أبرز النتائج للنصف الأول 2025

سجّلت "الواحة للاستثمار" خلال النصف الأول 2025 أرباحاً صافية بلغت 172 مليون درهم، مدعومةً بالعوائد المتكررة من رسوم الأداء والإدارة من صناديقها الاستثمارية الرائدة في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة وصناديق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مكاسب القيمة السوقية لصندوق أدوات الائتمان.

حققت وحدة "الاستثمارات الخاصة" أرباحاً صافية بقيمة 33 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، بعدما نجحت في تحقيق قيمة كبيرة من بعض أصول محفظتها الاستثمارية.

سجلت "الواحة لاند" صافي أرباح بلغ 86 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعةً بمكاسب بيع المرحلتين (1) و(2أ) إلى مجموعة "الدار" مقابل 530 مليون درهم، إلى جانب الدخل التشغيلي المستقر.

حققت الواحة كابيتال أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بنهجها المنضبط في استثمار رأس المال، والأداء القوي لصناديقها الاستثمارية، والتنفيذ الفعّال عبر وحدات أعمالها الرئيسية، وذلك على الرغم من المشهد الاقتصادي الكلي متزايد التعقيد والتقلبات.

وقد واصلت ’الواحة للاستثمار’ جذب رؤوس الأموال من المؤسسات الكبرى، حيث ارتفعت الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة بنسبة 25% لتصل إلى 7.5 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة في نهج الشركة النشط في إدارة الاستثمارات وسجلها الحافل بالإنجازات على المدى الطويل. كما ساهمت وحدة ’الاستثمارات الخاصة’ في دعم الربحية من خلال تحقيق القيمة من الأصول وتسارع نمو الشركات الرئيسية ضمن المحفظة الاستثمارية. وفي المقابل، شكّلت صفقة تخارج الواحة لاند محطةً محوريةً ساهمت في توفير رأسمال مجدٍ لإعادة الاستثمار ودعم مسار النمو المستقبلي للشركة.

وبفضل خبرتها التي تمتد لما يقارب ثلاثة عقود كمستثمر نشط، نجحت ’الواحة كابيتال’ في بناء منصة استثمارية مرنة قادرة على التأقلم مع ظروف السوق المتغيّرة. وتظل الشركة ملتزمة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، إلى جانب دورها الفاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للمال والاستثمار.

حققت الواحة كابيتال أرباحاً صافيةً بقيمة 209 ملايين درهم خلال النصف الأول 2025، مسجلةً بذلك أحد أعلى مستويات الربحية نصف السنوية خلال السنوات الأخيرة. ويعكس هذا الأداء القوي التنفيذ المتواصل لاستراتيجيتنا الناجعة، ومرونة منصتنا الاستثمارية المتنوعة. فقد واصلت ركائز أعمالنا الثلاث تقديم مساهمات فعّالة، مع تركيز كل منها على تحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال استثمار منضبط ونهج إدارة نشطة.

وحافظت ’الواحة للاستثمار’ على زخم أدائها القوي، مستفيدة من سجلٍّ ناجح على مدار عدة سنوات ونهجٍ استثماري متميز. وعلى وجه الخصوص، واصل ’صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة’ تحقيق قيمة مضافة استثنائية، في وقت ارتفع فيه إجمالي الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة بنسبة 25% على أساس سنوي، مما يعكس بوضوح ثقة المؤسسات الاستثمارية في كفاءة الفريق وفي الاستراتيجيات التي يديرها.

واصلت وحدة "الاستثمارات الخاصة" المضي بخطى واثقة في تعزيز مسارها نحو التنويع والنمو المستدام ضمن محفظتها الاستثمارية المتنامية. وقد سجلت ’الواحة هيلث’ – المنصة المتخصصة والمملوكة بالكامل للشركة في قطاع الرعاية الصحية – أداءً قوياً خلال النصف الأول 2025، مدعومًا بالتوسّع المتواصل في نطاق عملياتها وخدماتها. وشكّل انتقال عيادة ’أوركيد فيرتيليتي’ إلى منشأتها الجديدة، التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الخصوبة والرعاية المتخصصة، محطة مفصلية في مسيرة النمو. ويجسد هذا الإنجاز التزام ’الواحة كابيتال’ المتزايد باقتناص الفرص الواعدة في قطاع الرعاية الصحية التخصصية، والذي تعتبره الشركة أحد أبرز محركات النمو الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة.

