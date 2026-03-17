الكويت، أعلنت الشركة العملية للطاقة ش.م.ك، المدرجة في بورصة الكويت تحت رمز (ألف طاقة - ALFTAQA)، وهي الشريك المحلي الأول والرائد في مجالَي الحفر البري وخدمات حقول النفط في الكويت، و المالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أبرز نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

تعليقاً على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، الشيخ/ مبارك عبدالله المبارك الصباح: "تعكس نتائج عام 2025 متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في مجال التنقيب والإنتاج في الكويت، كما تمثل هذه النتائج بداية مرحلة جديدة من النمو في مرحلة ما بعد الإدراج. وبفضل سجل الأعمال القوي والعلاقات الممتدة مع شركات النفط الوطنية، والشراكات الاستراتيجية مع رواد التقنية العالميين، تواصل العملية للطاقة ترسيخ موقعها كشريك وطني موثوق يدعم تطوير قطاع النفط والغاز في الدولة وتعزيز المحتوى المحلي، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين."

وأضاف الشيخ/ مبارك الصباح: "وفي سياق المستجدات الإقليمية الراهنة، نودّ التأكيد أن العمليات التشغيلية للشركة العملية للطاقة مستمرة بكفاءة وانتظام في دعم قطاع النفط والغاز في الكويت، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة لموظفيها وعملائها، وتظل الشركة ملتزمة بخدمة الدولة والمساهمة في استقرار صناعة الطاقة الوطنية."

نظرة على الأداء التشغيلي لقطاعات الشركة:

أولاً: خدمات الحفر

تشكل خدمات الحفر نحو 72% من إجمالي سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يبلغ 5.01 سنوات، وخلال عام 2025، واصلت الشركة العملية للطاقة تحقيق أداء تشغيلي قوي، حيث بلغ معدل تشغيل أسطول الحفارات 100% عبر جميع الحفارات العشرين العاملة لدى الشركة. ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي تحافظ فيه الشركة على هذا المستوى من الكفاءة التشغيلية، وهو ما يعكس قوة أسطولها الحديث والمصمم لاحتياجات السوق، إلى جانب التزامها الصارم ببرامج الصيانة الوقائية وتطبيق أعلى معايير الانضباط التشغيلي منذ تأسيسها.

ثانياً: خدمات حقول النفط

تمثل خدمات حقول النفط حالياً نحو 28% من إجمالي سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يتراوح بين 6 و7 سنوات، وفي إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتنويع مصادر إيراداتها، شهد هذا القطاع تقدماً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث نجحت الشركة في توقيع عدد من العقود الجديدة والحصول على تأهيلات مسبقة لمشروعات إضافية، مما أسهم في تعزيز حضورها في هذا المجال وزيادة مساهمة خدمات حقول النفط ضمن أنشطة الشركة التشغيلية.

نظرة مستقبلية:

تواصل الشركة العملية للطاقة التركيز على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لعام 2026، مع المحافظة على مرونة العمليات التشغيلية في ظل المستجدات الراهنة. ورغم احتمال تأثر بعض أنشطة قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، لا سيّما أعمال التكرير والتسويق، ببعض الاضطرابات قصيرة الأمد، فإن أنشطة الشركة تقتصر على أعمال التنقيب والإنتاج، وعلى وجه الخصوص مجالَي الحفر وخدمات حقول النفط، وهي أنشطة تسير وفق الخطط التشغيلية المعتمدة. ولتعزيز جاهزيتها، اتخذت الشركة مجموعة من التدابير الوقائية الهادفة إلى الحد من المخاطر اللوجستية المحتملة، شملت التفعيل المبكر لخطط الاستجابة للطوارئ، إلى جانب التخزين الاستراتيجي لقطع الغيار الأساسية.

وفي ضوء المعطيات الحالية، وبافتراض عدم حدوث تدهور جوهري في البيئة الأمنية الإقليمية، تتوقع الشركة استمرار أعمال قطاع التنقيب والإنتاج دون تأثير جوهري، مستندةً إلى سجل أعمال قوي يبلغ 321.5 مليون د.ك، بما يوفّر وضوحاً قوياً في الإيرادات المستقبلية، إلى جانب محفظة نشطة من العقود الجاري تنفيذها أو قيد التفعيل. كما تواصل الشركة تنفيذ خطتها للنمو من خلال التوسع في أسطولها ليصل إلى 27 حفارة (20 حفارة قائمة حالياً و7 حفارات قيد الإنشاء)، والاستعداد لبدء تنفيذ عقد المضخات الكهربائية الغاطسة مع شركة نفط الكويت لمدة سبع سنوات بقيمة تبلغ 75 مليون د.ك.، والمقرر أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2026، إلى جانب عدد من عقود خدمات حقول النفط الأخرى قيد الإعداد.

وتظل الشركة العملية للطاقة ملتزمة بحماية كوادرها، والحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية، ودعم الأهداف الوطنية لدولة الكويت في قطاع الطاقة، مستندةً إلى متانة نموذج أعمالها وقوة موقعها في السوق. كما تواصل الشركة متابعة المستجدات الراهنة عن كثب، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للسادة المساهمين.

مؤتمر المحللين الماليين:

تعقد الشركة مؤتمراً هاتفياً للمستثمرين والمحللين الماليين يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت دولة الكويت.

نبذة عن الشركة العملية للطاقة

الشركة العملية للطاقة ش.م.ك. (رمز التداول: ألف طاقة - ALFTAQA)، هي الشريك المحلي الأول والرائد في دولة الكويت في مجالَي الحفر البري وخدمات حقول النفط، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في الكويت والمنطقة، تضم الشركة أكثر من 1,260 موظفاً، وتدير 20 منصة حفر في مختلف مناطق البلاد، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات عبر قطاعين رئيسيين هما خدمات الحفر وخدمات حقول النفط عبر دورة حياة البئر الكاملة، بما في ذلك: الإصلاح والصيانة، والحفر الاتجاهي، وأسلاك الرفع والتنزيل، والأنابيب الملفوفة، وتسميت الآبار، وهندسة سوائل الحفر، وإدارة المضخات الغاطسة الكهربائية، والفحص، وخدمات الورش الفنية. كما تجمعها شراكات استراتيجية مع رواد التقنية العالميين مثل "كي سي أيه ديوتاغ (KCA Deutag)"، و"صن دريلينج (Sun Drilling)"، و"سي بي فين (CPVEN)"، و"كوسل (COSL)" و"إكسبرت أوبتيما (Expert Optima)"، و"نافتو سيرف (NaftoServ)"، و"تي آر جي (TRG)"، و"جيري (Jereh)"، و"كيروي (Kerui)". تأسست الشركة العملية للطاقة في عام 2015 وتهدف إلى ترسيخ مكانتها لتكون المزوّد الأول لخدمات التنقيب والإنتاج في الكويت والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات