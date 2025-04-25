شهدت الأشهر الثلاثة الأولى تسجيل نمو في الأرباح قبل الضرائب، وتحسن ملحوظ في جودة الموجودات، وإنجازات في مجال الاستدامة - الأولى من نوعها في القطاع

بلغت الإيرادات التشغيلية3.2 مليار درهم إماراتي، مسجلة نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي

نمو قوي في الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى2.1 مليار درهم إماراتي

توسعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه من العام.

نمو صافي محفظة التمويلات لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، بزيادة 5% حتى تاريخه من العام.

نمو قوي للودائع لتصل إلى 265 مليار درهم إمارتي، بزيادة 7% حتى تاريخه من العام.

دبي، أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، أول بنك إسلامي في العالم يقدم خدمات مالية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025.

سجل البنك بداية قوية للعام، محققاً أرباحاً للمجموعة ما قبل احتساب الضريبة بلغت 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي – مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عوائد الموجودات ذات الجودة العالية. وساهمت الحركة القوية للودائع في نمو الميزانية العمومية بنسبة 3% لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، ما يؤكد المرونة الاستراتيجية التي يمتع بها بنك دبي الإسلامي ويبرهن في الوقت ذاته على نفوذه المتنامي في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2025:

حققت الإيرادات التشغيلية نمواً صحياً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3,154 مليون درهم إماراتي.

نمواً صحياً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى مليون درهم إماراتي. سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,108 مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1,797 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.

نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى مليون درهم إماراتي، بينما بلغ (بعد احتساب الضريبة) مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي. سجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليار درهم إماراتي، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم إماراتي.

نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى مليار درهم إماراتي، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى مليار درهم إماراتي. يبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.

الآن مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام. ارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام.

لتصل إلى مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.

بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين. تراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.

مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي. استمر معدل التمويلات غير العاملة في التحسن، ليبلغ الآن 3.7 % (مقارنة مع 4.0 % في الربع الأخير من عام 2024)، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس.

في التحسن، ليبلغ الآن % (مقارنة مع % في الربع الأخير من عام 2024)، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس. استمرت نسب التغطية النقدية والتغطية الإجمالية في التحسن، لتبلغا الآن 98 %، و 139 % على التوالي.

في التحسن، لتبلغا الآن %، و % على التوالي. انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ 28.0 %.

بـِ نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ %. ارتفع معدل العوائد على الموجودات ما قبل الضريبة ليبلغ 2.5 % (بارتفاع سنوي قدره 20 نقطة أساس) ومعدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة 22 % (بارتفاع سنوي قدره 160 نقطة أساس).

ليبلغ % (بارتفاع سنوي قدره نقطة أساس) % (بارتفاع سنوي قدره نقطة أساس). بلغت معدلات العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما بعد الضريبة) 2.1 % و 18 % على التوالي .

% و % على التوالي حققت معدلات رأس المال مستويات جيدة حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) 13.4 %، ووصل معدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 17.3 %، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية

الأداء التشغيلي

ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 3,154 مليون درهم إماراتي، مدعومًا بالدخل غير الممول الذي سجل نمواً بنسبة 13 % على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9 % منخفضاً بمقدار 10 نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات.

للبنك بنسبة % على أساس سنوي، ليصل إلى مليون درهم إماراتي، مدعومًا الذي سجل بنسبة % على أساس سنوي. وبلغ نسبة % منخفضاً بمقدار نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات. سجلت النفقات التشغيلية نموًا سنوياً بلغ 4 %، لتصل إلى 883 مليون درهم إماراتي. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.0 % بانخفاض سنوي قدره 30 نقطة أساس.

نموًا سنوياً بلغ %، لتصل إلى مليون درهم إماراتي. وبلغ % سنوي قدره نقطة أساس. ارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,271 مليون درهم إماراتي مقابل 2,149 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024.

بنسبة % على أساس سنوي، لتصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. استمرت رسوم انخفاض القيمة في التراجع لتصل إلى 163 مليون درهم إماراتي بانخفاض كبير نسبته 45.4 % على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات. وبقيت تكلفة المخاطر منخفضة عند 20 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025.

