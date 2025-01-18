الكويت، أعلنت ديليفرو عن رعايتها أكبر مهرجان للتسوق من نوعه في الكويت "يا هلا" . تم تنظيم هذا المهرجان الذي يستمر 70 يومًا تحت إشراف اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية، وهو مصمم لجذب الزوار المحليين والخليجيين من خلال العروض الحصرية، والسحوبات المميزة، والتجارب التي لا تُنسى.

طوال فترة المهرجان، ستتفاعل ديليفرو بشكل نشط مع الشركاء المشاركين من خلال الترويج للعروض الحصرية وتسهيل برنامج توزيع القسائم الخاص بمهرجان يا هلا عبر منصتها. مقابل كل 10 دنانير كويتية يتم إنفاقها مع الشركات المشاركة، سيحصل العملاء على قسيمة لدخول إحدى السحوبات الأسبوعية العشرة، مما يعزز تجربتهم التسويقية مع فرص للفوز بجوائز مذهلة.

وقالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر: "إن مشاركة ديليفرو في مهرجان يا هلا هي شهادة على التزامنا بتقديم أفضل تجارب الطعام والتجزئة والترفيه للمجتمع الكويتي". وأضافت: "نحن متحمسون للمشاركة في هذا الاحتفال الوطني والعمل عن كثب مع شركائنا لخلق لحظات لا تُنسى للمحتفلين، ونحن فخورون بالمساهمة في النمو الاقتصادي والثقافي للكويت بينما نقدم الفرح والراحة لعملائنا."

إن مشاركة ديليفرو في مهرجان يا هلا تتجاوز مجرد رعاية، وهي احتفال بشراكتها الطويلة مع المجتمع الكويتي. تدعو ديليفرو الجميع لاستكشاف لذائذ الطعام والعروض الحصرية والترفيهية التي يقدمها مهرجان يا هلا.

مهرجان يا هلا للتسوق هو مبادرة وطنية تشمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية والترفيهية. يهدف المهرجان إلى تعزيز الكويت كوجهة للترفيه والسياحة والتجارة، مع تحفيز الاقتصاد المحلي. كما يشجع السياحة الداخلية ويسعى لجذب الزوار والمقيمين الخليجيين للمشاركة في المهرجان.

حول ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على جوائز تأسست في ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٣،٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة وشركاء البقالة ، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥،٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن ، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمملكة المتحدة.

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