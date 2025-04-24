دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع استعداد قطاع السياحة والسفر العالمي لانطلاق فعاليات سوق السفر العربي 2025، تستعد شركتا تأجير السيارات الرائدتان في الإمارات، "دولار لتأجير السيارات" و"ثريفتي لتأجير السيارات"، للكشف عن أحدث ابتكاراتهما في مجال التنقل. وتهدف هذه الحلول الجديدة إلى تحسين تجربة العملاء بشكل كبير ودعم النمو المتسارع لقطاع السياحة في المنطقة. ويؤكد هذا الإعلان المشترك التزام الشركتين الراسخ بتقديم خدمات تركز على العملاء وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.

يشهد قطاع السفر في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، تدفعه عوامل متعددة منها زيادة رحلات الطيران، وتنامي السياحة الفاخرة، وتسارع وتيرة التحول الرقمي. وفي هذا المشهد المتطور، تبرز شركتا "دولار" و"ثريفتي" لدورهما المحوري في دعم هذا الزخم، وذلك من خلال تقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين، سواء كانوا بغرض العمل أو الترفيه.

ابتكارات "دولار": تجارب أكثر ذكاءً وسلاسة

تعتزم "دولار لتأجير السيارات"، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2025، إطلاق مجموعة جديدة من حلول التنقل التي تركز على العملاء. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على تجارب سفر شخصية ومدعومة بالتكنولوجيا. ستركز الشركة على تقديم تجارب أكثر ذكاءً تناسب أسلوب حياة العملاء العصري، مع إعطاء الأولوية للراحة والمرونة وتقديم الخدمات رقمياً.

وفي معرض تعليقه على هذه المشاركة، قال مروان الملا، المدير العام لشركة دولار لتأجير السيارات في دبي وعُمان: "نحن نعيد تصور مفهوم التنقل في عالم أصبحت فيه الراحة والتكنولوجيا والتخصيص أموراً لا غنى عنها". وأضاف: "ينصب تركيزنا على ابتكار تجارب أكثر ذكاءً تتناسب بسلاسة مع حياة الناس، سواء كانوا هنا للعمل أو الترفيه أو كليهما. هذا هو مستقبل التنقل، وهو يبدأ الآن".

وسيتمكن زوار جناح الشركة (TM0581) من استكشاف هذه الابتكارات عبر عروض تفاعلية لأدوات الحجز والتنقل من الجيل التالي، والمشاركة في أنشطة ترفيهية متنوعة. كما سيتواجد خبراء الشركة لتقديم حلول مخصصة للعملاء من الشركات. وأكد الملا أن "سوق السفر العربي يمثل منصة رئيسية لنا للتواصل مع الشركاء واستكشاف فرص جديدة، وتسليط الضوء على تطورنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافر العصري".

"ثريفتي" تطلق كشك حجز يعتمد على الذكاء الاصطناعي

من جانبها، تستعد "ثريفتي لتأجير السيارات" لتقديم حل تنقل ذكي جديد يهدف إلى تعزيز تجربة التنقل للمقيمين والزوار في المنطقة. ويمثل هذا الإطلاق المعتمد على التكنولوجيا علامة فارقة في مهمة "ثريفتي" لتقديم تجارب سلسة تركز على العملاء.

ستكشف الشركة عن كشك جديد لحجز السيارات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الفورية وتصميم يركز على المستخدم، وذلك بهدف تقديم تجربة تأجير مبسطة ورقمية بالكامل. سيتيح الكشك للمستخدمين حجز السيارة التي يختارونها في خطوات قليلة، مع خيار توصيلها إلى الموقع المحدد خلال فترة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات. يعكس هذا الحل التزام "ثريفتي" بتوفير تنقل سهل ومرن وشخصي ومدعوم رقمياً. وسيتم نشر هذه الأكشاك لاحقاً في مواقع رئيسية وحيوية في الإمارات، مع خطط مستقبلية لدمج دعم العملاء المباشر على مدار الساعة.

