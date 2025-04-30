قفزة بنسبة 25% في الأرباح التشغيلية تعكس أداءً تشغيلياً قوياً وتوجهاً استراتيجياً مدروساً

تحقيق زيادة بنسبة 10% في إجمالي الربح ليصل إلى 99.09 مليون درهم إماراتي، بفضل تحسين الأداء التشغيلي والتركيز على الأنشطة الأعلى ربحية .

ارتفاع القيمة الدفترية للسهم إلى 10.18 درهماً، بما يعكس التزام الشركة بخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة ستاليونز الإمارات "إي إس جي" (ADX: ESG)، وهي مجموعة رائدة في مجال توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وخدمات أعمال البناء، والتطوير العقاري والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت المجموعة نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات 332.68 مليون درهم إماراتي، مستفيدةً من الزخم المحقق في العام الماضي، ومؤكدةً على نجاح استراتيجية التنفيذ الفعّال والتركيز على تحسين الأداء التشغيلي عبر مختلف أنشطتها المتنوعة.

وسجلت المجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 25% لتصل إلى 59.76 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس التزامها المتواصل بتحقيق الأداء القوي، بدفع من الاستثمارات الاستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10% ليبلغ 99.09 مليون درهم إماراتي، بدعم من تعزيز تكامل الأعمال وتعزيز التناغم بين وحدات الأعمال المختلفة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي: "تعكس هذه النتائج قوة و مرونة المجموعة إلى جانب رؤيتها المستقبلية الواضحة. نواصل تركيزنا على تحقيق قيمة مستدامة من خلال الاستثمارات الذكية، والتنفيذ المنضبط، ومحفظة أعمال متنوعة قادرة على الأداء في مختلف الدورات الاقتصادية، حيث نعمل باستمرار على تعزيز مكانتنا في القطاعات الحيوية التي نغطيها. فيما تتطلع المجموعة إلى المستقبل، تواصل ستاليونز الإمارات التزامها باستكشاف فرص وأسواق جديدة، مستندةً إلى قوتها المالية ومحفظتها المتنوعة لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الابتكار."

وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي: "تشكل الزيادة بنسبة 25% في الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول دليلاً واضحاً على قوة أعمالنا ومتانة نموذجنا التشغيلي. كما أن استمرار تحقيق نتائج مالية قوية يؤكد المسار الإيجابي الذي تسير عليه المجموعة، مما يمنحنا الثقة لمواصلة التوسع وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الإقليمي."

وبحلول 31 مارس 2025، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 2.545 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 2% مقارنة بنهاية عام 2024، في تأكيد على متانة المركز المالي للمجموعة والإدارة الرشيدة لرأس المال. وفي حين استقرت إجمالي الأصول عند 3.678 مليار درهم إماراتي، ارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 10.18 درهماً، مما يعزز قوة قاعدة رأس المال للمجموعة ويؤكد قدرة ستاليونز الإمارات على الاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات "إي إس جي"

مجموعة ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 3.68 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2024، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 238.5 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,200 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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