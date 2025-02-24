دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع"، عن إبرامها شراكةً استراتيجية لمدة عام مع "جيتور الإمارات" (Jetour UAE) و"مجموعة إيليت القابضة" (Elite Group Holding)، الشريك الحصري لعلامة جيتور في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، تصبح "جيتور الإمارات" شريك السيارات الحصري لشركة الأنصاري للصرافة للعام 2025. ويأتي هذا التعاون بعد شراكة ناجحة خلال مكافآت الأنصاري للصرافة – حملة عروض الشتاء 2024، حيث أدّت "جيتور الإمارات" دوراً هامّاً في تعزيز تفاعل العملاء ومكافأة ولائهم. ويشمل نطاق الشراكة دمج سيارات "جيتور" ضمن المبادرات والحملات الترويجية لشركة الأنصاري للصرافة طوال العام الجاري، الأمر الذي يعزز تجربة العملاء ويتيح لهم فرصاً مميزة للفوز بسيارات فاخرة.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "الأنصاري للصرافة": "يسعدنا توسيع تعاوننا مع "جيتور" بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة عروض الشتاء في العام الماضي، وفي إطار التزامنا بتوفير قيمةٍ استثنائية لعملائنا. وتتيح لنا هذه الشراكة تعزيز عروضنا الترويجية، وتطوير تعاوننا الثنائي مع علامة تجارية تشاركنا الالتزام بالتميز والابتكار".

من جانبه، قال جيسيكو غونسالفيس، المدير العام لــ"جيتور الإمارات": "باعتبارنا الشريك الحصري لــ"جيتور الإمارات"، يسرنا في "مجموعة إيليت القابضة" أن نصبح الشريك الحصري للسيارات لشركة "الأنصاري للصرافة" للعام 2025، ونمضي قُدُماً في تعزيز تعاوننا الثنائي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بدعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ الروابط مع المجتمع، وحرصنا على تقديم تجربة استثنائية في مجال السيارات، كما تتيح لنا الفرصة لتعزيز تواصلنا وتفاعلنا مع المجتمع، وتطوير تعاوننا الثنائي ترجمةً للرؤى المشتركة للشركتين تجاه التميز والابتكار".

وتتيح الشراكة بين الجانبين عروضاً مميزة لعملاء "الأنصاري للصرافة"، تشمل الفوز بسيارات "جيتور" الحصرية من "مجموعة إيليت القابضة"، بما يعزز المكانة المرموقة للشركة في مكافأة العملاء على ولائهم وثقتهم. ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الحملات خلال الفترة المقبلة.

نبذة عن "مجموعة إيليت القابضة":

تتخذ "مجموعة إيليت القابضة" من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتلتزم بالتميز والابتكار في مجالات السيارات والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات، والعقارات، والمقاولات. وفي ظل خططها الطموحة، ستواصل المجموعة التوسع عبر قطاعات مختلفة، ومن المنتظر أن تضم أكثر من 20 مرفقاً في مواقع استراتيجية.

نبذة عن الأنصاري للصرافة:

تعد الأنصاري للصرافة واحدة من الشركات الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.

وشهد العام 1966 افتتاح أول فرع للشركة المرخصة والمنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومنذ ذلك الحين، خطت الشركة خطوات سريعة لتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من كبرى شركات الصرافة في الإمارات مع أكثر من 260 فرعاً في جميع أنحاء الدولة (اعتباراً من يونيو 2024)، إلى جانب فريق عمل متكامل يضم أكثر من 4500 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات واللغات. وتجري الشركة نحو 134 ألف معاملة يومياً (اعتباراً من ديسمبر 2023). ومنذ تأسيسها، تواصل الأنصاري للصرافة توسيع محفظة خدماتها عبر إضافة مجموعة من الحلول الرقمية، ومن أبرزها "تطبيق الأنصاري للصرافة للهواتف الذكية"، الحائز على جوائز عدة، إلى جانب موقعها الإلكتروني الرسمي والكاونترات الذكية داخل فروعها.

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