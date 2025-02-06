أعلنت كيندريل، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، اليوم عن مشاركتها في معرض "ليب 2025"، الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ملهم، المملكة العربية السعودية.

سيحظى زوار جناح كيندريل [G80 - القاعة 3] بفرصة التواصل مع الخبراء والمستشارين التقنيين، الذين سيعرضون الخدمات والعروض المصممة لتعزيز نجاح العملاء، بما في ذلك "كيندريل بريدج". تساعد منصة التكامل المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على توحيد البيئات المحلية والسحابية لتحسين القدرة على المراقبة والتنسيق والكفاءة. كما تعمل على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وضمان الامتثال التنظيمي. بدعم أكثر من 1200 عميل، تقدم "كيندريل بريدج" أكثر من 3 ملايين رؤى شهريًا، مما يؤدي إلى تحقيق فائض سنوي بلغ حوالي 2 مليار دولار.

كما ستشارك كيندريل أيضًا رؤى من تقريرها حول جاهزية تكنولوجيا المعلومات، والذي يسلط الضوء على الفجوة بين تصور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستعداد للمخاطر المستقبلية للعملاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. تظهر النتائج الإقليمية أن 92% من قادة الأعمال واثقون من تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، لكن 43% فقط يعتقدون أنها مستعدة للتحديات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم كيندريل عروضها المشتركة مع Google Cloud في مجال البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. منذ عام 2021، أقامت Kyndryl وGoogle Cloud شراكة لمساعدة الشركات العالمية على التحول من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبنية الأساسية الموثوقة. في عام 2024، وسعتا شراكتهما لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية المسؤولة وتسريع تبنيها بين العملاء.

قال بيتر دبليو بيل، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لدى كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا: "تخوض المملكة العربية السعودية رحلة تحولية، وتضع نفسها كقائد عالمي في مجال الابتكار. ونحن في كيندريل فخورون بالمساهمة في هذا التحول، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات المحلية والشركات. ويُعد معرض "ليب2025 " المنصة المثالية لعرض خبراتنا وابتكاراتنا وتعزيز التزامنا بدعم التطور الرقمي في المملكة".

تخدم كيندريل آلاف العملاء من الشركات في أكثر من 60 دولة. تقوم الشركة بتصميم وبناء وإدارة وتحديث أنظمة المعلومات المعقدة والمهمة التي يعتمد عليها العالم بشكل يومي .

أما في المملكة العربية السعودية، لطالما كانت كيندريل شريكًا موثوقًا به للعملاء من القطاعين العام والخاص، حيث دعمت الكيانات والمؤسسات الحكومية في رحلات التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. واليوم، تعمل كيندريل مع القادة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي، والخدمات المصرفية، والمعادن، والاتصالات، والمزيد.

-انتهى-

#بياناتشركات