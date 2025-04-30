دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن مشاركتها في معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025، الذي يقام في الفترة من 28 إلى 30 أبريل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وستسلط اينوك للزيوت، التابعة لمجموعة اينوك، الضوء على أحدث منتجاتها من زيوت التشحيم الخاصة بالسيارات وقطاع الصناعة، مؤكدةً التزامها بالابتكار والاستدامة والتوسع الإقليمي.

يعد معرض أوتوميكانيكا الرياض المعرض التجاري الرائد في المملكة لقطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، ويوفر منصة مهمة لمجموعة اينوك لعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة والتواصل مع مختلف الجهات المعنية وعقد الشراكات الاستراتيجية والتواصل مع قادة القطاع في السوق السعودية ذات معدلات النمو المرتفعة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تمثل السعودية سوقاً واعدة لاستراتيجية اينوك للنمو على المستوى الإقليمي، ويوفر معرض أوتوميكانيكا الرياض منصةً مثاليةً لتعزيز علاقاتنا القائمة وتقديم حلولنا المتطورة في مجال زيوت التشحيم وعرضها أمام قاعدة أوسع من الجمهور. صُممت هذه الحلول بهدف تعزيز الأداء والاستدامة في قطاعي السيارات والصناعة في المملكة، مما يقدم قيمةً ملموسةً لعملائنا وشركائنا".

تضم اينوك للزيوت مجموعة شاملة من المنتجات عالية الأداء، المصممة لتلبية متطلبات المحركات الحديثة والاستخدامات الصناعية المتنوعة. ويأتي إنتاج هذه الزيوت المتطورة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الطاقة، والحد من الأثر البيئي، وتقديم أداءٍ لا مثيل له.

ويعرض أكثر من 450 عارضاً من 34 دولة مختلف المنتجات، من قطع الغيار والمستلزمات إلى حلول الإصلاح والصيانة، إلى جانب الأدوات والتقنيات المتخصصة، في الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا الرياض. ويستهدف هذا الحدث رواد الصناعة والموردين والمصنعين والموزعين، ويضم أيضاً 39 عارضاً سعودياً و9 أجنحة دولية.

يمكن للزوار والمتخصصين في هذا المجال الاطلاع على أحدث منتجات اينوك من زيوت التشحيم في جناح الشركة (رقم 3-E09) خلال المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام. ويمكن للضيوف التواصل مع خبراء اينوك التقنيين لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على كيفية مساهمة تقنيات زيوت التشحيم المبتكرة من اينوك في تحسين أداء أعمالهم.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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