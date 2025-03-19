تعزز المبادرة التزام المصرف بالتمكين الاقتصادي من خلال تقديم جلسات تثقيف مالي مجانية باللغتين العربية والإنجليزية لمختلف فئات المجتمع

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق برنامج التثقيف المالي 2025، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد من جميع الفئات العمرية وتزويدهم بالمعرفة المالية الأساسية باللغتين العربية والإنجليزية.

واستقطب البرنامج في عام 2024 أكثر من 1000 مشارك من خلال جلسات تثقيف مالي تفاعلية ومخصصة، مما يؤكد التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالتمكين المالي والتعليم المستمر. ويندرج هذا البرنامج في إطار استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بالمصرف، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتطوير المهارات.

وفي إطار سعيه لتوسيع نطاق تأثيره ليشمل مختلف إمارات الدولة، عقد مصرف أبوظبي الإسلامي شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية الرائدة، بما فيها وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب ، بالإضافة إلى مجموعة من الجامعات والمدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتضمن هذه الشراكات توفير التعليم المالي المجاني للأفراد بدءاً من سن السابعة وحتى مرحلة ما قبل التقاعد، وذلك من خلال تقديم برنامج تعليمي مالي منظم ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشمل مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتوعية بمخاطر الاحتيال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على تزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، إدراكاً منه لأهمية الثقافة المالية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. إن نجاح البرنامج في عام 2024، وبالتعاون مع أبرز المؤسسات الحكومية والتعليمية الرائدة، يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الرفاه المالي في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال توفير التعليم المالي بشكل مجاني وسهل الوصول ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، نواصل دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات على المدى الطويل."

إن برنامج التثقيف المالي هو ركيزةٌ أساسية في أجندة المسؤولية الاجتماعية لمصرف أبوظبي الإسلامي، لا سيما مع ريادة المصرف في مجال التمويل الإسلامي والابتكار المصرفي الرقمي. ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على دمج الثقافة المالية في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الشاملة، ليضمن بذلك تزويد الأفراد بالأدوات اللازمة لإدارة مسيرتهم المالية بثقة، والمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بثقافة مالية عالية.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز. (ADIB)

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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