المملكة العربية السعودية، كشفت ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن توجهات السعوديين في السفر خلال صيف 2025، حيث أظهرت البيانات تزايد الإقبال على الرحلات الدولية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة. وقد برزت خلال هذا الموسم زيادة ملحوظة في السفر الفردي، وتفضيل واضح للإقامات الفاخرة، إلى جانب بروز وجهات جديدة بدأت تجذب اهتمام المسافرين.

علّق مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو، قائلًا: "نلاحظ أن المسافرين السعوديين يبحثون بشكل متزايد عن تجارب سفر مميزة وغنية بالمحتوى. وتظهر اتجاهات الصيف الحالي رغبة واضحة في استكشاف وجهات جديدة. وبينما تظل الوجهات المعروفة مفضلة، هناك اهتمام متزايد بوجهات مثل فيتنام وأرمينيا، التي تجمع بين الطابع الثقافي وسهولة السفر. في ويجو، نحرص على تزويد المسافرين السعوديين بالمعلومات والأدوات التي تساعدهم في اختيار وجهات تتناسب مع اهتماماتهم."

أكثر الوجهات بحثًا لصيف 2025

وفقاً لبيانات ويجو، لا تزال مصر والهند وباكستان وتركيا من بين أكثر الدول التي يبحث عنها المسافرون، وهو الترتيب نفسه الذي حافظ على استقراره منذ صيف العام الماضي.

تميّزت باكستان بكونها الوجهة الوحيدة ضمن الأسواق التقليدية التي شهدت نمواً في عمليات البحث، حيث ارتفعت بنسبة 4.78% على أساس سنوي، رغم زيادة أسعار التذاكر بنسبة 21.29%.

من بين الوجهات الأوروبية، تعد جورجيا وأذربيجان وإيطاليا من الخيارات المفضلة للمسافرين السعوديين هذا الصيف، حيث سجلت جميعها ارتفاعا طفيفا في معدلات البحث بمتوسط يبلغ نحو 8%. أما على مستوى آسيا، فلا تزال إندونيسيا وتايلاند والفلبين تحافظ على شعبيتها في المنطقة.

وجهات جديدة تشهد نموًا لافتًا

يوسّع المسافرون السعوديون آفاقهم في صيف 2025، مع تزايد الاهتمام بوجهات أقل شهرة على خريطة السفر.

وتظهر بيانات ويجو لصيف هذا العام أداءً استثنائيا لفيتنام، التي سجلت نموا مذهلا بنسبة 322.43% في حجم البحث مقارنة بالعام الماضي. ويرتبط هذا النمو جزئيا بتطوير منتجعات فاخرة تراعي احتياجات المسافرين المسلمين، من حيث تقديم خدمات ملائمة ومتوافقة مع المعايير الحلال. كما ساهم في ذلك الانخفاض الملحوظ في أسعار تذاكر السفر من السعودية إلى فيتنام، حيث تراجعت بنسبة 43.06% على أساس سنوي، مما جعلها وجهة أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.

ومن جهتها، سجّلت أرمينيا أيضا نمواً سريعاً في الطلب، بنسبة 142.68% في حجم البحث، ويُرجّح أن يكون ذلك مرتبطا بإعلانها الأخير عن إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين، ابتداءً من يوليو 2025.

تفضيلات السفر الفاخر

تُظهر بيانات ويجو أن الفنادق ما زالت الخيار المفضل للمستخدمين، تليها المنتجعات والشقق الفندقية، وهو ما يعكس استمرار التوجه نحو الإقامات الفاخرة والمزودة بالخدمات المتكاملة.

كما تشير البيانات إلى ميل واضح نحو أماكن الإقامة الفاخرة على مستوى العالم، حيث تستحوذ الفنادق من فئة الخمس نجوم على الحصة الأكبر من الحجوزات بنسبة 40.92%، تليها فنادق الأربع نجوم بنسبة 32.22%.

فئات المسافرين

يواصل السفر الفردي تصدّره لحجوزات المستخدمين في السعودية، مسجلا نسبة 78.82% من إجمالي الحجوزات. في المقابل، حافظت حجوزات العائلات والأزواج على استقرارها مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 11.43% و5.83% على التوالي.

نبذة عن ويجو

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.

-انتهى-

#بياناتشركات