الشارقة: تشارك شركة رافد لحلول المركبات، في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2025،الذي يقام في «سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة، ويستمر حتى 18 ابريل الجاري، ويهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بأنظمة السير للحد من الحوادث وتحقيق السلامة على الطرق، لتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها شركة رافد.

وتأتي هذه المشاركة باعتبار شركة رافد شريك أساسي في المجال المروري بإمارة الشارقة، و بهدف استعراض مجموعة الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها ومن ضمنها خدمات تخطيط الحوادث البسيطة، والمساعدة على الطريق، والفحص الفني للمركبات، وخدمات الصيانة والتبديل، إضافة إلى التطبيق الذكي الذي يُمكّن المستخدمين من التبليغ عن الحوادث بكل سهولة وسرعة.

وقال أحمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات:"نحرص في شركة رافد على أن نكون جزءًا فاعلًا في المبادرات المجتمعية ذات الصلة بالسلامة المرورية، ويُعد أسبوع المرور الخليجي منصة مهمة للتواصل مع أفراد المجتمع وتعريفهم بخدماتنا التي تهدف إلى دعم المنظومة المرورية في إمارة الشارقة، وتعزيز الأمان على الطرق".

وأضاف المشرخ: نسعى دائمًا لتطوير خدماتنا بناءً على احتياجات المجتمع وتطلعات مستخدمي الطرق، بما يسهم في حماية الأرواح وتحقيق جودة حياة مستدامة في إمارة الشارقة".

وتستعرض رافد خلال مشاركتها خدمات صيانة و إصلاح السيارات وصيانتها بالكامل بدءاً من إصلاح المكابح وتغيير الزيوت فضلاً عن خدمات التشخيص وإصلاح أنابيب مسار العادم، وتوفر حلولاً متكاملة وشاملة، وذلك على يد فريق من الفنيين المعتمدين من معهد جودة خدمات السيارات ومعهد قطاع السيارات.

كما سيتعرف الجمهور بخدمة رافد لفحص المركبات والتي تعمل على تسجيل المركبات من خلال الفحص والتقييم، لتوفير أكثر التقارير شمولية عن حالة المركبة، ويتضمن كل تقرير فحوصات مفصلة تشمل حالة الهيكل والطلاء والملحقات الأخرى، إضافة إلى حالة المحرك واختبار قيادة تجريبي لكل سيارة على حدة، مع تقديم استشارات احترافية مجانية لجميع العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن شركة رافد لحلول المركبات"رافد"، إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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