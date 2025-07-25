زخم نمو قوي للإيرادات بزيادة قدرها 8.6%، وارتفاع ملحوظ في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 46.8%

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بواقع 24 فلساً للسهم الواحد بزيادة قدرها 20 % على أساس سنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، التي تعكس استمرار الزخم القوي للأداء التشغيلي والمالي الذي حققته الشركة في الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 8.6% على أساس سنوي، نتيجة الأداء القوي لعمليات الشركة عبر جميع قطاعات أعمالها، ونجاحها في ترسيخ ريادتها ومكانتها التنافسية في السوق. وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.4%، ليصل هامش الأرباح إلى 46.8%، بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، وذلك بفضل التركيز الاستراتيجي للشركة على المنتجات ذات العائد المرتفع، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامجها الفعّالة في إدارة التكاليف. وقد أدى هذا الأداء المتميز للعمليات التشغيلية إلى تحقيق زيادة ملحوظة في صافي الربح بنسبة 25.1%. وبناءً على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 24 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.

النتائج الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2025:

نمو ملحوظ لقاعدة المشتركين، حيث شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك نمواً بنسبة 10.8%، وقاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 12.0%، مما يعكس النمو العام للسوق ونجاح الشركة في تعزيز مكانتها وجذب شريحة أوسع من العملاء.

نمو قوي في الإيرادات بنسبة 8.6% نتيجة الأداء القوي لمختلف قطاعات أعمال الشركة.

نمو لافت في معدلات الربحية، حيث ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.4%، ما أدى إلى تسجيل زيادة في صافي الربح بواقع 25.1%.

رفع التوقعات لأداء عمليات الشركة خلال العام بأكمله استناداً إلى النتائج القوية التي حققتها خلال النصف الأول، مما يعكس الثقة بمواصلة مسار النمو المستدام.

استثمارات استراتيجية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم مسارات النمو المستقبلية للشركة، تشمل : البدء بتطوير مركز البيانات فائق النطاق بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. إطلاق منصة " National Hypercould " – أول منصة متخصصة بتقديم خدمات سحابية سيادية فائقة في الدولة.



وفي حديثه عن النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة (دو):"يعكس الأداء القوي الذي حققناه في النصف الأول من عام 2025 نجاحنا في تنفيذ استراتيجية أعمالنا، مدعوماً ببيئة الأعمال الإيجابية التي تتمتع بها دولة الإمارات، إلى جانب التزامنا المستمر بأعلى معايير التميّز في عملياتنا التجارية. إن مجلس إدارة شركة (دو) على ثقة تامة بالنهج الذي تتبعه الإدارة التنفيذية، والذي يضع متطلبات العملاء في مقدمة أولوياته، ما يسهم في مواصلة ترسيخ ريادة الشركة في مجال الابتكار الرقمي والقدرة على مواكبة التحولات".

وأضاف آل مالك: "نعتز بالمبادرات الاستراتيجية التي اتخذناها والتي تسهم في دعم الأجندة الرقمية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق إمكانياتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مستفيدين من شراكاتنا المتميزة التي أبرمناها مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث نعمل مع شركائنا لتوفير الخدمات السحابية السيادية الفائقة وخدمات الذكاء الاصطناعي لعملائنا من المؤسسات والجهات الحكومية عبر مراكز البيانات التي نديرها في الدولة، بما ينسجم مع هدفنا المتمثل بتمكين مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً في الدولة. ونواصل العمل على استثمار رأس مال الشركة بشكل مدروس، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة لجميع مساهمينا. وفي ضوء الأداء المالي المتميز الذي حققناه، وثقتنا بمسار النمو المستقبلي للشركة، وافق المجلس على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول بواقع 24 فلساً للسهم الواحد، ما يعكس التزامنا بتوفير أفضل العوائد للمساهمين."

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة (دو): "إن أداءنا المتميز في الربع الثاني من عام 2025 هو ثمرة التنفيذ الدقيق للخطط والاستراتيجيات التي وضعناها والهادفة الى خلق النمو المستمر في مختلف قطاعات أعمالنا، حيث شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك والثابت نمواً ملحوظاً من خانتين عشريتين، ما يبرهن على مكانتنا الرائدة في السوق وقوة علامتنا التجارية. وقد واصلنا خلال الربع الثاني التركيز على توسيع نطاق تغطية شبكتنا، وتعزيز محفظة خدمات وحلول الاتصال التي نقدمها لمختلف فئات عملائنا عبر إطلاقنا شبكة الجيل الخامس المتقدم، كما نجحنا أيضاً في توسيع نطاق شبكتنا من الألياف الضوئية، بما ينسجم مع مساعينا لتلبية الطلب المستمر على خدمات الإنترنت عالية السرعة".

وأضاف الحساوي: "وتماشياً مع التزامنا بتعزيز جودة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، أطلقنا منصة "National Hypercloud"، أول منصة متخصصة في تقديم الخدمات السحابية السيادية الفائقة في دولة الإمارات، كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في مشروع تطوير مركز البيانات الضخم فائق النطاق بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو ما يضعنا في طليعة الشركات التي تقدم بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع وقادرة على تلبية المتطلبات المتطورة للخدمات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد أسهمت هذه الإنجازات التشغيلية في تحقيق نتائج مالية قوية بفضل استراتيجيتنا الفعّالة التي تركز على خلق القيمة وتحسين كفاءة إدارة التكاليف، حيث سجلنا زيادة بنسبة 8.6% في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب تسجيل نمو قوي في معدلات الربحية مع ارتفاع هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.1 نقطة مئوية لتصل إلى 46.8%، ما أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.1%. واستناداً إلى النتائج القوية التي حققناها في النصف الأول من العام، رفعنا توقعاتنا لأداء عملياتنا خلال العام بأكمله، ما يعكس ثقتنا في مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مربح ومستدام".

