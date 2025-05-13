حصدت الخطوط السعودية ممثلة في برنامج الولاء "الفرسان" ثلاثة جوائز مرموقة خلال حفل جوائز "فريدي" لعام 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية في قطاع برامج الولاء، ويأتي ذلك تتويجاً لما يشهده البرنامج من تطويرٍ جذري، كما يشهد نقلةً نوعيةً في خدماته التي تستهدف تعزيز ولاء الأعضاء.

وشملت الجوائز "أفضل برنامج للنخبة – فئة شركات الطيران"، و"أفضل عرض ترويجي" عن حملة "94% أميال إضافية عند شراء الأميال" و"أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقة مصرف الراجحي الفرسان الائتمانية، ليأتي هذا الإنجاز كتأكيدٍ على جهود "الفرسان" في تطوير تجربة الأعضاء عبر توسيع نطاق مزاياه وتقديم حلول مبتكرة في عالم الولاء، وتعكس جائزة "أفضل برنامج للنخبة" تميّز البرنامج في توفير تجربة متكاملة تتيح سهولة كسب الأميال واستبدالها، بينما أسهمت حملة "94% أميال إضافية" في تعزيز أرصدة الأعضاء ومنحهم فرصاً أوسع للسفر، كما جاءت جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" لتؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها بطاقة "الفرسان" الائتمانية، لما تقدمه من مزايا تحوّل الإنفاق اليومي إلى مكافآت سفر مجزية، إلى جانب العروض الترحيبية ومعدلات الكسب التنافسية.

وأوضح مساعد المدير العام لبرنامج الولاء "الفرسان" الأستاذ عصام أخونباي أن هذا التكريم الثلاثي يرسخ المكانة الريادية التي يحتلها برنامج "الفرسان" في مجال الولاء وابتكار التجربة، مشيراً إلى أن "السعودية" صممت برنامجاً يتميز بالمرونة والقيمة الحقيقية، مع أميال لا تنتهي صلاحيتها ومكافآت ملموسة، بما يعكس التزامها بتمكين الأعضاء من خوض تجارب سفر استثنائية وتكوين ذكريات تدوم مدى الحياة.

ويُعد "الفرسان" أحد أبرز برامج الولاء في المنطقة، حيث يتيح لأعضائه كسب الأميال عند السفر على متن رحلات "السعودية" أو شركاء تحالف سكاي تيم، إلى جانب الاستفادة من مجموعة العروض والمكافآت من خلال أكثر من 40 شراكة عالمية للبرنامج تتضمن العديد من البنوك، الفنادق، تأجير السيارات، الاتصالات، مبيعات التجزئة، التأمين وغيرها، كما يتمتع أعضاء برنامج الفرسان بمزايا وخدمات متعددة تشمل إمكانية إضافة قطعة إلى الأمتعة المعاينة والأولوية على قائمة الانتظار والزيادة في عدد أميال المكافآت والدخول للصالات وغيرها، إلى جانب عروض مخصصة عبر منصة رقمية سهلة الاستخدام.

ويواصل برنامج "الفرسان" التزامه بتطوير تجربة ولاء استثنائية تواكب تطلعات الأعضاء، من خلال التوسع في الشراكات والتحول الرقمي، ليبقى الخيار الأمثل لكل من يسعى لرحلات متميزة ومكافآت تستحق الولاء.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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