أعلنت "السعودية للشحن التابعة لمجموعة السعودية مشاركتها في منتدى الأعمال السعودي الصيني 2025، بصفتها الناقل اللوجستي الرسمي للمنتدى الذي يُقام في العاصمة الصينية بكين 13 – 14 مايو الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار توسّع الشركة المتواصل في السوق الصينية، وحرصها على دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُقام المنتدى تحت رعاية معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية الوطني. ويهدف المنتدى إلى ترسيخ التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وزيادة الصادرات السعودية نحو السوق الصينية، واستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

هاشم الشريف، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في "السعودية للشحن" أكد التزام الشركة بدروها الهام في تمكين الصادرات الوطنية وربط المنتجين والمصدرين السعوديين بالعملاء في مختلف أنحاء العالم، في ضوء رؤية المملكة 2030 وكذلك تقديم حلول لوجستية متكاملة وفعالة تدعم حركة التجارة بين المملكة والصين. لافتا إلى أهمية هذا الحدث الذي يُعد منصة رئيسية تسهم في فتح آفاق جديدة للنمو التجاري بين البلدين".

وأضاف، تلقت السعودية للشحن دعوة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بصفتها راعيًا رسميًا للمنتدى، وقد خُصص للشركة جناحاً مستقلا ضمن برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية، نستعرض فيه باقة من خدماتنا اللوجستية، وفي مقدمتها حلول سلسلة التبريد، وحلول التجارة الإلكترونية المصممة للقطاع الزراعي والأطعمة البحرية

وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل الماضي، توقيع مذكرتي تفاهم لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الصينية، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، الأولى مع الخطوط الصينية للشحن لتحسين عمليات التصدير وتطوير عمليات الربط التشغيلي للاستفادة من تنامي الحركة التجارية بين البلدين، والثانية مع مجموعة الصين خنان لتطوير واستثمار الطيران (CHAGC)؛ لإنشاء جسر جوي لوجستي يربط آسيا والمحيط الهادئ بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، من خلال محوري تشنغتشو والرياض.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

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