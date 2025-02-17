أبوظبي: أعلنت مجموعة المسعود، إحدى الشركات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن مشاركتها مع "ساوير كومبرسورز" في معرض ومؤتمر الدفاع البحري - نافدكس 2025 الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، حيث تستعرض الشركتين أحدث الابتكارات في عالم ضواغط الهواء البحرية. ويقام المعرض في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 17 وحتى 21 فبراير 2025، حيث يجتمع قادة الصناعة وخبراء الدفاع لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الدفاع البحرية.

ويتميز ضاغط الهواء ساور تورنادو WP3325 B3-5 باسبوستر، الذي سيتم تقديمه في المعرض بقدرته الفائقة على تحقيق ضغط عالٍ، وبتصميمه الرأسي المشابه للضواغط البحرية من سلسلة ساوير 5000، المستخدمة في نظام الهواء المركزي عالي الضغط "ساوير" للمنصات البحرية. ويتم عرض الضاغط البحري في أبوظبي للمرة الثانية، إذ تم عرضه سابقاً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، حيث لاقى إقبالاً استثنائياً بفضل ميزاته المبتكرة التي تلبي احتياجات أنظمة الهواء ذات الأداء الفائق والضغط العالي في قطاعي الدفاع البحري والعمليات البحرية.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم المسعود للطاقة: "فخورون بالتعاون مع شركة "ساوير كومبرسورز، الرائدة في مجال تكنولوجيا الضواغط المبتكرة، واستعراض ضاغط الهواء ساور تورنادو باسبوستر BasBooster في معرض نافدكس 2025. ويعد هذا الضاغط مثالياً للتكنولوجيا المتقدمة وروح الإبتكار التي تتميز بها شراكتنا. ونتطلع لاستعراض القدرات التي يتميز بها في مجتمع الدفاع البحري والعمليات البحرية".

تتميز ضواغط سلسلة "ساوير تورنادو" بمساحة موفرة للمساحة تقل عن 0.5 متر مربع، مع توفير أداء استثنائي مع ضغوط نهائية تصل إلى 400 بار، وذلك بفضل التصميم المدمج والقوي. ويعد نظام الضغط المتقدم متعدد المراحل الميزة البارزة لهذه الفئة من الضواغط إذ تتكون من ثلاث أو أربع مراحل منفردة. ويعزز هذا التصميم المبتكر بشكل كبير كفاءة تبريد الأسطوانة مع الحد من استخدام الزيت، ما يوفر عملية أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.

صمم الضاغط بنظام تبريد متطور تكنولوجياً مع مروحة متميزة بكفاءتها العالية، ما يساهم في الحفاظ على درجات حرارة تشغيل منخفضة، ويساهم بالتالي في الحد من احتياجات الصيانة. ويتم ضمان متانة الضاغط واستقراره بشكل أكبر عبر وصلة شفة صلبة بين المحرك وضاغط الهواء نفسه، ما يعد بتوفير أداء موثوق وإطالة فترات الخدمة الممتدة حتى 2,500 ساعة.

من جهته، قال إبراهيم بيشناك، مدير تطوير الأعمال في ساوير كومبرسورز: "يعد نافدكس 2025 منصة مثالية لتسليط الضوء على الضواغط التي نقوم بتطويرها مع استعراض قدراتها الاستثنائية لجمهور عالمي. وترتقي شراكتنا مع مجموعة المسعود بقدرتنا على تقديم حلول متطورة مع تمهيد الطريق لتوفير المزيد من الابتكارات مستقبلاً. متحمسون لتقديم هذه الابتكارات للجهات المعنية في قطاعي الدفاع البحري والعمليات البحرية والمساهمة في تعزيز التميز عبر هذا المجال".

يمكنكم التعرف على أحدث الابتكارات عبر زيارة جناح مجموعة المسعود رقم B – 037 في معرض نافدكس 2025 في أبوظبي.

نبذة عن مجموعة المسعود

تأسست "مجموعة المسعود" عام 1970، وكانت أول شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بسجل تجاري رقم 1. تعد "المسعود" الوكيل الحصري المعتمد لعلامات تجارية عالمية عديدة مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون وإم تي يو وفولفو بنتا ونيديك ليروي سومر وشاحنات رينو وشاحنات يو دي، كما تمتلك مجموعةً من الشركات والعلامات التجارية المحلية التابعة لها.

وفي سبيل دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، تقدم "المسعود" مجموعة واسعة من الحلول الصناعية للقطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، المرافق، الخدمات البحرية، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية والبناء المعياري. كما تقدم خدماتها لمختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السيارات وملحقاتها. وأطلقت "المسعود" مؤخراً أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة.

وتدير "المسعود" منافذ البيع بالتجزئة "فيرست ستوب" و"أوتو سيرف" داخل محطات "أدنوك" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات السيارات. كما تمتلك وتدير ما يقرب من 40 عقاراً بارزاً في جميع أنحاء العاصمة تتراوح من صالات العرض إلى المكاتب، فضلاً عن شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع ومراكز السيارات المستعملة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم اختيار "مجموعة المسعود" بين أفضل 100 شركة عائلية عربية من قِبل مجلة "فوربس" لمدة عامين على التوالي، وهي توظف أكثر من 3000 موظف من 54 دولة. وتركز المجموعة على أجندة توطين نشطة وبرامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للإماراتيين خلال العمل، كما تملك برنامجاً واسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي، وتدعم المبادرات الرياضية في العاصمة، والتي يديرها مجلس أبوظبي الرياضي.

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