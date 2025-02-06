تستعرض ساب، الشركة الرائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، أبرز حلولها المتطورة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) والذي يقام من 17 إلى 21 فبراير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وتسلط الشركة الضوء في أيدكس على مجموعة من الابتكارات والأنظمة المصممة خصيصًا لمواكبة التحديات الدفاعية والأمنية الراهنة. وسوف تتيح ساب للزوار التعرف على المنتجات التي قامت بتطويرها في الإمارات، والتي تعكس التزام الشركة الطويل الأمد بالاستثمار في تطوير مجموعة من الحلول التكنولوجية المتقدمة في الدولة.

وقالت هيلين بيتمان، المدير العام لدى شركة ساب في الإمارات: ’’عملت ساب على مدار أكثر من 30 عامًا، على ترسيخ شراكاتها مع الحكومة الإماراتية وقادة القطاع في الدولة لتطوير حلول دفاعية وأمنية محلية عالمية المستوى، وبناء منظومة حديثة تدعم التوطين وعمليات البحث والتطوير والابتكار. وباعتبارنا شريكًا موثوقًا على صعيد المنطقة، فإننا نواصل توسيع نطاق حضورنا وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية إقليميًا. ويوفر أيدكس فرصة مهمة لتعزيز التعاون والحوار مع العملاء وأصحاب المصلحة ورواد القطاع الذين نتشارك معهم بمهمتنا المتمثلة في الحفاظ على سلامة أمن المجتمعات والأفراد‘‘.

وسوف تعرض الشركة عدد من أبرز حلولها الدفاعية والأمنية خلال أيدكس:

غلوبال أي GlobalEye : أحدث نموذج من طائرات الإنذار المبكر والتحكم متعددة المجالات على مستوى العالم. والذي يوفر أجهزة الاستشعار النشطة والسلبية التي تساهم في تعزيز الوعي الظرفي وتتيح إمكانية الكشف بعيد المدى عن الأجسام وتحديد هويتها برًّا وجوًا وبحرًا.

: أحدث نموذج من طائرات الإنذار المبكر والتحكم متعددة المجالات على مستوى العالم. والذي يوفر أجهزة الاستشعار النشطة والسلبية التي تساهم في تعزيز الوعي الظرفي وتتيح إمكانية الكشف بعيد المدى عن الأجسام وتحديد هويتها برًّا وجوًا وبحرًا. دبلوي نت DeployNet : نظام الاتصالات التكتيكية الشامل القابل للنقل الخاص بالمهمات الحرجة والذي يعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد – LTE/5G ويوفر نطاق ترددي عالي السعة لإتاحة تبادل البيانات والإتصالات بشكل آمن وسريع وموثوق. تم تطوير النظام في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجلس التوازن.

رادارات جيراف Giraffe 1X وGiraffe 4A: أحدث الرادارات متعددة الوظائف والمهام التي تزود المستخدمين بشكل مباشر ببيانات ومعلومات لضمان اتخاذ القرارات الفورية الدقيقة، وتتيح إمكانات متنوعة منها مراقبة المجال الجوي، والدفاع الجوي الأرضي، والكشف عن الطائرات بدون طيار للدفاع المضاد لها، وقدرات الاستشعار والتحذير.

يمكن لزوار معرض أيدكس في مركز أدنيك أبوظبي التعرف على أحدث حلول شركة ساب التي تساهم في أمن مستقبل الأفراد والمجتمعات في الجناح 07/B41.

نبذة عن شركة ساب:

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أمانًا واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذي يصل عددهم إلى 24,000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءًا مهمًا من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.

انطلقت عمليات ساب في دولة الإمارات العربية المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي. وفي العام 2018، أسست الشركة منشأة صناعية للبحث والانتاج والتطوير، واتخذت من مجمع توازن الصناعي في أبوظبي مقرًا استراتيجيًا لها لتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من أحدث حلول الدفاع والأمن. وتسعى منشأة ساب الصناعية في أبوظبي، والمملوكة بالكامل لشركة "ساب إي بي"، لدعم نمو سلاسل التوريد المحلية وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية الإماراتية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

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