أما على صعيد ’الواحة لاند’، فقد شكّلت صفقة البيع الناجحة للمرحلتين (1) و(2أ) لصالح مجموعة ’الدار ’ محطةً رئيسيةً أخرى في مسيرتنا. وتأتي هذه الصفقة تتويجاً لأكثر من عقدٍ من الاستثمارات المؤثرة وتحقيق القيمة، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق عوائد طويلة الأجل وتوفير رأسمال يدعم خطط التطوير والنمو المستقبلية.

وبينما نتطلع إلى المستقبل برؤية متفائلة، سنواصل تركيزنا على تعزيز قدراتنا في مجال إدارة الأصول، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، بجانب تخصيص رأس المال وتوظيفه بكفاءة عالية، بما يضمن الاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة لصالح مساهمينا والمستثمرين الكرام.

أبوظبي،: أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (WAHA)، عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 209 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 10.0%.

ويعكس هذا الأداء القوي قدرة "الواحة كابيتال" على تحقيق نتائج مستدامة عبر مختلف دورات السوق، من خلال منصتها الاستثمارية المتنوعة واستراتيجياتها المتميزة. وقد نجحت الشركة في تحقيق قيمة كبيرة من صفقة بيع بعض أصولها العقارية، إلى جانب تسجيل زيادة في الدخل المتكرر من الرسوم لدى شركة "الواحة للاستثمار"، الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لشركة "الواحة كابيتال"، بالإضافة إلى تحقيق عوائد قوية من محفظة "الاستثمارات الخاصة".

سجّلت "الواحة كابيتال" إجمالي دخل قدره 711 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، في حين بلغ صافي أرباحها 209 ملايين درهم، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 205 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني 128 مليون درهم، مقارنة بـ 38 مليون درهم في الربع الثاني 2024، بينما وصل إجمالي الدخل خلال الربع الثاني 2025 إلى 381 مليون درهم.

ومن أبرز محطات الربع الثاني، نجاح "الواحة كابيتال" في تنفيذ صفقة بيع استراتيجية لمجموعة من الأصول اللوجستية والصناعية لصالح مجموعة "الدار"، مقابل 530 مليون درهم. وتؤكد هذه الصفقة قدرة الشركة الراسخة على تحقيق القيمة من أصولها عند تقييمات مجزية. وقد أسهمت هذه الخطوة في تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، وأرست الأساس لإعادة تدوير رأس المال نحو فرص نمو واعدة، إلى جانب تعزيز الشراكات المستقبلية التي من شأنها دعم توسّع محفظة "الواحة كابيتال" العقارية ضمن قطاع الخدمات اللوجستية.

وبحلول نهاية يونيو 2025، سجّلت "الواحة كابيتال" ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأصول المُدارة، ليصل إلى 12.6 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 16% مقارنةً بـ10.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال من مستثمرين خارجيين نحو صناديق أدوات الائتمان والأسهم التابعة لـ"الواحة للاستثمار".

وتكريماً لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات المستدامة، تم اختيار "الواحة كابيتال" ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 40 شركة لإدارة الأصول بحسب تصنيف 2025، للسنة الرابعة على التوالي.

كما واصلت "الواحة كابيتال" ترسيخ التزامها بالمسؤولية المجتمعية خلال النصف الأول 2025، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تركز على تعزيز رفاه المجتمعات والأمن الغذائي. وانطلاقاً من التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تعاونت الشركة مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود في كل من أبوظبي والعين، وذلك عبر تنفيذ حملات رمضانية ومبادرات مستدامة شملت تقديم وجبات مدعومة، وتوفير مساعدات غذائية أساسية للأسر المحتاجة.

أبرز إنجازات "الواحة للاستثمار"

حققت "الواحة للاستثمار"، الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لشركة "الواحة كابيتال"، أرباحاً صافيةً قدرها 172 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومةً بارتفاع رسوم الأداء والإدارة، إلى جانب مكاسب القيمة السوقية. ولا تزال أنشطة الشركة تحظى بدعم قوي من تدفقات رؤوس الأموال المستمرة من مجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات الإقليميين والدولية، مدفوعةً بسجل الأداء المتفوّق والمستدام على مدى عدة سنوات عبر استراتيجياتها المتنوعة في أدوات الائتمان، والأسهم، واستثمارات الدخل الثابت المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وجذبت الصناديق التابعة لوحدة "الواحة للاستثمار" رؤوس أموال كبيرة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 2.0 مليار دولار أمريكي، بنمو قدره 25% مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.

