أبوظبي: تكشف "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن 46 نظاماً وحلاً جديداً عبر محفظتها الشاملة لكل المجالات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) لعام 2025.

ويأتي إطلاق الحلول الجديدة ليعزز محفظة المجموعة المتنوعة لتصل إلى 216 منتجاً فريداً، ما يمكنّها من تعزيز السيادة الوطنية على أنظمة الدفاع الحيوية، ومواصلة نموها دولياً من خلال الشراكات والصادرات. وفي هذا السياق، تواصل "ايدج" تحقيق تغييرات جذرية في معايير الصناعة ضمن المجالات الجوية والبرية والبحرية فضلاً عن الإنترنت والفضاء، بسرعة وكفاءة أكبر بدءاً من مرحلة التطوير إلى التسليم وبأسعار تنافسية جداً ويشمل ذلك حلول الاتصال عالمية المستوى، وحلول التشفير السيادية وقدرات ما بعد الكم، وأيضاً من خلال قيادة عمليات تطوير الحلول المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتكيف مع البيئات التشغيلية الحديثة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: " نحرص على ترسيخ مكانة ايدج كمجموعة رائدة عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة ترسم ملامح مستقبل الحروب. لا ريب أن هذه الباقة من الحلول لا تشكّل أكبر حجم لعروضنا ، بل تُظهر الأكثرها تقدماً وتطوراً، حيث نُقدّم حلولاً من الجيل المقبل والتكنولوجيا المهمة التي تدعمها. لقد تخطيّنا بالفعل مرحلة توفير أنظمة منفصلة نحو تطوير قدرات متكاملة ومتعددة المجالات تهدف إلى تحسّن فعالية المهام، وتضمن التفوق التشغيلي. وبدءاً من المنصات ذاتية القيادة وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة ووصولاً إلى الاتصالات الآمنة وحلول مكافحة الطائرات دون طيار، جرى تصميم كل منتج نكشف عنه خلال آيدكس 2025 لتحقيق تأثير واقعي هائل. ومن خلال توسيع آفاق الابتكار التكنولوجي ودفع عجلة التعاون في منظومتنا ككل، نعمل على تعزيزمكانة ايدج كمجموعة رائدة عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة ".

وتضم الحلول الجديدة التي تطلقها ايدج في القطاع الجوي "أنافيا HT-750"، الطائرة المروحية فائقة التكنولوجيا ذات الحمولة العالية والتي تمتلك قدرات الاستطلاع والمراقبة والرصد وتوصيل البضائع، و"P145i"، محرك الطيران المصمم للعمل في كل الأحوال الجوية وسداسي الأسطوانات وثنائي الأشواط بسعة 1.8 لتر والذي يعمل بحقن الوقود، والذي تصنّعه شركة "باورتك" التي أطلقتها مجموعة ايدج مؤخراً.

بينما تشمل حلول القطاع البري الجديدة مركبة هافوك القتالية الروبوتية، التي تنتجها شركة "ميلرم للروبوتات "ومقرها إستونيا، وسلسلة طرازات الجيل الثاني من مركبة عجبان التي تنتجها شركة نمر، والتي تشمل ثلاث مركبات مدرعة جديدة ومتعددة الأدوار (عجبان 441AE، وعجبان 432AU، وعجبان 452A). وضمن فئة الأسلحة الخفيفة، تشمل المنتجات الجديدة بندقية كراكال القناصة متعددة العيارات (CSRM).

وأما في القطاع البحري، فأطلقت ايدج سفينة من طراز FA-400 التي يبلغ طولها 45 متراً وتمثل الجيل المقبل من سفن الدوريات البحرية، والتي جرى تصميمها بملكية فكرية وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توسّع ايدج قدراتها ضمن مجال الاتصالات الآمنة ومكافحة الطائرات دون طيار والحرب الإلكترونية عبر عرض هاتف" كاتم إكس 3 إم"، جهاز الاتصالات المتين والآمن والنموذجي المعدّ لمهام الاتصالات الحساسة في ميدان المعركة؛ ونظام "شادو 3 "المحمول وذاتي القيادة المضاد للطائرات دون طيار؛ ونظام المراقبة "بوردر شيلد"، من بين حلول أخرى.

وتكشف "فضاء"، ذراع ايدج لتكنولوجيا الفضاء، عن "TACTICA"، نظام القيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر وتبادل المعلومات والذي يسخّر قوة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث ثورة في مجال استخبارات الفضاء. وتم تصميم نظام" TACTICA " لتعزيز عملية اتخاذ القرار وفعالية المهام، ما يمثل شهادة على الريادة التكنولوجية لـ "ايدج" في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبهدف دفع عجلة التقدم التكنولوجي، تطلق مجموعة ايدج برامج رئيسية وتكشف عن مجموعتها الأكثر تطوراً حتى الآن من أنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات والأنظمة الكهروبصرية. وتشمل تلك الحلول المتطورة أجهزة مدمجة صلبة مانعة للاهتزاز، وكاميرات كهروبصرية عالية الدقة من طرازات "مرصاد"، ورادارات من الجيل المقبل من محفظة طرازات "تواق"، التي جرى اختبارها مؤخراً في دولة الإمارات. وتشكّل تلك الحلول عناصر حاسمة لمهمات الدفاع الحديثة.

ويمكن للحاضرين الاطلاع على محفظة ايدج المتنوعة عبر زيارة جناح ايدج الداخلي C20 في القاعة 5، وجناحها الخارجي CP-270، وجناح شركة أبوظبي لبناء السفن في معرض نافدكس 2025، الجناح B-022، بين يومي 17 و21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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