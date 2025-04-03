حصد بنك "يو بي إس" 22 جائزة ضمن فئات مختلفة، بما في ذلك "أفضل بنك لخدمات المكاتب العائلية في الشرق الأوسط"، وجائزة "أفضل بنك لخدمات المكاتب العائلية في السعودية" على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك لخدمات المكاتب العائلية في العالم" و"أفضل بنك لخدمات الجيل القادم في العالم" على المستوى الدولي

دبي: حاز بنك "يو بي إس" على جائزتي "أفضل بنك لخدمات المكاتب العائلية في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك لخدمات المكاتب العائلية في السعودية" ضمن الجوائز المرموقة التي تمنحها مجلة "يوروموني" للبنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025. وتعكس هذه الجوائز، التي تم الإعلان عنها خلال حفل أقيم في لندن، التزام يو بي إس الراسخ بتقديم خدمات استثنائية في إدارة الثروات وحلول مخصصة لعملائه في الشرق الأوسط وخارجه.

وفي هذا السياق، قال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى يو بي إس لإدارة الثروات العالمية: " "تعكس هذه الجائزة عمق حضورنا الممتد لأكثر من 60 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وشراكاتنا الراسخة مع نخبة العملاء في المنطقة. إنها شهادة على الثقة المتبادلة التي بنيناها عبر العقود، وعلى التزامنا المستمر بتقديم حلول إدارة الثروات بمعايير عالمية، ترتقي بتجربة عملائنا الحاليين وتواكب تطلعات عملائنا المستقبليين."

بدوره قال أدونيس مايكليديس، رئيس المكاتب العائلية العالمية وإدارة الثروات المؤسسية في الشرق الأوسط لدى يو بي إس لإدارة الثروات العالمية: "يتطلع عملاؤنا في المكاتب العائلية العالمية، الذين يتمركز العديد منهم في المنطقة، إلى حلول مالية مؤسسية متقدمة، تشمل الوصول المباشر إلى قاعات التداول، وحلول التمويل المصممة خصيصًا، وخدمات إدارة الأصول المفصلة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية العالمية المتكاملة. وتُعد هذه الجائزة انعكاسًا واضحًا لما يمثله نموذج التغطية المتخصص لدينا من قيمة حقيقية وثقة لدى هذه الفئة الرفيعة من العملاء."

بالإضافة إلى هذه الجوائز الإقليمية والعالمية، تم منح إقبال خان، الرئيس المشارك لإدارة الثروات العالمية، جائزة "أفضل مصرفي خاص في العالم"، تقديرًا لقيادته المتميزة والتزامه الراسخ بتقديم خدمات لا مثيل لها للعملاء، إلى جانب دوره في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الخاصة عالميًا.

تُعدّ جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة من أبرز الجوائز السنوية المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، حيث احتفت هذه الجوائز على مدار أكثر من 20 عامًا، بأفضل المؤسسات المصرفية الخاصة، مسلطة الضوء على إنجازات البنوك والمصرفيين المتميزين حول العالم. ومع مشاركة مئات البنوك من أكثر من 100 دولة، تُعدّ جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة واحدة من أكثر برامج الجوائز شمولاً في هذا القطاع.

لمحة عن «يو بي إس»

يو بي إس مجموعة عالمية رائدة لإدارة الثروات وبنك عالمي رائد في سويسرا، تقدم حلولاً متنوعة لإدارة الأصول وقدرات مصرفية استثمارية مركزة. من خلال الاستحواذ على Credit Suisse، يدير يو بي إس 5.7 تريليون دولار من الأصول المستثمرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال النصائح والحلول والمنتجات الشخصية. يقع المقر الرئيسي للشركة في زيورخ، سويسرا، وتعمل في أكثر من 50 سوقًا حول العالم. إن أسهم مجموعة يو بي إس مدرجة في بورصة SIX السويسرية وبورصة نيويورك (NYSE).

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