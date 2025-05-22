أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تفخر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بالإعلان عن مشاركتها في استضافة ورشة عمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الإقليمية لوقود الطيران المستدام 2025، والمقرر عقدها في أبوظبي يومي 22 و23 مايو الجاري. يهدف هذا الحدث الرائد في القطاع إلى تعزيز اعتماد وقود الطيران المستدام، وسيجمع قادة الطيران العالميين لمناقشة السياسات والتحديات التشغيلية والاتجاهات الناشئة في مجال وقود الطيران المستدام.

وبناءً على سمعة أبوظبي كمركز للابتكار في قطاع الطيران، ستشكل هذه الورشة منصةً أساسيةً للقيادة الفكرية والتواصل وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية في القطاع.

في هذه المناسبة، علّقت كارين كلايتون، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في الاتحاد للطيران، بالقول: "في إطار التزامها بالطيران المستدام وصياغة مستقبل السفر الجوي، تشارك الاتحاد للطيران في استضافة هذه الورشة المهمة بالتعاون مع أياتا والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة. ومن خلال تعزيز النقاشات حول سياسات وقود الطائرات المستدام، والامتثال لها، واتجاهات السوق، وجهود القطاع، سيعزز هذا الحدث الوعي والفهم والقبول بتقنيات وقود الطائرات المستدام، ويؤدي في نهاية المطاف إلى اعتمادها على نطاق أوسع في المنطقة."

وتابعت: "يتطلب توسيع نطاق وقود الطائرات المستدام تنسيق الجهود على امتداد سلسلة القيمة. ويُعد التعاون بين شركات الطيران والمطارات ومنتجي الطاقة والهيئات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لتسريع توافر الوقود وتعزيز استدامة ومرونة قطاع الطيران."

"وفي الوقت نفسه، فإن جعل الوقود المستدام قابلاً للتطبيق اقتصاديًا هو المفتاح لاعتماده على نطاق واسع، وهذا يتطلب توسيع نطاق الإنتاج، وخفض التكاليف، وضمان القدرة التنافسية للأسعار مقابل الوقود التقليدي، لجعل الوقود المستدام ليس مستدامًا فحسب، بل عمليًا تجاريًا أيضًا على المدى الطويل."

وستغطي المناقشات آخر المستجدات العالمية واتجاهات السياسات المؤثرة على اعتماد وقود الطائرات المستدام، إلى جانب التحديات التشغيلية والامتثالية المرتبطة بسياسة وقود الطائرات المستدام وتطبيقها. سيناقش الحدث أساسيات تقييم دورة حياة وقود الطائرات المستدام، وسيقدم دراسة مفصلة لمنهجية المحاسبة والإبلاغ الخاصة بأياتا والمتعلقة بوقود الطائرات المستدام، بما في ذلك مطالبات وقود الطائرات المستدام، ومقدمة عن سجل وقود الطائرات المستدام.

وستشارك شركات الطيران والحكومات الرائدة في جهود اعتماد وقود الطائرات المستدام تجاربها، مع رؤى ثاقبة حول منصة أياتا للتوفيق بين وقود الطائرات المستدام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض منشورات وأدوات أياتا المتعلقة بوقود الطائرات المستدام والامتثال لمعايير كورسيا، أول منصة رقمية في المنطقة لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي، على المشاركين.

ومع وضع الاستدامة في صدارة استراتيجيات الطيران العالمية، من المتوقع أن تكون ورشة عمل أياتا حول وقود الطائرات المستدام 2025 حدثًا مهمًا في تعزيز اتجاه قطاع الطيران نحو اعتماد بدائل وقود أكثر استدامة.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

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