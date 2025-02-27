الدوحة، قطر: تستعرض شركة «آي فور لحلول المعلوماتية»، المتخصصة في التحول الرقمي والشريك الذهبي لـ«سيسكو»، خلال «قمة الويب قطر 2025»، أحدث ابتكارات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول الشبكات المتقدمة، والتي صممت لتمكين المؤسسات عبر تقنيات ذكية وآمنة وقابلة للتطوير، تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة الابتكار في بيئة الأعمال الرقمية.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين «آي فور لحلول المعلوماتية» و«سيسكو» في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في قطر والمنطقة. أصبحت الحاجة ماسة لحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والشبكات المتقدمة لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، والتوسع الديناميكي بما يتماشى مع تطور الأسواق. يتيح هذا التعاون للشركات التفوق التنافسي وخلق مصادر دخل جديدة ودفع الابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتعزيز مكانة الدولة لتصبح مركزاً للابتكار والتحول الرقمي.

وبهذا الصدد، أكّد المدير العام لشركة «آي فور لحلول المعلوماتية»، «بطرس الحداد»، خلال مشاركته في الحدث أن حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة يشكلان القوة الدافعة وراء مستقبل التكنولوجيا. وأضاف قائلاً: "يمثّل تعاوننا مع «سيسكو» في «قمة الويب قطر» لهذا العام التزامنا المشترك بتقديم حلول ذكية وآمنة وقابلة للتوسع والتطوير، ما يمكّن المؤسسات القطرية من الابتكار والنمو والحفاظ على ريادتها في عالم رقمي سريع التطور." كما أعرب عن سرور الشركة على مشاركتها للعام الثاني على التوالي وأكد دعمها المستمر لهذا الحدث العالمي في قطر.

يعكس التعاون الممتد بين «آي فور لحلول المعلوماتية» و«سيسكو» التزامهما بتمكين الشركات من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والتنافسية. فمن خلال دمج حلول «سيسكو» الرائدة في مجال الشبكات والأمن السيبراني مع ابتكارات «آي فور لحلول المعلوماتية» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستفيد المؤسسات من أتمتة ذكية وتحسين تدفقات العمل، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، فضلا عن ضمان حماية بياناتها من المخاطر الرقمية المتطورة.

نبذة عن «آي فور لحلول المعلوماتية»

تعد «آي فور لحلول المعلوماتية» إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة في قطر، وهي جزء من مجموعة «ميد إيست داتا سيستمز – قطر» وبصفتها شريكًا ذهبيًا لـ«سيسكو» لأكثر من 20 عامًا، تلتزم الشركة بأعلى معايير التميز في الخدمات.

وتركز «آي فور لحلول المعلوماتية» على تمكين نجاح العملاء من خلال تقديم حلول مخصصة، تجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية، لدعم الشركات في قطر وتعزيز قدرتها التنافسية.

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