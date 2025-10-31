ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصافي الربح بنسبة 18.2% و15.3% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس مرونة العمليات التشغيلية رغم الضغوط الاقتصادية في بعض الأسواق .

عكست النتائج أداءً قوياً مدفوعاً بنمو المبيعات المماثلة، والتوسع الاستراتيجي، وتطوير المنتجات والعروض، والانضباط المستمر في إدارة التكاليف، مما عزّز الأداء عبر الأسواق الرئيسية .

أبو ظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2025.

أداء قوي عبر الأسواق الرئيسية

قدّمت أمريكانا للمطاعم أداءً قوياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعوماً بارتفاع المبيعات المماثلة بنسبة 10.4% عبر المتاجر القائمة، والمبادرات التشغيلية المستمرة، وتطوير المنتجات والعروض، والتفاعل الرقمي. وسجّلت الشركة إيرادات بلغت 1,839.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 14.4% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصافي الربح خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 414.2 مليون دولار أمريكي بزيادة 18.2%، ما يعكس نموذج أعمال مرن وانضباطاً في التكاليف وكفاءة تشغيلية أعلى.

وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 135.4 مليون دولار أمريكي خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 15.3% على أساس سنوي، مع الحفاظ على هامش ربحي قدره 7.4%، محققاً تحسناً طفيفاً عن العام الماضي، رغم تأثير الأنظمة الضريبية الجديدة في بعض الأسواق الرئيسية خلال عام 2025 والتي بلغت قيمتها 11.3 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أن نتائج العام الماضي تضمنت بنوداً إيجابية غير متكررة بلغت 7.2 مليون دولار أمريكي تتعلق بإعفاءات تسويقية تم استلامها خلال الربع الأول من عام 2024 وتمت تسويتها لاحقاً في الأرباع التالية.

وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة قدرها 128.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة، بزيادة نسبتها 128% ومعدل تحويل قدره 53%، مدفوعةً بالأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة لرأس المال العامل. وتواصل أمريكانا للمطاعم الحفاظ على ميزانية قوية خالية من الديون واحتياطات نقدية صحية.

خلال الربع الثالث من عام 2025، واصلت أمريكانا للمطاعم مسارها القوي، حيث سجّلت إيرادات بلغت 622.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12.2% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصافي الربح بنسبة 18.6% و14.7% على التوالي، لتصل إلى 139.3 مليون دولار أمريكي و42.9 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء مرونة عمليات الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف، واستمرار كفاءتها التشغيلية عبر الأسواق الرئيسية.

التوسّع في الحضور وتوسيع محفظة المطاعم

خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، واصلت أمريكانا للمطاعم تنفيذ استراتيجيتها التوسعية المدروسة، إذ افتتحت 68 مطعماً جديداً ودمجت 46 مطعماً إضافياً من سلسلة بيتزا هت عمان، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 2,657 متجراً في 12 دولة.

اتبعت الشركة نهجاً انتقائياً في توسعها بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لرأس المال، مع تركيز متواصل على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز العائد على الاستثمار في الأسواق الرئيسية.

نظرة عامة على النتائج المالية للأشهر التسعة من 2025

نسبة التغير الأشهر التسعة من 2024 الأشهر التسعة من 2025 نسبة التغير الربع الثالث من 2024 الربع الثالث من 2025 مليون دولار 14.4% 1,607.7 1,839.7 12.2% 555.0 622.7 الإيرادات 18.2% 350.5 414.2 18.6% 117.4 139.3 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15.3% 117.4 135.4 14.7% 37.4 42.9 صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة) 128% 56.2 128.3 44.8% 12.1 17.5 التدفقات التشغيلية النقدية الحرة 15.8% 0.0139 0.0161 15.9% 0.0044 0.0051 ربح السهم (بالدولار) 6.1% 2,504 2,657 6.1% 2,504 2,657 إجمالي عدد المتاجر

الريادة في الشمولية والمسؤولية المجتمعية

واصلت أمريكانا للمطاعم تعزيز مبادراتها في مجال الشمول والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام. وبالشراكة مع «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، افتتحت الشركة أربعة فروع جديدة شاملة من «بيتزا هت» في أربع إمارات، تُدار من قبل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات السمعية والنطقية. ويعكس هذا الإنجاز التزام «أمريكانا للمطاعم» بتوفير بيئة عمل دامجة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ومن أجل تعزيز سهولة التواصل وزيادة الوعي بلغة الإشارة، أطلقت أمريكانا للمطاعم بطاقة Sign & Smile؛ وهي بطاقة تفاعلية تساعد العملاء على تعلّم عبارات أساسية بلغة الإشارة لتقديم طلباتهم والتواصل مع الموظفين. وتشكّل البطاقة جسرًا للتفاعل البنّاء، يعكس رؤية الشركة في بناء مجتمع أكثر شمولًا وترابطًا.