في لتصل إلى مليون درهم إماراتي بانخفاض كبير نسبته % على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات. وبقيت عند نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025. ارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 13.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 2,108 مليون درهم إماراتي. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8.0 % على أساس سنوي، ليصل إلى 1,797 مليون درهم إماراتي مقابل 1,664 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

بنسبة % على أساس سنوي لتصل إلى مليون درهم إماراتي. كما ارتفع بنسبة % على أساس سنوي، ليصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. استمرت العوائد في الارتفاع مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل العوائد على الموجودات (قبل الضريبة) 2.5 %، بينما بلغ معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (قبل الضريبة) 22 %. وبلغ معدل العوائد على الموجودات (بعد الضريبة) 2.1 % (بانخفاض سنوي قدره 40 نقطة أساس)، وبقي معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) مستقراً على أساس سنوي عند 18 %، وذلك نتيجة للارتفاع في المعدلات الضريبية في عام 2025.

اتجاهات الميزانية العمومية

ارتفع صافي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الربع الأول من عام 2025 بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 26 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية نسبتها 26 % على أساس سنوي مقارنة مع 21 مليار درهم إماراتي للربع الأول من عام 2024. واستمرت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في تحقيق النمو على أساس سنوي لتبلغ 47 % و 72 %، على التوالي، من حيث إجمالي الاكتتابات الجديدة.

في الربع الأول من عام 2025 بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 26 مليار درهم إماراتي، نسبتها % على أساس سنوي مقارنة مع مليار درهم إماراتي للربع الأول من عام 2024. واستمرت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في تحقيق النمو على أساس سنوي لتبلغ % و %، على التوالي، من حيث إجمالي الاكتتابات الجديدة. على الرغم من ارتفاع معدلات السداد خلال الربع الأول من العام، انخفضت التسويات المبكرة بشكل كبير بأكثر من 60 % مقارنة مع الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى صافي حركة قوي.

بشكل كبير بأكثر من % مقارنة مع الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى صافي حركة قوي. بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 307 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 4% حتى تاريخه من العام مقارنة مع 295 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو صافي التمويلات بنسبة 5% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، ونمو الاستثمار في الصكوك بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي.

مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 4% حتى تاريخه من العام مقارنة مع مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو بنسبة 5% حتى تاريخه من العام لتصل إلى مليار درهم إماراتي، ونمو بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى مليار درهم إماراتي. استمرت قاعدة الموجودات للبنك بالتوسع بشكل جيد لتصل إلى حوالي 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه.

للبنك بالتوسع بشكل جيد لتصل إلى حوالي مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه. بلغت ودائع المتعاملين 265 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها حوالي 7 %. وحققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 4 % حتى تاريخه من العام لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي ، ممثلة نحو 37 % من إجمالي الودائع. وسجلت الودائع الاستثمارية نمواً بنسبة 8% حتى تاريخه.

مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها حوالي %. وحققت زيادة بنسبة % حتى تاريخه من العام لتصل إلى مليار درهم إماراتي ، ممثلة نحو % من إجمالي الودائع. وسجلت الودائع الاستثمارية نمواً بنسبة 8% حتى تاريخه. حافظت المعدلات التنظيمية للسيولة على قوتها، حيث بلغت نسبة تغطية سيولة 133 % ومعدل صافي التمويل المستدام عند 105 %.

على قوتها، حيث بلغت % ومعدل عند %. تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة بشكل كبير لتبلغ 3.7 %، بانخفاضٍ معدله 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، وبقدر 127 نقطة أساس على أساس سنوي. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بما يبلغ 470 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 8.7 مليار درهم إماراتي، مما يدل على التحسن المستمر في جودة الموجودات.

بشكل كبير لتبلغ %، بانخفاضٍ معدله نقطة أساس حتى تاريخه من العام، وبقدر نقطة أساس على أساس سنوي. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بما يبلغ مليون درهم إماراتي لتصل إلى مليار درهم إماراتي، مما يدل على التحسن المستمر في جودة الموجودات. تحسنت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 98 %، بينما ارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات إلى 139 %.

لتصل إلى %، بينما ارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات إلى %. حافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 %، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) 13.4 %، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية .

