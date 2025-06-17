المصرف حصل على العديد من الجوائز المتميزة، منها جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم"، و"أفضل مصرف إسلامي رقمي في منطقة الشرق الأوسط"، و"أفضل مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة"

المصرف فاز بجائزتي "أفضل صفقة تمويل إسلامي متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات في الشرق الأوسط" و"صفقة التمويـل الإسلامي الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط"

عمليات المصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة نالت عدة تكريمات قيمة هي "أفضل صفقة تمويل إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل صفقة تمويل إسلامي متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"صفقة التمويـل الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة"

دبي: فاز "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على عدة جوائز متميزة من حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2025"، وذلك تقديراً لريادته في تقديم وتطوير حلول التمويل الإسلامي على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مكانته البارزة في السوق المحلية.

وتكّرم جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي" المؤسسات المالية الإسلامية التي تبرز بأدائها الاستثنائي وتسهم بفاعلية في تنمية القطاع، وتحدث أثراً ملموساً في أسواقها، من خلال الابتكار وتقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن بين الجوائز التي حصدها "الإمارات الإسلامي" جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم"، و"أفضل مصرف إسلامي رقمي في منطقة الشرق الأوسط"، و"أفضل مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة". ويتبنى المصرف نهجاً يركز في المقام الأول على الخدمات الرقمية، فقد أصبح تطبيقه + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والحائز على جوائز أداة مصرفية لا غنى عنها لدى المتعاملين؛ حيث سجل في التطبيق أكثر من 500,000 متعامل، كما أن 90% من إجمالي متعاملي المصرف اليوم يعتمدون على نسخ التطبيق للإنترنت أو الهاتف المتحرك لإجراء معاملاتهم المصرفية، ليتجاوز عدد المعاملات المُنجزة عبر التطبيق 18 مليون معاملة، بمتوسط ​​يزيد عن 4 ملايين عملية تسجيل دخول شهرياً. وقد أفضت التحسينات التي أجراها المصرف على تجاربه الرقمية إلى زيادة بنسبة 30% في معاملاته المالية، مقدماً بذلك معياراً جديداً في سهولة إنجاز العمليات وكفاءتها على مستوى القطاع. كما حقق تطبيق + EI العديد من الإنجازات، بما فيها زيادة الخدمات التي يقدمها من 50 خدمة عند إطلاقه إلى 160 خدمة حالياً، وشملت الإضافات الجديدة خيارات الاستثمار المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، فاز "الإمارات الإسلامي" بجائزة "أفضل صفقة تمويل إسلامي متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط"، وذلك بما يتماشى مع رؤيته بأن يكون المؤسسة الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للمتعاملين والموظفين والمجتمعات على حدٍّ سواء. وكان المصرف قد أصدر صكوكاً ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وقد شكّل هذا الإصدار إنجازاً بارزاً في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، حيث حظي بإقبال كبير من المستثمرين العالميين لتتجاوز طلبات الاكتتاب حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، أي ما يتجاوز 2.1 مليار دولار.

وقد حصل قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في "الإمارات الإسلامي" على أربع جوائز أيضاً، وذلك تقديراً لحلوله وهياكله المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمنفذة في مختلف المعاملات. وحصد المصرف الجائزة الإقليمية "صفقة التمويـل الإسلامي الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط"، وكذلك ثلاث جوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي "أفضل صفقة تمويل إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل صفقة تمويل إسلامي متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"صفقة التمويـل الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتعليقاً على هذه التكريمات، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يسعدنا الفوز بهذه الجوائز المرموقة ضمن حفل توزيع ’جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي‘، والتي تأتي تقديراً لالتزامنا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من أجل تلبية الطلب المتزايد على الحلول المصرفية المستدامة، كما أنها دليل راسخ على سعينا الدائم لمواكبة احتياجات متعاملينا. ومع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع وتوسيع اقتصادها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، وجهودها الحثيثة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي وقيادة الأنشطة العالمية في هذا المجال، نؤكد التزامنا في ’ الإمارات الإسلامي‘ بتقديم منتجات وخدمات تدعم هذه الطموحات، مع مواصلة العمل على تلبية احتياجات متعاملينا وتعزيز مكانتنا كمؤسسة رائدة في السوق حائزة على جوائز عديدة."

ومن جانبه، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "بصفتنا مصرفاً إسلامياً نشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عروضنا التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لا تقتصر على تلبية رضا المتعاملين بشكل كبير فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة. وقد نجحنا في تعزيز مكانة قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، وترسيخ نجاحنا في تقديم باقة شاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية لجميع متعاملينا، مدعومة بخدمات مصرفية سلسة تضع المتعامل في المقام الأول، وتجمع بين القيمة والتميز."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

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