دبي، الإمارات العربية المتحدة – تستعد شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، للعب دور محوري في النسخة العشرين من مؤتمر داتا كلاود العالمي، والذي يُعقد في مدينة "كان" في فرنسا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل. وتأتي هذه النسخة كحدث بارز يحتفي بمرور عقدين من الزمن على دعم الابتكار والنمو في منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميًا. وستشارك فيرتف إلى جانب نخبة من قادة القطاع ومجموعة من عملائها في مناقشة أبرز القضايا المحورية، بما في ذلك متطلبات البُنى التحتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC)، والنمو المتسارع للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التحولات الديناميكية في مشهد المواهب على مستوى العالم.

ومن خلال تواجدها في الجناح رقم 94، ستُزيح فيرتف الستار عن مجموعة من أحدث ابتكاراتها التقنية، مُقدمة حلولًا متقدمة للبُنى التحتية الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما سيتواجد خبراء الشركة في الموقع لتقديم رؤى متخصصة ومناقشة الحلول والخدمات المصممة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية في عصر الذكاء الاصطناعي.

سيشارك الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف، جيوردانو ألبرتازي، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر حيث سيقدّم رؤيته الاستراتيجية حول التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال في قطاع مراكز البيانات. وسيتطرق في كلمته إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بقابلية التوسع، وأهمية تبنّي نماذج نشر مرنة وقابلة للتكيّف مع متطلبات السوق المتغيرة. كما سيناقش ألبرتازي كيف تُعيد التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC)، تشكيل مستقبل مراكز البيانات مسلطًا الضوء على الدور المحوري للبُنى التحتية الذكية في دعم الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الحيوي.

وقال كارستن وينثر، رئيس شركة فيرتف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يشهد قطاع مراكز البيانات مرحلة مفصلية تتطلب الابتكار والتكيّف السريع مع وتيرة التقدم المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق ذلك، لا بد من اعتماد تصاميم معيارية مرنة إلى جانب حلول تبريد متطورة وأنظمة ذكية لإدارة الطاقة. هذه العناصر مجتمعة تُمكّن مراكز البيانات من تلبية المتطلبات الحسابية المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتُسهم في تعزيز نمو رقمي موثوق ومستدام على المدى الطويل."

وسيحظى زوّار جناح فيرتف بتجربة تفاعلية متكاملة تجمع بين الابتكار والتقنية المتقدمة، حيث يمكنهم استكشاف تطبيق Vertiv™ XR والانغماس في المعرض الافتراضي والمشاركة في جولات إرشادية حصرية بتقنية الواقع الافتراضي. وتوفر هذه التجارب الرقمية بيئة تفاعلية فريدة تتيح للمشاركين التعرّف عن كثب على أحدث حلول فيرتف في مجالي إدارة الطاقة والتبريد والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء. ومن خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، يمكن للزوار استعراض القدرات المتقدمة لهذه الحلول واكتساب فهم أعمق لكيفية دعمها لأكثر أحمال الذكاء الاصطناعي تطلّبًا، مما يمنحهم رؤية واضحة لمستقبل البنى التحتية الرقمية.

وتُشارك فيرتف في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن فعاليات المؤتمر، ومن أبرزها: "المواهب في قطاع التكنولوجيا: رحلة الابتكار وتنمية الكفاءات"، "مستقبل مراكز البيانات – كيف نواكب متطلبات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء"، "تصميم مراكز البيانات: المرونة وقابلية التوسع والموثوقية"، و"Polar DC تُسرّع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية بحل مسبق الصنع ومُعياري من فيرتف".

وقد تم ترشيح فيرتف أيضًا في خمس فئات ضمن جوائز داتا كلاود العالمي لعام 2025، وتشمل: الالتزام بالتنوّع وتطوير الكفاءات، وترشيحين لأفضل ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، أحدهما بالشراكة مع Compass Datacenters، بالإضافة إلى ترشيحين لفئة "الموهبة الشابة للعام".

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

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