أداء الأعمال في الربع الأول من عام 2025:

واصل البنك تحقيق زخم نمو قوي خلال الربع الأول من العام.

قوي خلال الربع الأول من العام. سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بأكثر من 9% منذ بداية العام لتصل إلى 68 مليار درهم إماراتي. وتجاوز إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة في الربع الأول من العام 9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 47 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت جميع موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً ، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تمويل السيارات، والذي شهد نمواً بنسبة 7 % حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية الدعم الذي حققته الحملات الترويجية لتمويل السيارات. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً أعلى في الإيرادات بنسبة 11 % على أساس سنوي، بسبب الأداء القوي للرسوم والعمولات.

نمواً بأكثر من 9% منذ بداية العام لتصل إلى مليار درهم إماراتي. وتجاوز إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة في الربع الأول من العام 9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها % مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت جميع موجودات الخدمات المصرفية للأفراد ، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تمويل السيارات، والذي شهد نمواً بنسبة % حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية الدعم الذي حققته الحملات الترويجية لتمويل السيارات. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً أعلى في الإيرادات بنسبة % على أساس سنوي، بسبب الأداء القوي للرسوم والعمولات. سجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود نمواً لتصل إلى 155 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% منذ بداية العام. وكانت قطاعات مثل المرافق والتصنيع والمؤسسات المالية من أبرز محركات النمو لهذه المحفظة خلال الربع.

نمواً لتصل إلى مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% منذ بداية العام. وكانت قطاعات مثل المرافق والتصنيع والمؤسسات المالية من أبرز محركات النمو لهذه المحفظة خلال الربع. سجلت محفظة الخزينة والصكوك نمواً لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي، بزيادة 2% منذ بداية العام، مدفوعةً بنمو استثماراتها في المؤسسات والخدمات المالية. كما نمت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع العوائد على موجوداتها.

أبرز محطات الأعمال في الربع الأول من عام 2025:

قام بنك دبي الإسلامي برفع حصته في مجموعة "تي.أو.إم" من 20% إلى 25%. ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي التركي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية.

من 20% إلى 25%. ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية. قام بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام، بإصدار ثلاثة منشورات رئيسية جديدة لتعزيز طموحاته في مجال الاستدامة؛ وهي: تقرير الاستدامة السنوي ، وتقرير التمويل المستدام السنوي ، وأخيراً، إ طار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة ، وهو الأول من نوعه على مستوى البنوك الإسلامية عالمياً. ويسهم إطار العمل هذا في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية. ويركز هذا الإطار على الحد من آثار التغير المناخي، حيث يتضمن مؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقاً تتعلق بخفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة المتجددة.

، ، وأخيراً، إ ، وهو الأول من نوعه على مستوى البنوك الإسلامية عالمياً. ويسهم إطار العمل هذا في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية. ويركز هذا الإطار على الحد من آثار التغير المناخي، حيث يتضمن مؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقاً تتعلق بخفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة المتجددة. وتعكس جميع المنشورات الأخيرة طموحات بنك دبي الإسلامي نحو الاستدامة العالمية من حيث تعزيز الشفافية والإفصاح ودفع عجلة التمويل المستدام. وإضافةً إلى ذلك، أصدر البنك نسخةً مُجدَّدة ومُوسَّعة من إطار عمل التمويل المستدام ، والذي يُعدّ الآن من أكثر أطر العمل شمولاً في السوق .

، والذي يُعدّ الآن من أكثر أطر العمل شمولاً في السوق أطلق البنك أكاديمية دبي الإسلامي، وهي منصة مؤسسية جديدة مصممة لترسيخ التعلم المنظم والمعتمد والشامل في جميع أقسام البنك. وتم تصميم الأكاديمية لخدمة جميع موظفي البنك، في مختلف الوظائف وعلى جميع المستويات، وهي تمثل نقلة نوعية في نظرة البنك لتطوير قواه العاملة، والتي لا يراها مجرد آلية دعم، بل كمحرك استراتيجي للأداء والمرونة والكفاءة في عالم متزايد التعقيد.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و450 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال حصة أقلية في مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية، وقد ارتفعت هذه الحصة الآن إلى 25%.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

-انتهى-

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