ويدوره قال سهيل شوكت، رئيس قسم التجزئة في ثريفتي الإمارات: "يشهد قطاع السفر في الشرق الأوسط تحولاً سريعاً، ويسعدنا أن نلعب دوراً في تشكيل مستقبله". وأضاف: "في ثريفتي الإمارات، نواصل تطوير عروض منتجاتنا من خلال الاستماع إلى عملائنا وفهم احتياجاتهم المتغيرة وتقديم حلول ذات قيمة تمزج بين الابتكار الرقمي والراحة اليومية. ويسرنا عرض بعض أحدث هذه المنتجات في سوق السفر العربي هذا العام".

بالإضافة إلى ذلك، ستكشف "ثريفتي" عن حل جديد مصمم خصيصاً لقطاع الفنادق لجعل عملية استئجار السيارات لنزلاء الفنادق أكثر سلاسة. كما ستقدم الشركة تجربة تفاعلية فريدة في جناحها (TM0581)، تتيح للزوار فرصة الفوز باستئجار مجاني لسيارة أودي فاخرة يومياً طوال فترة الحدث.

التزام مشترك بدعم رؤية الإمارات

تؤكد المبادرات الجديدة لكل من "دولار" و"ثريفتي" التزامهما بدعم رؤية الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة. فمن خلال التركيز على التحول الرقمي وتقديم خدمة متميزة، تساهم الشركتان في الارتقاء بتجربة الزوار والمقيمين على حد سواء، وتلعبان دوراً رئيسياً في رسم ملامح الفصل التالي من الابتكار في قطاع السفر بالمنطقة.

يمكن للزوار والمهتمين زيارة جناح "دولار" و"ثريفتي" في المنصة رقم TM0581 خلال فعاليات سوق السفر العربي 2025، الذي يقام في دبي من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، للتعرف عن كثب على مستقبل التنقل الذكي.

لمحة عن "دولار لتأجير السيارات"

تُعد "دولار لتأجير السيارات" إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات، حيث تلتزم بتقديم خدمة عملاء متميزة، مدعومة بأسطول متنوع وحديث من المركبات. تضمن “دولار لتأجير السيارات” تجربة تنقل سلسة وموثوقة، سواء كانت بغرض الترفيه أو العمل، وذلك من خلال شبكة واسعة من الفروع داخل دولة الإمارات وخارجها.

في الإمارات، تفخر “دولار لتأجير السيارات” بشراكاتها الاستراتيجية مع عدد من أبرز العلامات التجارية، بما في ذلك: بيبسي، ماي دبي، هيئة الطرق والمواصلات، زلال، أرامكس، كارفور، وغيرها من الأسماء اللامعة. وبفضل خبرتها في تقديم حلول النقل المتكاملة، تساعد “دولار لتأجير السيارات” هذه الشركات على خفض تكاليف إدارة الأسطول، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، وتحقيق الأهداف التشغيلية من خلال تصميم مركبات مخصصة وخيارات تأجير مرنة ومصممة حسب احتياجات كل عميل.

تمتلك “دولار لتأجير السيارات" أحد أكبر الأساطيل وأكثرها تنوعًا في السوق الإماراتي، مما يجعلها الشريك المثالي للشركات التي تحتاج إلى وسائل نقل موثوقة للبضائع القيّمة أو الحساسة، مع إمكانية الاستفادة من عقود تأجير طويلة الأجل تمتد لأكثر من خمس سنوات.

حول شركة "ثريفتى لتأجير السيارات"

تُعد شركة "ثريفتى لتأجير السيارات" واحدة من أكبر وأشهر شركات تأجير السيارات في العالم، وتتميّز بخدماتها التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن خيارات اقتصادية. تأسست الشركة في عام 1989 ضمن مجموعة مشاريع عبدالله أحمد الموسى، وهي مجموعة متنوعة النشاطات تشمل مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والضيافة والعقارات والتصنيع – وقد أصبحت "ثريفتى" منذ ذلك الحين اسماً موثوقاً في المنطقة على مدار أكثر من أربعين عاماً.

وبقيادة السيد عبد الله أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة، بنت "ثريفتى" سمعة قوية في تقديم خدمات تأجير السيارات على المدى القصير والطويل، مع تركيز دائم على تقديم حلول ميسورة وموثوقة. وتُعد "ثريفتى" الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن أفضل العروض الشهرية لتأجير السيارات وخدمات التأجير طويل الأجل في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات