دبي، الإمارات العربية المتحدة، تواصل شركة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة «إليبس»، إحدى الشركات المملوكة من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب المعزولة تعزيز مكانتها كأحد أبرز مزودي حلول أنظمة الأنابيب المعزولة في المنطقة، مدفوعة بأداء تشغيلي قوي خلال عام 2025، وزخم نمو استثنائي امتد أثره إلى الربع الأول من عام 2026.

وخلال عام 2025، واصلت «إليبس» أداء دورها المحوري في دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية، من خلال تنفيذ وتسليم مجموعة واسعة من المشاريع النوعية، إلى جانب تعزيز كفاءة عملياتها الإنتاجية والتشغيلية، بما عزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على حلول البنية التحتية عالية الكفاءة والمستدامة.

وشهد العام ذاته إضافة أكثر من 30 مشروعاً حيوياً جديداً إلى محفظة أعمال الشركة، ليرتفع إجمالي عدد المشاريع التي نفذتها «إليبس» منذ تأسيسها إلى أكثر من 282 مشروعاً، في تأكيد على توسع حضورها في أسواق المنطقة وتعزيز مكانتها كمزود رئيسي لحلول أنظمة الأنابيب المعزولة.

كما ارتفع إجمالي أطوال أنظمة الأنابيب التي قامت الشركة بإنتاجها منذ تأسيسها إلى أكثر من 950 كيلومتراً، منها 50 كيلومتراً خلال عام 2025، بما يعكس النمو المتواصل في قدراتها الإنتاجية واستجابتها للطلب المتزايد في الأسواق.

وعلى صعيد قاعدة العملاء، واصلت «إليبس» توسيع انتشارها الإقليمي والدولي، ليرتفع عدد عملائها إلى أكثر من 340 عميلاً محلياً ودولياً، بعد إضافة نحو 40 عميلاً جديداً خلال عام 2025، في انعكاس واضح لتنامي الثقة في حلول الشركة عبر مختلف القطاعات. وقد شكّل عام 2025 محطة مميزة ضمن مسيرة نجاحات الشركة، حيث أسهم في تعزيز مكانتها الريادية وبناء قاعدة أعمال قوية أرست الأساس لتأمين عشرات العقود لمشاريع نوعية كبرى خلال الربع الأول من عام 2026، في تأكيد على قوة خط الأعمال واستمرارية الطلب. وخلال الربع الأول من عام 2026، واصلت «إليبس» هذا الزخم عبر توسيع محفظة أعمالها من خلال تأمين مجموعة من العقود الاستراتيجية لمشاريع كبرى في قطاعات التطوير العمراني والبنية التحتية، مع توقعات باستكمال توريد هذه المشاريع خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وتحافظ «إليبس» على حضور إقليمي قوي في عدد من الأسواق الرئيسية، تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، حيث رسخت مكانتها كلاعب إقليمي محوري، مستندة إلى محفظة مشاريع متنامية وشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وتعكس هذه الإنجازات مجتمعة قوة حضور «إليبس» في قطاع أنظمة الأنابيب المعزولة، وترسّخ مكانتها كمزود رئيسي وموثوق لحلول البنية التحتية المستدامة، وشريك استراتيجي في دعم مشاريع التطوير العمراني في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة «إليبس»: "يعكس الأداء الذي حققته «إليبس» خلال عام 2025 كفاءة نموذج أعمالها، ونجاحها في ترسيخ مكانتها كمزود رئيسي لحلول الأنابيب المعزولة الداعمة لمختلف القطاعات الحيوية. ويؤكد هذا النمو المتواصل قدرة الشركة على تلبية متطلبات المشاريع المتنوعة، ومواكبة التوسع المتسارع في مشاريع البنية التحتية على المستويين المحلي والإقليمي."

وأضاف سعادته :"وعلى مدار 17 عاماً من العمل، تواصل «إليبس» تعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية، بما يدعم خطط توسعها في الأسواق الإقليمية، ويعزز من دورها في تطوير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، انسجاماً مع توجهات التنمية الشاملة في المنطقة."

