صافي الدخل المعدل1: 104.9 مليار ريال سعودي (28.0 مليار دولار أمريكي) (الربع الثالث من عام 2024: 104.0 مليار ريال سعودي / 27.7 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 135.4 مليار ريال سعودي (36.1 مليار دولار أمريكي) (الربع الثالث من عام 2024: 132.1 مليار ريال سعودي / 35.2 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية الحرة 1: 88.4 مليار ريال سعودي (23.6 مليار دولار أمريكي) (الربع الثالث من عام 2024: 82.5 مليار ريال سعودي / 22.0 مليار دولار أمريكي)

نسبة المديونية1: 6.3% كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة مع 6.5% كما في 30 يونيو 2025

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الثالث من عام 2025 بقيمة 79.3مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي)، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال سعودي (0.2 مليار دولار أمريكي)، تُدفع في الربع الرابع

الإعلان عن الاستثمار المخطط له في شركة هيوماين يُبرز الإستراتيجية الرقمية ويفتح المجال أمام إمكانات جديدة لتحقيق القيمة

تعديل مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بزيادتها من أكثر من 60% إلى نحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2021، مما يؤدي إلى إجمالي متوقع للغاز والسوائل المصاحبة، يبلغ نحو ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا

إتمام صفقة مشاريع المعالجة والنقل في الجافورة البالغة 41.8 مليار ريال سعودي (11.1 مليار دولار أمريكي) يُبرهن القيمة الاستثمارية الجاذبة لتوسع أرامكو السعودية في مجال الغاز غير التقليدي

يعكس الاستثمار الأولي وتأسيس شركة فوجيان سينوبك أرامكو للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة التقدم في أعمال التوسع الإستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق

الإقبال على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال سعودي (3.0 مليار دولار أمريكي) يُبرز ثقة المستثمرين في المرونة المالية والمركز المالي القوي لأرامكو السعودية

تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:"أثبت أداء أرامكو السعودية في الربع الثالث، ولله الحمد، مجددًا قدرتها على التكيّف مع حقائق السوق الجديدة، حيث عملنا على زيادة الإنتاج بتكلفة إضافية طفيفة، وقمنا بتوريد النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بهما بشكل موثوق والتي يعتمد عليها عملاؤنا، وهو ما أسهم في الأداء المالي القوي ونمو الأرباح الفصلية.

"كما نواصل أيضًا تعزيز قدراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج، مع اكتمال عددٍ من مشاريع النفط والغاز الكبرى، مؤخرًا، أو من المقرر أن تدخل حيز التشغيل قريبًا. ونُعلن اليوم عن ارتفاع التوقعات لغاز البيع، حيث نستهدف الآن نموًا في الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بنحو 80% بين عامي 2021 و2030، مستفيدين من الإمكانات المتقدمة لدينا. ويأتي جزء من ذلك من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، والذي استقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين.

"تظل إستراتيجيتنا تركز على النمو المعزز للقيمة مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق تكامل وثيق بين أعمالنا، والاستفادة من التطورات التقنية لاستكشاف فرص تجارية جديدة. ويدعم هذا النهج استخدامنا لحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ونتوقع أن تمضي خطتنا للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة هيوماين في تعزيز الابتكار والتقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي وسريع التطور".

تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025 عبر بث إلكتروني بتاريخ 4 نوفمبر 2025 عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت الرياض، والساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت لندن، والساعة7:00 صباحًا بتوقيت نيويورك. ويمكنكم متابعة البث الإلكتروني من خلال الرابط: (https://www.aramco.com/investors)

للتواصل:

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

علاقات المستثمرين: investor.relations@aramco.com

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالمhttps://www.aramco.com/ar .

