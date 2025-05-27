المهندس أحمد صبور "الأكثر إلهامًا في التطوير العقاري" لعام 2025 بحسب World Economic Magazine

الأهلي صبور أفضل مطور لمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر لعام 2025

القاهرة: واصلت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري مسيرتها الحافلة بالإنجازات، بعد فوزها بجائزتين مرموقتين من مجلة World Economic Magazine ضمن دورتها السابعة لعام 2025، في خطوة تؤكد مكانتها كأحد أبرز مطوري العقارات في مصر والمنطقة وثقة المؤسسات العالمية في رؤيتها وإنجازاتها.

حيث حصل المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على جائزة "أكثر القادة إلهامًا في مجال التطوير العقاري – مصر 2025" (Most Inspiring Leader in Real Estate – Egypt 2025)، تقديرًا لرؤيته القيادية ودوره المؤثر في قيادة الشركة نحو مستويات غير مسبوقة من التوسع والتميز، مستندًا إلى رؤية استراتيجية ملهمة تُواكب متغيرات السوق بما يلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتطلعاتهم المستقبلية.

وفي إنجاز موازٍ، حصدت شركة الأهلي صبور جائزة "أفضل مطور لمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر 2025 " (Best Mixed-Use Developer – Egypt 2025)، بفضل ريادتها في تقديم مشروعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، وتعكس مفهوماً متطورًا للحياة الحضرية مبنيًا على الجودة والاستدامة والابتكار.

وتجسد هذه الجوائز العالمية نجاح النهج الاستراتيجي الذي تتبناه شركة الأهلي صبور، والذي يجمع بين الخبرة المتراكمة، والابتكار، والإدارة المرنة، والتخطيط طويل الأمد، لتقديم مشروعات عقارية ذات قيمة مضافة حقيقية، تلبي احتياجات السوق الحالية وتستشرف تطلعات الأجيال القادمة.

وجدير بالذكر أن شركة الأهلي صبور كانت قد حصدت مؤخرًا عدة جوائز مرموقة من مجلات دولية، من بينها جائزتا Global Business Outlook لعام 2024، حيث فاز المهندس أحمد صبور بجائزة "أفضل قائد استراتيجي لعام 2024، بينما فاز مشروع "SUMMER" بجائزة "أفضل مشروع سكني صاعد لعام 2024 “. كما حصلت الشركة على جائزتي International Business Magazine في نفس العام عن فئتي "أكثر القادة العقاريين تأثيرًا في مصر 2024" و"الإرث المتطور في القطاع العقاري"، كما تم إدراج المهندس أحمد صبور مؤخرًا ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الأعمال في القطاع العقاري لعام 2025و 2024، في تقدير يعكس حضوره اللافت وتأثيره الإقليمي المتنامي.

تعكس هذه التكريمات المتتالية المكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة الأهلي صبور على المستويين المحلي والإقليمي، كدليل واضح على نجاح الرؤية المستقبلية للأهلي صبور، وترسيخها كمطور رائد يجمع بين الخبرة، الثقة، وتؤكد التزامها الثابت بتطوير مجتمعات متكاملة، نابضة بالحياة، تواكب أسلوب الحياة العصري، وتضع الإنسان في قلب كل تجربة تطوير.

نبذة عن شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي واحدة من أقوى الكيانات المصرية وأكثرها تأثيرًا في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. تمتلك الشركة محفظة عقارية ضخمة تصل الي 4,115 فدان، موزعة على أكثر من 65 مشروعًا متنوعًا في مواقع استراتيجية تشمل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى حضور بارز في السوق العربي. تشمل هذه المشروعات مجتمعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها علامة فارقة في قطاع التطوير المتكامل والخيار الأول لأكثر من 40,000 أسرة.

كجزء من رؤيتها للتوسع والهيمنة على السوق العقاري، أسست الأهلي صبور 19 شركة تابعة تقدم باقة من المنتجات والخدمات وحلولًا متكاملة تحت مظلة المجموعة، مما يعزز مكانتها كمنصة شاملة للتطوير العقاري المتطور.

ومن ضمن مساعي الأهلي صبور لترسيخ ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها الناجح في بناء المجتمعات الذكية المتكاملة، أطلقت الشركة مشروع "وادي زها" في سلطنة عُمان، والذي يُعد أول حضور لها خارج السوق المصري، وأول مراحل مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقارب 100 فدان في مدينة السلطان هيثم. يضم المشروع أكثر من 3,500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 90 مليون ريال عُماني، ويعكس التزام الأهلي صبور بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار وجودة الحياة.

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