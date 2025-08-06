مسقط: تعزيزًا لمكانتها كشركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، أعلنت الوطنية للتمويل عن نتائج مالية استثنائية للنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس أداءً قويًا قائمـاً على كفاءة تشغيلية عالية وإدارة فعالة للمخاطر, وتركيز مستمر على تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة على المدى الطويل.

ورغم التحديات والظروف السوقية المتحفظة، واصلت الشركة مسارها نحو النمو المرن والمتزن والمستدام، مدعومًا بسياسات ائتمانية رصينة، وتوسّع مستمر مدروس في حلولها التمويلية المُصممة لتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب التركيز المتزايد على تقديم خدمات متكاملة لقطاعات التجزئة، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال الابتكار المتواصل في منتجاتها وخدماتها، تواصل الوطنية للتمويل ترسيخ التزامها بإعادة صياغة تجربة العملاء وتعزيز استراتيجيتها نحو إيجاد قيمة مستدامة وشاملة عبر مختلف القطاعات.

بفضل امتلاكها لأكبر قاعدة من رأس المال التنظيمي في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، إلى جانب شبكة أفرع تضم 23 فرعًا، سجلت الوطنية للتمويل نموًا سنويًا بنسبة 48.52% في الربح التشغيلي ليصل إلى 12.18 مليون ريال عُماني حتى 30 يونيو 2025. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 7.02 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 19.83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ صافي الاستثمارات في التأجير 614.62 مليون ريال عُماني، مسجلًا زيادة بنسبة 6.18% منذ ديسمبر 2024. ويرجع هذا الأداء المالي القوي إلى نمو نشاط التمويل، وتحسن الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تبني نهج إقراض مدروس يركز على جودة الائتمان واستدامة نمو المحفظة التمويلية.

علق الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل، على النتائج قائلاً: "في الوطنية للتمويل، نرتكز في استراتيجيتنا على خلق قيمة مستدامة، مدعومة بقدرتنا على التكيف الفعّال مع المشهد المالي المتغير باستمرار. يعكس أداؤنا في النصف الأول من العام ليس فقط الإدارة المالية الاستراتيجية، بل يجسد أيضًا التزامنا المؤسسي الجماعي كمؤسسة بتقديم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة، برؤية واضحة وأهداف مدروسة. ومن خلال مواءمة أولوياتنا مع رؤية عُمان 2040, والبقاء على تواصل مستمر مع احتياجات العملاء المتجددة، نواصل تحقيق نتائج متسقة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سيظل تركيزنا موجهًا نحو تحقيق نمو مسؤول، وتعزيز ثقة العملاء، وبناء شراكات مستدامة تتجاوز الأهداف قصيرة الأمد".

بعيدًا عن الإنجازات المالية، واصلت الوطنية للتمويل تعزيز ركائزها التنظيمية عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية. فقد حافظت الشركة على واحدة من أعلى نسب التعمين في القطاع، حيث بلغت 91.86%، مما يعكس التزامها القوي بأهداف التنمية الوطنية لرأس المال البشري. وتُعد برامج التدريب المستمرة، ومبادرات مشاركة الموظفين، ومسارات تطوير القيادة، من الركائز الأساسية لبناء قوة عاملة مهيأة للمستقبل.

الابتكار الرقمي والتميز في الخدمة يظلان في صميم استراتيجية النمو لدى الشركة الوطنية للتمويل، حيث تسعى إلى تسخير التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء. ويتيح التطبيق الذكي وسهل الاستخدام للعملاء التقدّم بطلبات التمويل وحساب الأقساط بكل يُسر، في حين توفّر أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في مواقع استراتيجية إمكانية الدفع النقدي المباشر. وتأكيداً على ميزة الابتكار الشامل لديها، تتيح الشركة الوطنية للتمويل خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو، مما يجسّد التزامها بمبادئ الشمولية ويعكس مستوىً جديدًا من التميز في خدمة العملاء.

تُعد الاستدامة محورًا أساسيًا في استراتيجية الوطنية للتمويل طويلة الأمد، حيث تتجلى في منهجية عمل الشركة ونموها وإسهاماتها في دعم الاقتصاد الوطني. ومن خلال إطارها المتكامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز المبادرات التي تركز على الاستدامة والشفافية والمسؤولية المؤسسية. ويبرز هذا الالتزام بوضوح من خلال تركيز الشركة المستمر على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. كما ساهمت الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي في تعزيز ريادة الوطنية للتمويل في هذا المجال. وفي إطار هذا التعاون، قدمت مؤسسة التمويل الدولية تمويلاً بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لدعم محفظة الوطنية للتمويل في مجال التمويل المستدام، مما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.

من أبرز محطات هذه المسيرة التطبيق المستمر لنظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) المعتمد لدى الوطنية للتمويل، والذي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التزام الشركة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا سيما في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويسهم هذا النظام في ترسيخ ممارسات الإقراض المسؤول، ودعم الشمول الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز معايير الحوكمة وتقليل المخاطر البيئية المحتملة.

من خلال جناحها للمسؤولية الاجتماعية – امتداد - وفريق هِمَّة التطوعي، تواصل الوطنية للتمويل تمكين المجتمعات عبر مبادرات ترتكز على تنمية الشباب، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، ودعم منظومة ريادة الأعمال. وتعكس شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل دار العطاء، وشراكة، ومؤسسة إنجاز عُمان، وجمعية الأطفال أولاً، التزام الشركة الراسخ بتحقيق نمو شامل وأثر مجتمعي مستدام يضع الإنسان في قلب اهتماماته.

انطلاقًا من قاعدة متينة، ورؤية مستقبلية واضحة، واستراتيجية نمو ديناميكية ومتعددة المسارات، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز مسارها التصاعدي، مما يسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وتمكين المجتمعات، وبناء مستقبل مالي أكثر شمولاً ومرونة.

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