وسجّل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة" أداءً تفوق فيه على مؤشره المرجعي "جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة"، خلال النصف الأول 2025، ليرتفع بذلك العائد التراكمي للصندوق منذ تأسيسه إلى 283.8% مقارنةً بعائد نسبته 71.9% لمؤشره المرجعي. أما "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فقد سجّل عائداً تراكمياً قدره 381.2% منذ تأسيسه، متجاوزاً بفارق كبير مؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز المركّب للأسواق العربية"، والذي سجّل عائداً بنسبة 88.2% خلال الفترة ذاتها. وفي المقابل، سجّل "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، الذي يركز على الصكوك والأسهم المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، عائداً تراكمياً منذ إطلاقه بنسبة 30.6%، مقارنة بـ 7.7% لمؤشره المرجعي داو جونز للصكوك خلال الفترة ذاتها.

أبرز إنجازات وحدة "الاستثمارات الخاصة"

سجّلت وحدة "الاستثمارات الخاصة" صافي أرباح بلغ 33 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بتحقيق قيمة كبيرة من خلال التخارج من حصة "الواحة كابيتال" في أحد أصول محفظتها الاستثمارية.

وواصلت "الواحة هيلث"، منصة الرعاية الصحية التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "الواحة كابيتال"، مسار نموّها التصاعدي القوي، مدفوعةً بالأداء اللافت لعيادة "أوركيد فيرتيليتي"، إحدى أسرع عيادات الإخصاب نمواً في إمارة دبي، والتي سجّلت محطة جديدة في مسيرتها خلال شهر مايو الماضي بافتتاح منشأة أكبر لتلبية الطلب المتنامي. وتعتمد العيادة على فريق طبي متخصص من ذوي الكفاءة العالية، وتُسجّل معدل نجاح يبلغ 71%، متجاوزةً بذلك المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، ما يعكس تركيز "الواحة كابيتال" على القطاعات عالية النمو وواسعة الأثر مثل رعاية الأمومة والخدمات الطبية التخصصية الخارجية، والتزامها بدعم طموحات دولة الإمارات في بناء منظومة رعاية صحية بمواصفات عالمية.

وبنهاية 30 يونيو 2025، بلغت قيمة الأصول المُدارة في محفظة وحدة "الاستثمارات الخاصة" 649 مليون درهم، موزّعة على محفظة متنوعة من والأصول الأساسية وفرص الاستثمار الدولية وأصول النمو والأصول الناضجة في قطاعات استراتيجية.

أبرز إنجازات "الواحة لاند"

حققت شركة "الواحة لاند"، ذارع التطوير العقاري التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال، أرباحاً صافيةً بقيمة 86 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقة بيع للمرحلتين (1) و(2أ) لصالح مجموعة "الدار". وقد تضمّنت الصفقة أصولاً صناعية عالية الجودة ومدرّة للدخل بمساحة إجمالية بلغت 182,500 متر مربع، ومؤجرة بموجب عقود طويلة الأجل، وتمثل هذه الصفقة محطة استراتيجية مهمة في مسيرة "الواحة كابيتال"، بعد أكثر من عقد من الاستثمار في تحويل أرض خام حصلت عليها من حكومة أبوظبي إلى مركز رائد للخدمات اللوجستية والصناعية.

وبجانب صفقة التخارج، حققت "الواحة لاند" تقدماً ملحوظاً في المرحلة (2ب) من المشروع، والتي تضم 75,600 متر مربع من الوحدات الصناعية عالية المواصفات، حيث تم تأجيرها بالكامل بنسبة 100% حتى نهاية النصف الأول. وستواصل "الواحة كابيتال" تطوير وتعزيز مشروع "المركز"، مع التركيز على تطوير قطع الأراضي المتبقية، وتوسيع قاعدة المستأجرين، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في خلق المزيد من القيمة، بما فيي ذلك فرص التعاون المستقبلي المحتمل مع شركة الدار.

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