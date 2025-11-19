أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي من بنك نكست التجاري، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس. حيث بلغت إيرادات المجموعة 6.3 مليار جنيه وهي زيادة بمعدل سنوي 27%، وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ارتفاعًا بمعدل 22% ليسجل 846 مليون جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 243.7 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 19% بسبب زيادة النفقات العامة والإدارية في جميع المنصات، وحيث ارتفعت تكاليف الموظفين والمخصصات في "إي أف چي فاينانس". بالإضافة شهدت مصروفات الموظفين في المجموعة زيادة بنسبة 9% مقارنة بالسنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف في تكاليف الموظفين الضغوط الناتجة عن التضخم في مصر، وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض بدائل الأداء.

وتعليقا على النتائج صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: "لقد مكّننا نموذج أعمالنا المرن والمتنوع، المدعوم بمحفظة شاملة وانتشار جغرافي استراتيجي، من تخطي تقلبات السوق بثبات وتحقيق نتائج متسقة. تظل هذه المرونة ميزة تنافسية رئيسية، تتيح لنا الاستفادة من الفرص والتكيف بسرعة مع التطورات القطاعية والتغيرات الأوسع في السوق."

شهد بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس أداءً متبايناً خلال الربع الثالث. حيث حققت قطاعات الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، نتائج جيدة مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 27% و16% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات 2.1 مليار جنيه مصري، لكن ذلك يمثل انخفاضاً قدره 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تطبيع أنشطة الخزانة بعد تحقيق مكاسب استثنائية من الاستثمارات وأسعار العملة في العام السابق.

في جانب آخر، حققت منصة إي اف چي فاينانس، التابعة للمجموعة والمتخصصة في التمويل غير المصرفي، إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 38% مقارنة بالعام الماضي. وقد ساهمت شركة ڤاليو بشكل كبير في هذا النمو، حيث زادت إيراداتها بنسبة 79% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع مكاسب التوريق وزيادة صافي الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 34% في إصدارات التمويلات. كما حققت شركة تنميه نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة إيرادات الفوائد، رغم وجود انخفاض جزئي في إيرادات الرسوم. ونما دخل أعمال التأجير التمويلي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بنسبة 28% سنويًا نتيجة لزيادة صافي إيرادات الفوائد وتوسع المحفظة. من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات أعمال التخصيم لنفس الشركة بنسبة 12% على أساس سنوي، ويرجع ذلك على نحو رئيسي إلى قوة صافي إيرادات الفوائد رغم تراجع الرسوم. وزاد إجمالي مصاريف التشغيل في إي اف چي فاينانس، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وزيادة المخصصات، بالإضافة إلى تصاعد تكاليف المصاريف العامة والإدارية بسبب التضخم. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الربح بعد احتساب الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إلى 261 مليون جنيه مصري، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لشركة ڤاليو، تليها أنشطة التأجير التمويلي التابعة لإي اف چي للحلول التمويلية.

من جهة أخرى، سجل بنك نكست التجاري، أداءً متميزًا في الربع الثالث من عام 2025. حقق البنك إيرادات وصلت إلى 2.7 مليار جنيه مصري، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 119% مقارنةً بالعام السابق. وقد ساهم في هذا النمو النشاط القوي في الإقراض الأساسي، وتحسن صافي إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى توسيع قاعدة صافي الرسوم. كما برزت ربحية البنك من خلال نتائجه الربع سنوية، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 245% على أساس سنوي. وبلغت حصة المجموعة من هذا الربح 756 مليون جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات بشكل كبير لنمو المصروفات.

في الختام، أوضح كريم عَوَض: "نحن مسرورون بالأداء القوي الذي حققه بنك نكست، ومع إتمام زيادة رأس المال الشهر الماضي بنجاح، نحن واثقون أن ذلك سيعزز مسار نمو البنك بشكل أكبر. هذه الخطوة لا تعكس الأهمية الاستراتيجية للبنك في منظومة إي أف جي القابضة فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة عبر جميع أعمال المجموعة". كما أشار أيضًا إلى" الأداء المتميز لشركة ڤاليو، التي شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات منذ إدراجها في بورصة المصرية، مما يعزز مساهمة إي أف جي فاينانس في الأداء الكلي للمجموعة”.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:

www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «مجموعة إي اف چي القابضة» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

-انتهى-

#بياناتشركات