عمان، الأردن: أعلنت جلوبتل، المزود الرائد لحلول البرمجيات المتقدمة في مجالات الاتصالات وتجربة العملاء، عن إطلاق وحدتها الجديدة جلوبتل نتوركس Globitel Networks، وذلك اعتباراً من مارس 2025. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام جلوبتل المستمر بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لمشغلي الاتصالات والجهات الحكومية في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان تزامناً مع مشاركة جلوبتل البارزة في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2025 في برشلونة Mobile World Congress، مما يعزز دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات. وقد وفر هذا الحدث العالمي منصة مثالية اتاحت للشركة استعراض أحدث ابتكاراتها والإعلان عن جلوبتل نتوركس التي تهدف إلى إعادة تعريف معايير الصناعة من خلال حلولها المتطورة.

وقد تم تعيين السيد فادي قطيشات، الخبير المخضرم في قطاع الاتصالات وصاحب سجل حافل بالمناصب القيادية، رئيساً تنفيذيا لوحدة جلوبتل نتوركس، حيث يستند قطيشات في قيادته إلى رؤية استراتيجية ونهج مبتكر يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لمشغلي الاتصالات والجهات الحكومية. تسعى جلوبتل نتوركس، بدعم من فريق من الخبراء المتخصصين، إلى وضع معايير جديدة في الصناعة من خلال التركيز على أمن الشبكات وضمان الإيرادات، مع تقديم مرونة غير مسبوقة لتخصيص الحلول بما يتناسب مع متطلبات العملاء الفريدة.

تصدّرت جلوبتل مشهد الابتكار في قطاع الاتصالات منذ تأسيسها في عام 1996، حيث تخدم أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط، ودول الخليج، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية. وتضم محفظة جلوبتل المتكاملة حلولاً متقدمة تشمل خدمات التجوال الدولي Roaming Solutions، والعروض ذات القيمة المضافة Value Added Services، وحلول الشبكات Networking Solutions، والخدمات القائمة على تحديد المواقع Location Based Services، وتمكين إنترنت الأشياء (IoT)، وحلول حماية الشبكات مثل أنظمة تسجيل هوية المعدات (EIR). وقد عززت هذه الحلول الشاملة مكانة جلوبتل كشريك موثوق لمشغلي الاتصالات حول العالم.

يمثل إطلاق جلوبتل نتوركس خطوة محورية في تحقيق رؤية الشركة بأن تكون الشريك التكنولوجي الموثوق لمشغلي الاتصالات في المنطقة. وبفضل مجموعتها المتقدمة من الحلول والدعم المستمر للعملاء، تستعد جلوبتل نتوركس لمواجهة تحديات المشهد الرقمي المتغير بسرعة. وتتشرف هذه الوحدة بخدمة قاعدة عملاء متميزة تشمل مجموعة Zain، مجموعة Ooredoo، مجموعة STC، مجموعة MTN، مجموعة Batelco، مجموعة Orange، ومجموعة &E. وتقوم هذه الشراكات الاستراتيجية، القائمة على الثقة والتعاون المتبادل، بتعزيز التزام جلوبتل نتوركس بتقديم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة.

تعمل جلوبتل من خلال مكاتبها الاستراتيجية في الأردن والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتب مبيعات في مصر، لضمان تقديم خدمات فعالة للأسواق الإقليمية.

نبذة عن جلوبتل Globitel

تعد جلوبتل إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الاتصالات ومراكز الاتصال، حيث تأسست في عام 1996 برؤية قائمة على الابتكار التكنولوجي المستدام. وخلال مسيرتها، طورت الشركة حلول برمجيات متقدمة ومنتجات عالية الجودة للعديد من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات، والخدمات المالية، ومراكز الاتصال، والحكومة، والتعليم، والرعاية الصحية. وتتميز جلوبتل بقدرتها على تكييف حلولها وفقًا لاحتياجات العملاء المحليين والإقليميين، حيث تمتد خبراتها إلى مجالات التجوال، والتنقل، وخدمة العملاء، وغيرها، وكل ذلك مدعوم بفريق تقني عالي الكفاءة وخدمات احترافية.

تلتزم جلوبتل بتحقيق مهمتها الرامية لأن تكون الشريك الموثوق لمشغلي الاتصالات ومراكز الاتصال من خلال تبني الابتكار والمساهمة في وضع معايير جديدة في قطاع الاتصالات.

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