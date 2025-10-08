دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعدّ مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، لتسليط الضوء على نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا القائمة فيها والتي تلعب دوراً ريادياً في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" لعام 2025. وسوف تستعرض هذه الوجهة الرائدة النمو الملحوظ الذي يشهده مجتمعها المزدهر وأبرز الإنجازات التي تحقّقها قاعدة عملائها المتنامية، والتي تضمّ نخبة من الشركات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، وذلك على هامش فعاليات هذا المعرض الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وانطلاقاً من دورها المحوري في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الطموحة في دبي على مدى أكثر من 25 عاماً، سوف تشارك مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم بصفتها شريك المعرفة في معرض "جيتكس جلوبال"، وهو معرض التكنولوجيا الأضخم والأبرز من نوعه في العالم والذي يستقطب 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة حول العالم.

وفي هذه المناسبة، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مستقبل الاقتصاد الرقمي يرتكز بشكل أساسي على إيجاد سُبُل التعاون والعمل المشترك نحو تحقيق رؤية موحّدة تهدف إلى تعزيز الابتكار. وقال: "على مدى أكثر من 25 عاماً، حرصت مدينة دبي للإنترنت على تعزيز هذه الركائز من خلال استقطاب أبرز شركات التكنولوجيا العالمية وتمكينها من الإسهام في رسم ملامح مستقبل القطاع الرقمي. ونتطلع بصفتنا شريك المعرفة في معرض "جيتكس جلوبال" العالمي لهذا العام إلى تسليط الضوء على مسيرتنا الحافلة بالإنجازات وما نوفره من بيئة أعمال متكاملة مدعومة ببنية تحتية متقدّمة ومجتمع حيوي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

والجدير بالذكر أنّ مدينة دبي للإنترنت تسهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، حيث توفّر بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وتدعم نمو أبرز الشركات الرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك المساحات المكتبية المتميّزة من فئة الدرجة الأولى وما يزيد عن 20 مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، فضلاً عن مركز حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا، وهي واحدة من حاضنات الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الأربعة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم. كما تضمّ مدينة دبي للإنترنت منطقة "مركز الابتكار" التي تستقطب نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة مثل "جوجل" و"جارتنر"، وتوفّر المدينة أيضاً مساحات العمل المشتركة والمرنة "D/Quarters" التابعة لمجموعة تيكوم.

وبالإضافة إلى البنية التحتية المتقدّمة، تسهم مدينة دبي للإنترنت في تنمية المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل، عبر توفير منصّات تفاعلية رائدة مثل "باك يارد توكس" و"كونيكتد مورنينجز"، فضلاً عن استضافتها السنوية لمهرجان "ستيب" للتكنولوجيا الأكبر من نوعه في دبي.

وتدعو مدينة دبي للإنترنت زوّار معرض "جيتكس جلوبال" لإلقاء نظرة على مستقبل قطاع التكنولوجيا من خلال جناحها في منطقة Concourse (2)، حيث تسلّط هذه الوجهة الضوء على دورها المحوري في رسم معالم الاقتصاد الرقمي. وسوف تستعرض مدينة دبي للإنترنت على هامش فعاليات المعرض إنجازات نخبة من أبرز الشركات القائمة فيها، بما في ذلك شركة "بومي" التي توفّر منصّات الدمج كخدمة وشركتي "ويتيفاي" المتخصّصة في حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل مع العملاء و"كينستكس" التي تقدّم خدمات اللياقة البدنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، واللتين تحصلان على دعم حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا.

تضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشين 500" مثل "باي بال" و"إنڤيديا" و"جوجل" و"هايسنس"، حيث يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصّص في مجالات التكنولوجيا.

وتدعم مجموعة تيكوم للعام الثالث على التوالي مركز الإعلام الخاصّ بمعرض "جيتكس جلوبال" الذي يوفّر منصّة استثنائية تتيح لوسائل الإعلام العالمية المشارِكة في المعرض التواصل مع الزوّار والتفاعل معهم.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

