات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتطورة، بهدف إحداث ثورة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

وضمن استراتيجيتها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة "سافوا" عن مشروعها الجديد لتحسين عمليات المستودعات من خلال تطوير نظام مستودعات يعمل بدون باركود . ويعكس هذا المشروع، الذي لا يزال في مراحله التجريبية والبحثية، التزام الشركة بإحداث نقلة نوعية نحو عمليات أكثر ذكاءً وفعالية.

كما تعتزم الشركة تعزيز تركيزها على الحلول المتكاملة، لتزويد عملائها بخدمات شاملة ومخصصة تلبي احتياجاتهم اللوجستية بدلًا من تقديم منتجات مستقلة، إذ أعلنت عن البدء بتنفيذ مشروع يتضمن تطوير نظام متكامل لمستودعات مجموعة "أباريل" Apparel Group.

وقال آلان قدوم، المدير العام لشركة "سافوا" في منطقة الشرق الأوسط: "تشرفنا بالمشاركة في النسخة الأولى من معرض «لوجيموشن»، حيث استعرضنا أبرز حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة ODATiO، أمام مجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. كما أتاح لنا الحدث فرصة قيمة للتواصل مع خبراء الصناعة وقادة الفكر، بما في ذلك المتخصصين في سلاسل التوريد والنقل، مما وفر لنا رؤى أعمق حول احتياجات السوق الحالية. ونؤمن بأن هذه المشاركة، بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في مجال أتمتة المستودعات، ستسهم في توسيع محفظة خدماتنا ومشاريعنا خلال الأعوام المقبلة".

وأضاف: "باتت الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تمكين شركات الخدمات اللوجستية من تلبية الطلب المتزايد على حلول التوصيل والنقل والتخزين الفعّالة. ومع استمرار القطاع في النمو والتطور، سنواصل تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات الشركات المتنامية، مع إرساء معايير جديدة للتميز في هذا المجال".

وتشهد منطقة الخليج استثمارات ضخمة في تقنيات أتمتة المستودعات، حيث من المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 1.6 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025. ومع الارتفاع الكبير في التسوق عبر الإنترنت، نجحت شركات الخدمات اللوجستية في الاستفادة من الطلب المرتفع على السلع والبضائع، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق اللوجستيات العالمي 14 تريليون يورو بحلول العام 2028. ولهذا، فقد جاءت الدورة الأولى من معرض «لوجيموشن» في توقيت مثالي لتعزيز التواصل بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.

وتواصل "سافوا" تعزيز مكانتها كشريك موثوق للشركات بفضل حلولها المتنوعة وتركيزها على تحسين الكفاءة والاستدامة. وتعكس مشاركة الشركة في الدورة الافتتاحية من معرض «لوجيموشن» التزامها بدفع عجلة الابتكار وبناء مستقبل تقني أكثر تطورًا.

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