أبوظبي: أطلقت "فضاء"، التي تم إنشاؤها لتطوير القدرات الفضائية السيادية لدولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، منصة TACTICA المتطورة في آيدكس 2025. وتعالج المنصة معلومات استخباراتية متعددة المصادر - مثل صور الأقمار الصناعية، واستخبارات الإشارات، وبيانات المستشعرات، والمعلومات مفتوحة المصدر - لتوليد استنتاجات ثاقبة وقابلة للتنفيذ. وتظهِر TACTICA استخدام "فضاء" للذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي لتعزيز الاستخبارات وعملية اتخاذ القرار.

وتُعد TACTICA رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي مصممة لإحداث ثورة في الوعي بالموقف والاستخبارات العملياتية والتخطيط الاستراتيجي في الدفاع والأمن والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية. وتوفر المنصة المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل "فالكون" – النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر في دولة الإمارات الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي - رؤى جيومكانية في الوقت الفعلي من خلال التفاعل السلس عبر الأوامر الصوتية والتصوير البصري الديناميكي وتكامل البيانات متعددة المصادر، من الأقمار الصناعية إلى شبكات الاستشعار. ومن خلال الجمع بين التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنظومة شاملة للبيانات، تتيح TACTICA للمستخدمين اتخاذ قرارات دقيقة مستندة إلى البيانات في بيئات تشغيلية معقدة، مما يضمن نجاح المهمة بسرعة وكفاءة.

وقال وليد المسماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في ايدج: "يمثل إطلاق TACTICA علامة فارقة في رسالة ايدج و"فضاء" المتمثلة في تسريع الاستقلالية واتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتطور مع تقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة، فإننا لا نحدث تحولًا في استخبارات العمليات فحسب، بل ونمكّن أيضًا إدارة العمليات المدعومة بالكامل. ويعزز هذا الإنجاز الثوري مكانة ايدج كمجموعة رائدة عالميًا في ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ويضع معايير جديدة للتنمية الذكية والاقتصادية. وتُعد TACTICA شاهدًا على رؤيتنا الاستراتيجية - الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدقة والسرعة والكفاءة، مع ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

وقال الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في ايدج: "يُعَد الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد الممكّنات الرئيسية لتحليلات البيانات الفعالة والمستقلة، كما يدعم رؤية مجموعة ايدج فيما يتعلق بدمج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ويمثل إطلاق TACTICA خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، مع الاستفادة من "فالكون"، النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر في دولة الإمارات، كمنسّق للذكاء الاصطناعي - وهو التكامل الذي أصبح ممكنًا من خلال معهد الابتكار التكنولوجي. وفي عام 2025، سنطرح العديد من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزامنا بتزويد شركائنا بقدرات استراتيجية متقدمة في الجو والبر والبحر والفضاء".

ويمكن للحاضرين في معرض آيدكس 2025 زيارة ايدج ومحفظة شركاتها في الجناح C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

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