اجتماع إعلان النتائج المالية

من المقرر عقد اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف لمناقشة الأرباح، يليه جلسة أسئلة وأجوبة، وذلك يوم الأثنين الموافق 03 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 14:00 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) / 9:00 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيتم استضافة المكالمة من قبل السيد/ أمربال سينج ساندو (الرئيس التنفيذي)، والسيد/ هارش بانسال (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو) وبوجيت بارخ (مدير قسم علاقات المستثمرين).

ويمكن للأطراف المهتمة بالمشاركة في هذا المؤتمر عبر الهاتف التسجيل هنا.

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد شركة "أمريكانا للمطاعم" أكبر مشغّل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. وقد شكّل الإدراج المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية عام 2022 أول إدراج من نوعه في المنطقة.

وتُعد "أمريكانا للمطاعم" شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، تحمل إرثاً يمتد لعقود من النجاح، وتتمتع بحضور جغرافي واسع، وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز العالميين. وتشمل محفظتها علامات تجارية مرموقة مثل: كي إف سي، بيتزا هت، هارديز، كرسبي كريم، بيتس كوفي، ويمبي، تي جي آي فرايديز، كوستا كوفي، باسكن روبنز، و"كاربو".

وتوفّر منصة المطاعم الرقمية الخاصة بأمريكانا، والتي تضم 19 تطبيقاً فائقاً، تجربة متكاملة تتيح للعملاء الاستمتاع بعلاماتهم المفضلة في أي وقت، ومن أي مكان، وبالطريقة التي تناسبهم.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.americanarestaurants.com :

بيانات الاتصال

علاقات المستثمرين:

بوجيت بارخ

مدير قسم علاقات المستثمرين و تطوير الأعمال

Investor.Relations@americanarestaurants.com

لاستفسارات وسائل الإعلام

إيمان السيد

مديرة قسم الاتصال المؤسسي

ielsayed@americana-food.com

إشعار قانوني وبيان تحذيري مرتبط بالمعلومات الاستشرافية

يتضمن هذا الإعلان "بيانات استشرافية" أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن تحديد هذه البيانات الاستشرافية من خلال استخدام المصطلحات الاستشرافية، بما في ذلك مصطلحات "تعتقد"، أو "تقدّر"، أو "تتوقع"، أو "تتطلع"، أو "تعتزم"، أو "تخطط"، أو "قد"، أو "سوف "أو" ينبغي "أو، في كل حالة، معانيها السلبية أو أي كلمات ومصطلحات أخرى ذات معنى مشابه. وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية جميع الأمور التي ليست حقائق تاريخية. وتظهر في عدد من الأماكن، منها على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بنوايا الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها الحالية المتعلقة، من بين أمور أخرى، بنتائج العمليات والوضع المالي والسيولة والتوقعات والنمو والاستراتيجيات. وتنطوي البيانات الاستشرافية بطبيعتها على مخاطر وشكوك لأنها تتعلق بالأحداث المستقبلية وتعتمد على الظروف التي قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل. ولا تعتبر البيانات الاستشرافية ضماناً للأداء المستقبلي، وربما تختلف النتائج الفعلية للعمليات، والوضع المالي والسيولة، وتطور القطاع الذي تعمل فيه الشركة، فعلياً عن تلك الواردة في البيانات الاستشرافية الواردة أو المقترحة في هذا الإعلان. ولا يمكن الاعتماد على الأداء السابق للشركة كدليل على الأداء المستقبلي لها. وتتحدث البيانات الاستشرافية الواردة في هذه الوثيقة فقط في تاريخ هذا الإعلان، وتنفي الشركة صراحةً أي التزام أو تعهد بتحديث هذه البيانات الاستشرافية الواردة في الوثيقة لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به. ولا يُقصد من أي بيان وارد في هذه الوثيقة أن يكون بمثابة توقع للأرباح. وفي ظل تلك الشكوك، لا ينبغي لأي شخص الاعتماد بشكل مفرط وغير مبرر على هذه البيانات الاستشرافية. إضافةً إلى ذلك، حتى إن كانت نتائج العمليات والوضع المالي والسيولة في الشركة، وتطور القطاع الذي تعمل فيه، متوافقة مع البيانات الاستشرافية الواردة في هذه الوثيقة، فلا يجب اتخاذ هذه النتائج أو التطورات مؤشراً على النتائج أو التطورات في الفترات اللاحقة.

تخضع مبالغ ودفعات توزيعات الأرباح من قبل الشركة لاطلاع مجلس الإدارة على متطلبات إدارة النقد للشركة. إضافةً إلى ذلك، تتوقع الشركة أنه عند اتخاذ قرار بشأن توزيع الأرباح، سيراعي مجلس الإدارة أيضاً ظروف السوق وبيئة التشغيل الحالية في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وتوقعات المجلس لأعمال الشركة.