قاعدة المشتركين:

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 893 ألف مشترك. وشهدت شريحة الدفع الآجل نمواً ملحوظاً بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليون مشترك، مدفوعة بالطلب القوي من جانب قطاع الأعمال. كما شهدت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 11.1% لتصل إلى 7.3 مليون مشترك، وذلك بفضل النجاحات المستمرة لخدمات العلامة التجارية "Alo" بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، فضلاً عن التوسع المستمر لمتاجر التجزئة التابعة للشركة في المناطق ذات التغطية التجارية المحدودة، إلى جانب الأنشطة السياحية التي ساهمت أيضا في تعزيز هذا النمو .

شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.0% على أساس سنوي لتصل إلى 706,000 مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية 76 ألف مشترك. ويعود ذلك إلى النجاح المستمر الذي تحققه خدمة "الإنترنت اللاسلكي المنزلي"، بالإضافة إلى الطلب المستمر على خدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، ما يعكس القيمة المحسنة للعروض والخدمات التي تقدمها الشركة بالتزامن مع توسيع نطاق شبكتها.

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من 2025:

ارتفعت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في إيرادات خدمات الاتصالات والإيرادات الأخرى. ويؤكد هذا الأداء المتميز استمرارية النمو في الأنشطة الرئيسية للشركة ونجاحها في تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات. نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بشكل لافت بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النمو المستمر في قاعدة العملاء، ونجاح العروض والخدمات الموجّهة التي أطلقتها الشركة لفئات محددة، والحملات التسويقية عالية التأثير. كما ساعد الاستخدام المُحسَّن للقنوات الرقمية وقنوات التجزئة في جذب شريحة أوسع من العملاء وتعزيز تفاعلهم، ما أسهم بدوره تسريع وتيرة نمو الإيرادات. سجّلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 10.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى النمو المستمر لشريحة مشتركي خدمة "الإنترنت اللاسلكي المنزلي – Home Wireless " وخدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، بالإضافة إلى الطلب المستمر على خدمات الاتصال من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو الطلب على حلول الاتصال اللاسلكي للمكاتب، ما أسهم في ترسيخ مكانة الشركة كشريك موثوق به في تعزيز الاتصال وتوفير الحلول المصممة لرفع مستوى إنتاجية الموظفين. سجلت "الإيرادات الأخرى" نمواً بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعةً بارتفاع إيرادات خدمات التجوال داخل الدولة، وكذلك الزيادة في إيرادات خدمات الربط البيني، ما يعكس الزيادة الملحوظة في قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك، بالإضافة إلى نمو مبيعات الأجهزة، والنمو القوي في إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للشركة بتوسيع مصادر الإيرادات بما يتجاوز خدمات الاتصال الأساسية.

بشكل ملحوظ بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في إيرادات خدمات الاتصالات والإيرادات الأخرى. ويؤكد هذا الأداء المتميز استمرارية النمو في الأنشطة الرئيسية للشركة ونجاحها في تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات. نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.4% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 3.1 نقطة مئوية ليصل إلى 46.8%. وقد كان هذا الارتفاع مدعوماً بنمو هامش الربح الإجمالي، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في مزيج العملاء، مع استمرار تحول العملاء نحو باقات البيانات غير المحدودة. كما ساهم التركيز المستمر على تعزيز إدارة التكاليف وإجراءات التحصيل في تحسين معدلات الربحية.

شهد صافي الربح نمواً لافتاً بنسبة 25.1% على أساس سنوي ليصل إلى 727 مليون درهم، وبلغ هامش صافي الربح 18.6%، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة، والتركيز المستمر على خلق القيمة للمساهمين.

نمواً لافتاً بنسبة 25.1% على أساس سنوي ليصل إلى 727 مليون درهم، وبلغ هامش صافي الربح 18.6%، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة، والتركيز المستمر على خلق القيمة للمساهمين. بلغت النفقات الرأسمالية 545 مليون درهم، (مقارنة بـ 442 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024)، وبلغت الكثافة الرأسمالية 14.0% (مقارنة بـ 12.3% في الربع الثاني من العام 2024) عاكسة تركيز الشركة على تعزيز استثماراتها في مجال مراكز البيانات، ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية على المدى الطويل.

545 مليون درهم، (مقارنة بـ 442 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024)، وبلغت الكثافة الرأسمالية 14.0% (مقارنة بـ 12.3% في الربع الثاني من العام 2024) عاكسة تركيز الشركة على تعزيز استثماراتها في مجال مراكز البيانات، ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية على المدى الطويل. ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA – Capex) بنسبة 13.8% ليصل إلى 1.3 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الكبير في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويوفر هذا التدفق النقدي القوي المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية، مع الاستمرار في تقديم عوائد مجزية للمساهمين.

وبناءً على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول بواقع 24 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، ما يعكس الأداء المالي القوي للشركة والثقة في مسار نموها المستقبلي.

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نبذة عن دو

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل مدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، حيث ترسخّ الشركة ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المتحرك، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصال وتوفير أحدث التقنيات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة الجودة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لدعم تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الأعمال وتعزيز ازدهار المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل متقدم رقمياً وأكثر اتصالاً في المنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.