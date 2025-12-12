سيول، كوريا الجنوبية وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلٌّ من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها لإدارة الأصول، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، الشركات المالية الأربع التابعة لمجموعة هانوها المالية، عن اختتام مشاركتها في أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث ركّزت خلال الحدث على استراتيجيات دمج التمويل التقليدي والرقمي وتوسيع حضورها على الساحة العالمية. وقد أُقيم الحدث في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويُعَدّ أسبوع أبوظبي المالي في دورته الرابعة، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي، أكبر فعالية مالية في منطقة الشرق الأوسط. وقد أصبح منصة تجمع قادة القطاع المالي حول العالم وممثلين لمؤسسات تُسهم في أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بهدف مناقشة أجندات التمويل المستقبلي وتعزيز التعاون.

وشهدت الفعالية مشاركة كبار التنفيذيين والمسؤولين في هانوها المالية كمتحدثين رئيسيين في أبرز المنتديات، مما عزز حضور المجموعة على الساحة العالمية. فقد قدّم دونغ-وون كيم، الرئيس العالمي لشركة هانوها لايف، الكلمة الافتتاحية في قمة الأسواق العالمية. وفي 9 ديسمبر، ألقى جونغ-هو (جيمس) كيم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، كلمة رئيسية في منتدى "أصول أبوظبي" بعنوان: "أداء الاستثمار القائم على الأصول الحقيقية وإمكانات توسعه من خلال صناديق K-Defense المتداولة".

وفي اليوم الثالث، ألقى دونغ ووك (دون) كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، كلمة رئيسية في مؤتمر "فينتك أبوظبي"، حيث استعرض مستقبل التأمين والعمليات المالية.

كما نظّمت هانوها المالية فعالية "ليلة كوريا – K-Night by Hanwha"، التي هدفت إلى دعم الطلاب والمهنيين الكوريين الجنوبيين في دولة الإمارات. وقد جمعت الفعالية أكثر من 100 مشارك، من بينهم جونغ-كيونغ بارك، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسهم في إيجاد بيئة تفاعلية للتواصل وتبادل الخبرات.

وشكّل جناح هانوها في أسبوع أبوظبي المالي 2025 مركزاً لاستقبال المستثمرين المؤسسيين العالميين والشركات المالية الابتكارية، حيث عقد كبار التنفيذيين سلسلة من الاجتماعات مع شركاء دوليين، مما ساهم في توسيع شبكة رأس المال العالمية لهانوها المالية وتعزيز أسس تعاونها المالي في منطقة الشرق الأوسط.

كما وقّعت هانوها المالية عدّة مذكرات تفاهم مع شركات مالية وتقنية عالمية خلال الحدث. ففي 8 ديسمبر، وقّعت هانوها لإدارة الأصول مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمار الأمريكية MarcyPen بهدف دعم النمو العالمي لثقافة الحياة الكورية وصناعات أسلوب الحياة (K-Culture). وفي 10 ديسمبر، وقّعت هانوها للاستثمار والأوراق المالية مذكرة تفاهم مع شركة Kresus المتخصصة في المحافظ الرقمية، وذلك لتعزيز خطتها للتحول إلى شركة أوراق مالية تركز على الأصول الرقمية.

وشارك الحضور في مناقشات ديناميكية حول الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحولات تدفقات رأس المال والبيئات التنظيمية، وتطوير أنظمة مالية مستدامة. وقد أكدت هانوها المالية استراتيجيتها التي تجمع بين موثوقية التمويل التقليدي وانفتاح التمويل الرقمي، بهدف ربط أصول العملاء وأنشطتهم المالية من خلال رحلة موحّدة تعتمد على تقنيات السجلات الموزعة.

من خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي المالي 2025، تسعى هانوها المالية إلى تعزيز التعاون مع أبوظبي كمركز مالي إقليمي استراتيجي لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. وتعتمد المجموعة على قدراتها التقنية لتقوية دورها كجسر مالي يربط كوريا الجنوبية بالإمارات، إلى جانب دعم التوسع العالمي للقطاع المالي الكوري. كما ستواصل هانوها المالية تنفيذ مبادرات وشراكات دولية تسهم في تطوير نماذج مالية مبتكرة وتعزيز التعاون المالي على المدى الطويل.

نبذة عن هانوها المالية

تُعد هانوها المالية شريكاً مالياً موثوقاً يُمكّن الأفراد والمجتمعات من تحقيق حلول مالية شخصية مستدامة طوال حياتهم. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها المالية الرقمية وتكييفها مع أنماط الحياة المتنوعة، تساعد هانوها المالية الناس على تحقيق الرفاه المالي، كما تدعم المجتمعات في السعي نحو نمو مستدام. وبإجمالي أصول مُدارة يبلغ 130 مليار دولار، توفر هانوها المالية تجارب رقمية سلسة وتقود النمو المستدام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ومع توسّعها خارج نطاق التمويل الرقمي وتقنيات الويب 3 وإدارة الثروات، تعمل الشركة على تعزيز حضورها عبر القطاعات المالية الشاملة وتكوين شراكات استراتيجية لدفع الابتكار المالي عالمياً. ومن خلال دمج أحدث التطورات في التمويل الرقمي بشكل مستمر، تهدف هانوها المالية إلى جعل إدارة الأصول أكثر ذكاءً وسهولة للمستثمرين حول العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف هيّوك وونغ كوون (الأول من اليمين)، والرئيس العالمي دونغ وون كيم (الثاني من اليمين)، خلال مشاركتهما في أسبوع أبوظبي المالي 2025.

جونغ-هو (جيمس) كيم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، يلقي كلمة رئيسية في منتدى "أصول أبوظبي" بتاريخ 9 ديسمبر

دونغ ووك (دون) كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في هانوها لايف، يلقي كلمة رئيسية كلمة رئيسية في مؤتمر "فينتك أبوظبي" بتاريخ 10 ديسمبر.

قاعة اجتماعات هانوها عملت كمنصة عالمية للتواصل وعقد اللقاءات خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025.

